Nijemca sumnjiče da je oprao 900.000 eura, kupovao je nekretnine na području Zadra

Zadarska policija kazneno je prijavila 43-godišnjeg Nijemca kojega sumnjiči da je gotovo 900.000 eura zarađenih prijevarama izvan Hrvatske oprao ulaganjem u nekretnine na zadarskom području.

Policija je u srijedu izvijestila da je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim njemačkim državljaninom proveo policijski odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Osumnjičenog terete da je od početka srpnja 2021. do prosinca 2022. godine, s ciljem prikrivanja nezakonito stečene imovinske koristi, gotovinski novac pribavljen od počinjenih kaznenih djela prijevare izvan Hrvatske, uložio u kupnju dviju nekretnina na širem zadarskom području.

OGLAS

Nakon sklopljenih kupoprodajnih ugovora, vlasnicima nekretnina u više je navrata, iako je znao da je uplaćeni novac nezakonitog podrijetla, s različitih bankovnih računa,uplatio više od 875.000 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 43-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS