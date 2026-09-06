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GLASOVANJE DO 18 SATI

Nijemci na biralištima. AfD rastura po anketama

Piše Filip Sulimanec,
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Nijemci na biralištima. AfD rastura po anketama
Foto: Annegret Hilse
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Sve ostale velike stranke zasad se drže svojevrsnog „vatrenog zida“ odnosno politike nesuradnje s AfD-om

Njemački birači u nedjelju, 6. rujna, izlaze na birališta na važnim regionalnim izborima na istoku zemlje, bivšem DDR-u. Ankete AfD-u daju više od 40 posto potpore u Saskoj-Anhaltu.

Među političkim oponentima vlada nelagoda i zabrinutost jer bi AfD po prvi put od 1945. mogao postati krajnje desna stranka koja upravlja jednom njemačkom saveznom pokrajinom.

Birališta su otvorena u 8:00 sati po lokalnom vremenu, a oko 1,7 milijuna birača može glasovati do 18:00 sati. Prve projekcije očekuju se ubrzo nakon zatvaranja birališta. Pokrajina s 2,1 milijun stanovnika trenutačno je pod vlašću demokršćanske CDU stranke kancelara Friedricha Merza, koja vlada u koaliciji s dvije manje stranke. Pokrajinski premijer Sven Schulze nada se formiranju nove višestranačke koalicije kako bi zadržao vlast.

EKSTREMNI DESNIČARI AfD pred povijesnom pobjedom
AfD pred povijesnom pobjedom

Sve ostale velike stranke zasad se drže svojevrsnog „vatrenog zida“ odnosno politike nesuradnje s AfD-om, čiji je ogranak u Saskoj-Anhaltu njemačka domaća obavještajna služba klasificirala kao „desno ekstremistički“.

Glavni kandidat AfD-a Ulrich Siegmund – karizmatični 35-godišnjak kojeg na predizbornim skupovima dočekuju poput rock-zvijezde i koji ima velik broj pratitelja na društvenim mrežama – samouvjereno je predvidio osvajanje apsolutne većine.

Saxony-Anhalt state elections
Foto: Annegret Hilse

„Drugi su ti koji su podigli vatrene zidove“, rekao je dnevnom listu Bild. „Ako nitko ne želi surađivati s nama, onda ćemo jednostavno morati sami.“

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