Dragan Umičević, aktivist udruge Are You Syrious, pomagao je migrantskoj obitelji u prelasku ilegalne granice, odlučio je Visoki prekršajni sud u Zagrebu, a zbog ove pravomoćne presude mora platiti kaznu od 60 tisuća kuna.

Umičević je obitelji s jedanaestero djece, među kojima i stradala šestogodišnja Madina Hussiny, pokušao pomoći u potrazi azila u Hrvatskoj. Europski sud za ljudska prava osudio je Hrvatsku za kršenje ljudskih prava u slučaju iste obitelji.

Kaže da ga presuda, kakva je, nije iznenadila, ali da do nje nije trebalo doći da se sud vodio dokazima koje su predočili. S udrugom surađuje od 2015. godine, a tvrdi da su svaki korak u postupku pomoći toj obitelji napravili u skladu sa zakonom.

Riječ je po prelasku migranata iz Srbije u Hrvatsku, nedaleko od Tovarnik, ali Umičević za RTL kaže da je obitelj već bila u Hrvatskoj kada im je on otišao pomoći.

- Kad je obitelj kontaktirala Udrugu 'Are You Syrious?' koja je kasnije kontaktirala mene, oni su već bili na teritoriju Hrvatske, za što imamo sve dokaze i lokacijske i one preko GPS-a i kad su prešli kontaktirali su Udrugu koja je kontaktirala mene budući da sam ja bio najbliži tom prelasku. Sjeo sam u auto, otišao sam tamo da bi osvjedočio da će njihova prava koja imaju po zakonu, jer svaki čovjek koji pređe granicu, legalno ili ilegalno, ima pravo u Hrvatskoj zatražiti azil - kaže.

Dodaje i da je obitelj imala namjeru tražiti azil u Hrvatskoj, a da je policija bila obavještena o njegovom dolasku kod te obitelji.

- Ja sam bio u službi svjedoka da obitelj neće biti protjerana nazad nego da će njihova prava koja imaju po zakonu biti ispoštovana. Prije nego što sam krenuo, čim su cure iz Udruge doznale odnosno čim im se obitelj javila, policija je bila obaviještena, čak vjerojatno prije nego što sam ja bio obaviješten. Ni u jednom trenutku nisam bio u izravnom kontaktu s obitelji, nego je sve išlo preko Udruge koja je mene obavještavala gdje se obitelj nalazi, obitelj je Udruzi poslala i lokaciju koja govori da su se oni nalazili na teritoriju RH kad su uputili taj poziv - kaže.

Umičević tvrdi da je razgovarao s policijom te da ne zna o kojem je graničnom prijelazu riječ, ali da je bio u blizini Vrbanje.

- Bila su tamo dva policijska kontejnera na granici. Stao sam autom, kucao sam po kontejnerima, međutim ispočetka nitko nije otvarao i onda sam stao da sačekam. Nikome se nisam javljao nego sam sačekao da vidim što će se dogoditi, nakon čega je 10-tak policajaca, možda manje, iskočilo iz kanala, da bi kasnije doznao da su oni već obitelj pratili termalnim kamerama, da su znali da su oni na teritoriju RH, da su prešli - kaže.

U udruzi djeluje od 2015. godine, a sve su, kaže, volontirali te nikada nije primio nikakvu naknadu, a sve što je radio, kaže, išlo je iz njegovog džepa.

- To je moj osobni izbor bio da pomognem tim ljudima kojima je u tom trenutku pomoć bila potrebna i to je bio jedini motiv za kojim sam se povodio - kaže.

S obzirom da se radi o pravomoćnoj presudi, Umičević nema pravo na žalbu, a 60 tisuća kuna kazne, će platiti, kaže.

- Mislim da tu pravna bitka ne prestaje. Mislim da ćemo ići dalje. Koji su daljnji koraci, ne znam točno, to ću se morati posavjetovati s odvjetnicima i s Udrugom. Ne bi sad ulazio u neke pravne detalje jer ne znam ništa o tome, ali mislim da ovo nije kraj nego da ćemo ići dalje da istina izađe na vidjelo - kaže za RTL.

Tvrdi i da mu je već dosta ljudi ponudilo pomoć pri plaćanju kazne. Presudom će ovaj umirovljeni branitelj iz Osijeka morati platiti 60.000 kuna u pet obroka, što je daleko više od njegove mirovine, koja je bila 5500 kuna na početku suđenja 2018. godine.

- Prijatelji i ljudi iz Udruge već su otvorili račun na koji se može uplatiti novac. Sad na koji način će to ići, ne znam, ali mislim da Udruga stoji iza mene i mislim da tu neće biti, što se tiče plaćanja da ću imati svu moguću pomoć - kaže.

- Mnogo je pravnih apsurda u presudi protiv našeg volontera, od činjenice da sud priznaje kako je ta obitelj već bila u Hrvatskoj kada su nam se obratili za pomoć u traženju azila, do toga da Dragan nikada nije imao izravni kontakt s obitelji male Madine, što smo na sudu i dokazali. Ovo je, dakle, još jedan u nizu ozbiljnih alarma koji pokazuju da hrvatsko pravosuđe trenutno služi kao produžena ruka naše vlade, koja se svim silama trudi zastrašiti i ušutkati one koji govore o zločinu koji je počinjen protiv šestogodišnje djevojčice i njene obitelji. To je nedavnom presudom potvrdio i Europski sud za ljudska prava, koji je jasno utvrdio da je istraga u slučaju smrti male Madine bila neefikasna, da je Hrvatska grubo povrijedila njeno pravo na život, članove njene obitelji izložila mučenju, a naše aktiviste sudski progonila i zastrašivala kako bi odustali od podrške njenoj obitelji - napisali su iz Udruge i poručili da će nakon današnjeg sastanka s odvjetnicima najaviti daljnje korake.

- Madinin život ne možemo vratiti, ali se za pravdu za nju, njenu obitelj i volontere koji su im pružili ruku podrške možemo i moramo i dalje boriti - poručili su.