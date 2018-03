'Nije to bila tučnjava učiteljica, bio je kontakt na kvaki vrata...'

Nakon što je u medije procurila informacija da su se dvije učiteljice verbalno i fizički obračunale, oglasila se i ravnateljica Osnovne škole Dobriše Cesarića u Požegi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Do tuče nije došlo nego do jednog nemilog incidenta. To se dogodilo u zbornici u 11:30 kada je jedna učiteljica verbalno napala drugu. Ta druga se željela maknuti, no prva joj je zapriječila izlaz iz zbornice i došlo je kontakta na rukohvatu na vratima zbornice - rekla je ravnateljica Zvjezdana Krip.

Foto: 24sata/24sata

Dodala je da je druga učiteljica izašla van iz zbornice nakon što joj je prva uputila "nekoliko loših riječi". Obzirom da je bila vrlo potresena nakon toga, ravnateljica ju je odlučila, zajedno s dvoje drugih učitelja, poslati na hitnu.

Krip tvrdi da je nakon incidenta kontaktirala prosvjednu inspekciju te nadležno ministarstvo koji su ju uputili da pozove policiju.

- Policijsko izvješće pušteno je u medije bez da je preispitano što se točno dogodilo - tvrdi.

U školi nisu htjeli govoriti o razlozima konflikta, no rekli su da će protiv učiteljica biti poduzete sve Zakonom predviđene sankcije.

– Ne bi vam trenutno mogli nešto više reći, osim da će se sastati Školski odbor koji će razmotriti cjelokupnu situaciju, koja nimalo nije na korist školi i reputaciji koju ima. Svakako ćemo sankcionirati nedolično ponašanje djelatnica – rekli su u tajništvu škole, kojima nije nimalo drago zbog tog događaja posebno uoči najvećeg blagdana u kršćana, Uskrsa.

Istaknuli su da je, na sreću, do incidenta došlo u vrijeme dok su djeca na uskršnjem odmoru jer bi u protivnom to bio loš primjer učenicima.