'Nije pokazala poštovanje i ne želim da nas zajedno pokopaju'

Suprug danske kraljice Margarete II., princ Henrik umro je sinoć u snu u svom domu u dvorcu Fredensborg, nedaleko Kopenhagena. Uz njega su u trenutku smrti bili njegovi sinovi i supruga.

No jednog dana kad umre kraljica ona neće ležati u supruga s kojim je provela 50 godina u braku. Naime, on je cijeli život čekao da ga proglasi kraljem, a ona to nije učinila. Stoga nije želio da jednog dana budu sahranjeni zajedno. Margareta II. je prihvatila njegovu odluku čime je prekinuta tradicija stara 459 godina.

Kraljevski parovi uvijek su sahranjeni zajedno u katedrali Roskilde, zapadno od Kopenhagena.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL

Rođen kao Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat 11. lipnja 1934. u Talenceu, blizu Bordeauxa, u plemenitaškoj obitelji, oženio je u lipnju 1967. tadašnju nasljednicu danske krune, šest godina mlađu kći Fridrika IX. i princeze Ingrid. On je tada prešao s katoličke vjere na evangeličko-luteransku.

U braku su dobili dva sina, prestolonasljednika Frederika (49) i godinu dana mlađeg Joachima. Imaju sedmero unučadi.

Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL Danska kraljevska obitelj

Margareta je postala kraljica 1972. godine i njezin suprug je očekivao da će i njega proglasiti kraljem. No to se nikad nije dogodilo, a on cijeli život nije krio razočarenje tom odlukom svoje žene. Doduše ni suprug britanske kraljice Elizabete II. nema titulu kralja. Cijeli život Phillip nosi samo prinčevsku titulu.

'Od mene je napravila budalu'

- Ako želi da me pokopaju s njom, mora me imenovati kraljem i točka. Ne zanima me. Moja žena je odlučila da želi biti kraljica i ja sam sretan s njenom odlukom. Ali kao osoba, ona mora znati da kada su muškarac i žena u braku, oni su jednaki. Moja žena mi nije pokazala poštovanje kakvo bi "obična" supruga pokazala svojem partneru – izjavio je francuski plemić i nesuđeni danski kralj prošle godine te dodao kako je od njega napravila budalu jer mu nije dodijelila titulu kralja.

Princ je tako odlučio da ako sa svojom životnom družicom nije bio jednak u životu ne želi to biti ni nakon smrti.

Foto: RoyalPress Nieboer/DPA/PIXSELL

Inače Margareta II. koju smatraju jednom od najboljih i najnaprednijih europskih monarha po Zakonu iz 1850. godine i nije trebala naslijediti svog oca jer je bilo predviđeno da samo muški potomci mogu naslijediti krunu.

No, popularnost njezinih roditelja i njihovih kćeri pridonijela je promjeni Ustava, što je omogućilo da i žene naslijede dansko prijestolje.

Margareta - kraljica intelektualka

Danska kraljica poznata je kao najveća intelektualka među europskim monarsima. Studirala je prapovijesnu arheologiju, filozofiju, politologiju i ekonomiju na Cambridgeu i Sorbonnei te govori francuski, švedski, engleski i njemački. Izvrsna je slikarica i prevoditeljica. Smatra se da je prevela jedan dio Gospodara prstenova i napravila ilustracije pod pseudonimom.

Bavila se kostimografijom, pa je dizajnirala kostime za film prema predlošku priče Hansa Christiana Andersena te je osmislila kostime za nekoliko izvedbi danskoga kraljevskog baleta. Svoja slikarska djela potpisuje pseudonimom Ingahild Grathmer.

Foto: RoyalPress Nieboer/DPA/PIXSELL

Najveći porok su joj cigarete. Ipak, strastvena ljubiteljica duhanskog dima 2006. je objavila da više neće pušiti u javnosti zbog izglasanog strožeg zakona o pušenju.

Bilo mu je dosta života na dvoru

Princ Henrik objavio je više knjiga poezija, a pisao je i kuharice. Desetljećima je uzgajao vinovu lozu i pravio vlastito vino. U slobodno vrijeme bavio se kiparstvom i svirao je klavir. U svojoj autobiografiji je pisao o prvim godinama u Danskoj.

Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL

- Sve što sam radio su kritizirali. Danski mi je bio loš, više sam volio vino nego pivo, tenis umjesto nogometa, Citroen umjesto Volva. Bio sam drugačiji i to mi se sviđalo, ali i to je bila pogreška - napisao je princ Henrik.

Prvi je put zamijenio kraljicu koja je bila bolesna 1997. godine tijekom posjeta Grenlandu.

- Bio sam na prvim linijama. Nisam više bio u sjeni, drugi, silueta, klaun - opisivao je nakon toga svoje osjećaje.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL

Ali pet godina kasnije bolesna kraljica Margareta zamolila je sina Fredericka da je zamijeni na službenoj ceremoniji. Princ Henrik je tada bijesan napustio Kopenhagen i otišao na svoje imanje u Francusku.

O njihovoj bračnoj krizi pisalo se 2002. godine. Tada je sam Henrik rekao kako mu je dosta života na dvoru. Počelo mu je ići na živce što je stalno u sjeni svoje supruge. Tada je najavio da će otići u dvorac u Francuskoj i uzeti dužu pauzu za razmišljanje. Princ Frederik, nasljednik trona, znao se požaliti da on i brat nisu bili sretni u djetinjstvu, da su ih roditelji strogo odgajali i da su ih zanemarivali. Henrik je pak jednom rekao kako se njegovu ženu u javnosti doživljava puno simpatičnijom nego što ona to zaista je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Monarhiju svi vole i podržavaju

Danska monarhija vrlo je popularna, dio je kulturnog identiteta Danske, postoji preko tisuću godina i jedna je od najstarijih na svijetu. Kada je Margareta 2012. slavila 40. godišnjicu stupanja na prijestolje, čak 77 posto ispitanika kazalo je da podupire monarhiju, što je najviši postotak među svim europskim monarhijama. Njezin novogodišnji govor, koji svakog 31. prosinca televizija prenosi uživo u 18 sati, u većini se kuća pozorno sluša i komentira.

Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL

U lipnju 2016. zajedno sa suprugom bila je u četverodnevnom državnom posjetu Hrvatskoj u pratnji većega poslovnog i kulturnog izaslanstva.