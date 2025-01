Nije više ministar, nego bećar. Dabro kaže da odlazi 'za opće dobro', ali i da odlazi kao žrtva

"Mogu šaljivo reći da je Josip Dabro bio bećar, ostao bećar i bit će bećar", izjavio je sinoć predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

A sad će ostati samo bećar, nakon što je sinoć ekspresno podnio ostavku na mjesto ministra poljoprivrede.

I tako, nakon okončanja predsjedničkih izbora vraćamo se u hrvatsku političku stvarnost, inflaciji, poskupljenjima i ministrima koji daju ostavke zbog pucanja iz pištolja kroz prozor automobila.

"Ovo je najbolja odluka za opće dobro", poručio je sada već bivši DP-ov ministar, nakon što je Jutarnji list objavio snimku na kojoj Dabro, navodno s manevarskom municijom, puca iz pištolja, ali ne u zrak, već u ravnini s automobilom.

Ako podnosi ostavku za opće dobro, onda to znači da je bio opća opasnost.

MInistar broj 32

Dabro je ekspresno odstranjen iz Vlade, kao 32. ministar u osam godina mandata Andreja Plenkovića, ovoga puta pod najbizarnijim, premda još ne posve razjašnjenim okolnostima.

Dabro se brani kako je to bio "trenutak nepromišljenosti", kao da se radi o nekakvom balavcu koji želi impresionirati ekipu, a ne o odrasloj osobi, možda u to vrijeme čak i ministru u Vladi, s obzirom da DP-ov ministar još nije točno definirao dan i godinu kad se to dogodilo. Ili se zbog više takvih "bećarskih" incidenata više ne može sjetiti?

No ono što je zanimljivo jest da pistollero Dabro poručuje kako odlazi zbog "općeg dobra i vlastite nepromišljenosti", pa onda zajedno s Penavom sebe predstavlja kao žrtvu zavjere.

Žrtva, a ne agresor

Najprije kao žrtvu Marija Radića, bivšeg potpredsjednika Domovinskog pokreta, koji je navodno bio jedina osoba koja je imala spornu snimku, pa ju je sada proslijedio medijima, a zatim i žrtva nekih interesnih skupina kojima je "stao na žulj".

"Jasno je da je Dabro stao na žulj, na bolna mjesta svima onima koji su tražili manevar i mutili vodu, koristili sredstva na način kako to nije bilo, na način na koji su zapravo gušili to selo", komentirao je Penava, a i sam ex-ministar sinoć na Facebooku poručio kako se "borio protiv nepravilnosti i za uspostavljanje transparentnih i pravednih odnosa u njegovu resoru".

"Međutim, u tom procesu suočio sam se s izrazitim pritiscima i prijetnjama, a trenutno se nalazim i pod policijskom zaštitom", dodao je.

Tko zna, možda se zapravo nalazi pod policijskom paskom zbog korištenja vatrenog oružja u javnosti.

Jer, kako se sada otkriva, postoji još sličnih snimki na kojima Dabro puca iz pištolja, premda je u svojoj prvoj reakciji naglasio kako ovaj čin "ne odražava njegove vrijednosti".

Opće dobro

Uglavnom, Dabro priznaje da je njegova ostavka čin koji podnosi za opće dobro, a onda naglašava kako je žrtva nekih skupina koje ga pritišću i prijete mu. Valjda bi onda za opće dobro trebao ostati?

I je li definirao te skupine koje mu prijete, pa da se policija i tužitelji mogu obračunati s njima.

Sjetimo se, tako je govorio i Tomislav Tolušić kad je Nacional na naslovnici objavio navodnu fotomontažu prostitutke koja mu sjedi u krilu, pa se nedugo nakon toga, nakon odlaska iz Vlade, našao pod istragom i optužnicom EPPO-a zbog izvlačenja 400 tisuća eura za svoju vinariju. I on je tada govorio o "bandi" protiv koje se bori.

A sada se i Dabro bori protiv bande dok se istodobno hvali svojim snimkama na kojima puca iz pištolja. Bio je ministar, sad je samo bećar.

Neodrasla osoba

Kad ministar odlazi, onda želi otići kao žrtva, a ne kao odrasla osoba koja evidentno ne zna kontrolirati svoje ponašanje, niti razmišljati o posljedicama svojih postupaka. Ovime je ministar ponovno pokazao da je nedorastao dužnosti ministra, čak i u ovakvoj Vladi iz koje su ministri letjeli po svakakvim osnovama.

Ovo ipak još nismo vidjeli.

Ali opet, kakva stranka, takvi ministri.

Adut za izbore

Premijer Plenković navodno je promptno zatražio Dabrinu ostavku, što je postala rutina s kojom se susreće tijekom svoja tri mandata u Banskim dvorima. Ali i služi kao podsjećanje na to kakvu ekipu Plenković okuplja u Vladi, pa se nakon ministra zdravstva povezanog s obitelji kontroverznog poduzetnika Petrača, sada riješio ministra koji vrlo rado puca iz pištolja. I to ne u zrak. I možda ne samo s ćorcima.

Premda je ovakva Vlada jedan veliki ćorak.

Ivan Penava danas kaže kako ostavlja Dabru u stranci kao "aduta za lokalne izbore". Očito vjeruje da birači vole šerife koji po njima pucaju kroz prozor automobila.