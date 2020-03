'Nije izvjesno da je čovjek iz Istre umro od korona virusa'

Nije izvjesno da je osoba preminula od posljedica korona infekcije, ali ograđujem se, to su informacije od prije nekoliko sati, detaljnije informacije imat ću kasnije, poručio je u srijedu poslijepodne u Saboru ministar zdravstva Vili Beroš na pitanje novinara je li muškarac koji je u Istri bio u samoizolaciji preminuo od posljedice koronavirusa.

Ministar je u Saboru bio na sjednici Odbora za zdravstvo, gdje je predstavio sve aktivnosti koje se poduzimaju u spriječavanju širenja zaraze koronavirusom.

- Izuzetno smo zadovoljni s trenutnom situacijom i načinom na koji se do sada nosilo Ministarstvo, odnosno Stožer. Pravodobno, transparentno, vrlo jasno. Za kormilom se nalazi pravi čovjek - rekla je nakon sjednice novinarima predsjednica Odbora Ines Strenja (Most).

Naime, obzirom na preporuke Stožera o smanjenju socijalnih kontakata, novinari nisu mogli biti u dvorani dok je sjednica trajala.

Beroš je istaknuo kako su Odboru prezentirali nove mjere zbog okolnosti koje su ih natjerale na promjenu postupanja nakon što je virus ušao u zdravstveni sustav.

- Postignuti rezultati ukazuju da su mjere bile dobro promišljene i u pravom trenutku aktivirane. Kako će biti ubuduće, ne mogu tvrditi, ali mogu da ćemo i dalje biti odgovorni - rekao je Beroš.

Na sjednici je bio i predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić koji je također u ime Komore dao podršku ministru i Nacionalnom stožeru u ovoj borbi.

Što se tiče pregleda ljudi koji su naručeni, a nemaju koronavirus, Beroš je rekao da se to mora nastaviti, ali s dodatnom zaštitom.

- Dali smo uputu zdravstvenim ustanovama da se hladni program smanji, da se hitna medicinska djelatnost i dalje neometano odvija i da onkološke bolesti moraju i dalje biti tretirane na jednak način. SMS poruke s terminima naručivanja i dalje idu iz informatičnog sustava, no to smo jutros stopirali, ali to zahtijeva određeno informatičko rješenje, na tome se radi - rekao je.

Vlada je najavila strožije mjere, zatvaranje kafića, noćnih klubova, trgovačkih centara, svega onoga osim trgovina s prehrambenim artiklima i ljekarni. Na pitanje zašto Stožer oteže s onim narigoroznijim mjerama i zašto se odmah ne proglasi potpuna karantena, ministar Beroš istaknuo je kako je epidemiološka struka je ta koja odlučuje o mjerama.

- Epidemiološka situacija je i dalje pod nadzorom. Nije jednostavno napraviti karantene. Naš cilj je prolongirati ovaj početni val epidemije jer virus zaustaviti ne možemo. Konačni efekt infekcije ne možemo zaustaviti, možemo samo raditi na prolongiranju. Napravit ćemo sve da se zdravstveni sustav ne preoptereti - rekao je dodavši kako će biti donesene one mjere koje su optimalne.

- One krajnje restriktivne mjere neće rezultirati bitnim rezultatima. Izvjesno je da će se usporiti širenje infekcije - istaknuo je.

KB Dubrava, istaknuo je ministar, priprema se za prijem najtežih bolesnika. Zdravstveni sustav ima nešto više od 15.000 liječnika, istaknuo je Luetić, a javljaju im se i studenti završnih godina medicine, kao i liječnici u mirovini.

- Svi su mobilizirani i spremni - rekao je Luetić.