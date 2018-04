'Nije Putin zločinački genij, ali on uživa u toj ulozi snagatora'

Nakon Paula Masona, “Filozofski teatar” Srećka Horvata ugostit će krajem travnja na pozornici zagrebačkog HNK još jednog Britanca s intelektualne ljevice, uglednog filmaša Adama Curtisa, koji je svoje četiri nagrade BAFTA zaslužio dokumentarcima u kojima je pokušao prepoznati i razotkriti skrivene sile koje upravljaju suvremenim kaotičnim svijetom. Tim povodom razgovarali smo sa 62-godišnjim Curtisom, koji nam je otkrio zašto su Britanci glasovali za izlazak iz Europske unije, tko je današnji Gadafi i koji su uzroci globalnog opadanja ugleda demokracije.

Foto: Promo

Express: U svojem posljednjem dokumentarcu ‘HiperNormalizaciji’ opisujete kako su Sjedinjene Američke Države u provedbi svoje globalne politike moći iskoristile libijskog čelnika Muamara Gadafija kao imaginarnog neprijatelja, lažnog terorističkog masterminda. Postoji li danas neki ‘Gadafi’? Tko je on?

Vladimir Putin. U mojoj zemlji i u Americi on je prikazan kao zločinački genij koji stoji iza svega što se smatra lošim. Liberali u Velikoj Britaniji uvjereni su da je on zaslužan za izbornu pobjedu Donalda Trumpa. Putina se smatra zlim mastermindom čiji tajnoviti zločinački potezi stvaraju i oblikuju sve snažniji osjećaj nesigurnosti. Siguran sam da su Rusi činili neke loše stvari tijekom američkih izbora. I siguran sam da Putin nije baš jako simpatična osoba. No sve mi se više čini da ga možda liberali na Zapadu koriste kao izgovor kako se ne bi morali suočiti s pravom istinom koju su otkrili Trumpova izborna pobjeda i Brexit, a ta je istina da u Velikoj Britaniji i u Americi postoje milijuni ljudi koji su marginalizirani – i koji se osjećaju ljutito, frustrirano i usamljeno. Istina o Rusiji je da je to kaotična zemlja, u kojoj se razne interesne skupine, kriminalci i polukriminalci, bore za vlast. A Putin taj opasni sustav pokušava održati stabilnim. U tom smislu, Putinu se sviđa činjenica da ga Zapad krivi za sve, jer na taj način on izgleda puno jači nego što to doista jest. Dakle, smatram da zapadni liberali i Putin zapravo surađuju kako bi održali iluziju na obje strane. Baš kao što su Amerika i Gadafi surađivali u osamdesetim i devedesetim godinama.

Foto: ITAR-TASS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Express: ‘HiperNormalizacija’ je snimljena 2016. godine, prije iznenađujuće pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima. Jeste li radeći na tom filmu ‘znali’ da će Trump pobijediti?

U tom sam filmu pokušao naglasiti kako su se svi profesionalci i stručnjaci, svi oni koji su nam trebali objasniti što se događa u svijetu, povukli iz stvarnosti. Kako su se svi novinari, analitičari, ekonomisti, političari, urednici političkih emisija, povukli u svoje mjehuriće iz kojih su nam opisivali nerealan, pojednostavljen svijet. Zbog toga nitko od njih nije predvidio Brexit ili Trumpa. Pretpostavljam da sam u filmu pokušavao upozoriti na to - i objasniti osjećaj nestvarnosti našeg vremena. Mislim da je stvarno čudno da se taj osjećaj nestvarnosti nije promijenio. Da su sve skupine još u svojim mjehurićima. Unatoč svemu što se dogodilo.

Express: Trumpovo predsjedanje Amerikom uvelo je u svijet visoke politike, u samu Bijelu kuću, pojmove poput ‘alternativnih činjenica’ i ‘lažnih vijesti’. Je li Trump konačna potvrda vaših predviđanja?

Mislim da je Trump zlikovac iz pantomime. Kao da se nalazi na pozornici u kazalištu u golemom krevetu. Ujutro se probudi i razmišlja o nečemu jako lošem što bi mogao tvitati. Svi su njegovi liberalni protivnici u publici i odmah postanu jako ljutiti - i zauzvrat tvitaju poruke velikim slovima: JAKO LJUTITI. Trumpovi protivnici nađu se u klopci povratne petlje bijesa. Zaglavljeni su s Donaldom Trumpom u kazalištu, dok u stvarnom svijetu, iza dvodimenzionalnih kulisa, stvarnu moć imaju skupine bez demokratskog legitimiteta. No publika je previše zaokupljena svojim bijesom prema Trumpu kako bi primijetila što se događa vani u stvarnome svijetu. To je strašna zamka zbog koje bi mogla zažaliti.

Foto: REUTERS

Express: Trumpova pobjeda dovodi se u vezu i s tvrtkom Cambridge Analytica koja je ilegalno pribavila profile desetaka milijuna korisnika Facebooka kojima je manipulirala kako bi utjecala na izbore diljem svijeta. Isto tako, posebno povjerenstvo američke vlade istražuje moguću umiješanost Rusije u američki izborni proces 2016. Hoćemo li ikad doznati jesu li ruski internetski trolovi ‘izabrali’ Trumpa?

Ne, nikad nećemo doznati. Nema čvrstih dokaza da je bilo što što su Rusi ili Cambridge Analytica napravili doista utjecalo na to kako su ljudi glasovali. I nikad ih neće ni biti - nemoguće je znati. Pretpostavljam da su veliki dio histerije o Rusiji i Cambridge Analytici potaknuli oni koji su bili bijesni zbog rezultata – glede Brexita, kao i američkih predsjedničkih izbora – a nisu se bili u stanju suočiti s pravom istinom koju su ti rezultati otkrili - da su u potpunosti izvan dodira sa svime što se događa u njihovim društvima. Nadalje, ta strašna, razotkrivajuća istina pokazuje da su oni, kao skupina, možda izgubili svu moć koju su nekad imali.

Cijeli razgovor s Adamom Curtisom pročitajte u najnovijem broju Expressa.