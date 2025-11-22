Obavijesti

Piše Ivan Jukić,
Nije pogodio ništa i osvojio 80 tisuća eura, evo gdje ide novac
Foto: Hrvatska lutrija

Izvučeni brojevi bili su: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 i 20

U Zadru je ostvaren nesvakidašnji dobitak u igri “Sve ili Ništa”. Igrač koji nije pogodio nijedan broj osvojio je čak 80.000 eura u 326. kolu ove igre.

Izvučeni brojevi bili su: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 i 20, a zadarski igrač odigrao je četiri kombinacije u kojima nije pogodio nijedan od izvučenih brojeva. Za ulog od 5,20 eura ostvario je maksimalni dobitak za rezultat “0”.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici 4. gardijske brigade 69 u Zadru.

Sljedeće izvlačenje igre “Sve ili Ništa” održat će se u nedjelju, 23. studenoga 2025.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

