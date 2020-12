Nije znala da ima 14: 'Seks s dječakom uništio mi je život'

Teah Vincent iz Gloucestershirea u Engleskoj priznala je da je inicirala seks s dječakom, ali je bila uvjerena da je punoljetan. Sud je povjerovao u njezinu priču i oslobodio je krivnje

<p>Porota je raspravljala tek nešto više od sat vremena prije nego su donijeli oslobađajuću presudu za Teu Vincent.</p><p>Ova majka troje djece iz Gloucestershirea priznala je da se seksala s 14-godišnjakom, ali nije znala da je maloljetan.</p><p>- Ovo mi je uništilo život. Također je uništilo i svaku šansu koju sam imala za neku karijeru. Previše se sramim da bih pokušala pronaći bilo kakav posao. Jako sam ljuta i emocionalna. Sada svu svoju energiju želim usmjeriti na svoju djecu i brinuti o njima - rekla je za <a href="https://www.thesun.co.uk/news/13385451/mum-admits-sex-boy-wrecked-life-gloucestershire/" target="_blank">The Sun</a> nakon oslobađajuće presude.</p><p>Kada ju je sud proglasio nevinom, rasplakala se i na Facebooku objavila svoju fotografiju na kojoj slavi.</p><p>- Nisam kriva. Hvala svima koji su stajali uz mene i vjerovali mi. Ovo su bile najteže dvije godine u mom životu. Za mene i moju djecu 2021. je dobrodošla - napisala je uz objavu.</p><p>Otkrila je i da ju strahovito vrijeđaju preko društvenih mreža.</p><p>- Ne možete vjerovati kako me vrijeđaju preko Facebooka. Sve mi je to jako bolno. Ljudi koje uopće ne poznajem govore mi da sam loša majka, a to me jako uznemiruje jer su mi djeca sav moj svijet. Činjenica je da me sud oslobodio i ljudi to moraju poštovati. Sada je vrijeme da pokušam ponovno izgraditi svoj život i nastaviti dalje - rekla je.</p><h2>Vidjela je dečke dok su igrali nogomet</h2><p>Podsjetimo, Vincent je namamila dječaka i njegovog prijatelja u njezin dom u Woolastonu nakon što ih je vidjela kako igraju nogomet na obližnjem igralištu. Priznala je da je imala seks s jednim od dvojice dječaka, ali da u tom trenutku nije znala da je dječak maloljetan.</p><p>- Sigurna sam da mi je rekao da ima 18 godina te sam čak mislila da je puno stariji. Nije mi palo na pamet da bi mogao biti maloljetan prije nego imali spolni odnos - rekla je Vincent na suđenju.</p><p>Tužiteljstvo je tvrdilo da je Vincent pozvala dječaka u njenu spavaću sobu, skinula se i počela ga zavađati. Vincent to nije poricala, no tvrdi kako je želja za seksom bila obostrana.</p><p>Također, dodala je kako prije nikada nije vidjela dječaka s kojim je stupila u spolni odnos, već da je poznavala samo njegovog 21-godišnjeg prijatelja s kojim je igrao nogomet u blizini njezine kuće. </p><p>Optuženica je tvrdila da dječaka nije prisilila na seks, već da je shvatila da su on i njegov prijatelj zainteresirani za druženje pa ih je pozvala u svoj dom. Kada su došli u njezin stan nije im nudila alkohol, već samo vodu. </p><p>Nakon seksa s dječakom, Vincent je iz razgovora shvatila da je dječak maloljetan. Razgovarali su o školi, a dječak je slučajno rekao da je još uvijek u osnovnoj školi. </p><p>- Ljuta sam na sebe i na njih što su mi lagali o svojim godinama. Da sam znala koliko godina imaju ne bih sada bila ovdje - rekla je Vincent na suđenju.</p><p>Dječak je na suđenju izjavio da ga je Vincent dovela u spavaću sobu i prisilila na seks, na što je on burno reagirao i pokušao se fizički obraniti.</p>