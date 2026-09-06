Nijemci na biralištima. AfD rastura po anketama

Njemački birači u nedjelju, 6. rujna, izlaze na birališta na važnim regionalnim izborima na istoku zemlje, bivšem DDR-u. Ankete AfD-u daju više od 40 posto potpore u Saskoj-Anhaltu.

Među političkim oponentima vlada nelagoda i zabrinutost jer bi AfD po prvi put od 1945. mogao postati krajnje desna stranka koja upravlja jednom njemačkom saveznom pokrajinom.

Birališta su otvorena u 8:00 sati po lokalnom vremenu, a oko 1,7 milijuna birača može glasovati do 18:00 sati. Prve projekcije očekuju se ubrzo nakon zatvaranja birališta. Pokrajina s 2,1 milijun stanovnika trenutačno je pod vlašću demokršćanske CDU stranke kancelara Friedricha Merza, koja vlada u koaliciji s dvije manje stranke. Pokrajinski premijer Sven Schulze nada se formiranju nove višestranačke koalicije kako bi zadržao vlast.

Sve ostale velike stranke zasad se drže svojevrsnog „vatrenog zida“ odnosno politike nesuradnje s AfD-om, čiji je ogranak u Saskoj-Anhaltu njemačka domaća obavještajna služba klasificirala kao „desno ekstremistički“.

Glavni kandidat AfD-a Ulrich Siegmund – karizmatični 35-godišnjak kojeg na predizbornim skupovima dočekuju poput rock-zvijezde i koji ima velik broj pratitelja na društvenim mrežama – samouvjereno je predvidio osvajanje apsolutne većine.

Foto: Annegret Hilse

„Drugi su ti koji su podigli vatrene zidove“, rekao je dnevnom listu Bild. „Ako nitko ne želi surađivati s nama, onda ćemo jednostavno morati sami.“