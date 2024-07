'Nikad nisam vidio tako veliku jabuku. To je ipak stara sorta...'

Radio sam u Austriji godinama u voćnjacima i nisam naišao na tako veliku jabuku, kazao nam je Josip Cmuk iz Donjeg Ladanja kraj Ivanca, ponosno držeći u ruci najkrupniju jabuku u svom voćnjaku. Vaga je pokazala kako je teška čak 856 grama, a krojačkim metrom izmjerio je da ima 43 centimetra u opsegu. Riječ je doista o kapitalcu među jabukama.

- To je o sorta ilinjača krupna. To je stara hrvatska voćka, koja je poznata po krupnim plodovima, no ovo je veliko čak i za nju. U voćnjaku imam nekoliko sadnica ilinjače, a imam i druge sorte jabuka, kao i stare sorte drugog voća - priča nam Josip.

Foto: Privatni album

U šali kaže da mu ne treba nekoliko jabuka za kilogram, praktički je dovoljna samo jedna. Na stranici Stare hrvatske voćke za Ilinjaču se navodi da je riječ o veoma krupnoj ljetnoj jabuci, plosnatih plodova težine do pola kilograma i više. Do plemke nije lako doći, a Josip ju je dobio, kaže, s jednog grofovskog imanja u okolici Varaždina.

- To su mlade voćke, koje sam cijepio, stare možda tri do četiri godine. Prednost starih autohtonih sorti je što su puno otpornije, nije potrebno prskanje. Kod njih je bitno da prvo naraste drvo. Hranjive tvari i minerale vuku duboko iz tla, njima korijen naraste i do pet, šest metara. Imaju sasvim drugu teksturu i okus nego ovi moderni hibridi - pojašnjava Josip, kojemu je svojevrstan hobi uzgoj starih autohtonih sorti.

Plodovi ilinjače, dodaje, zelene su boje prošarani crvenim šarama, blago su kiselkastog okusa i vrlo sočni. Dozrijevaju postepeno, obično u kolovozu. Kad bogato rodi, grane se savijaju pod težinom njezinih plodova.

Josip bi sljedeće godine volio probati srušiti Guinnessov rekord za najtežu jabuku na svijetu. Taj rekord od 2005. godine drži Japanac Chisato Iwasaki iz Hirosaki Cityja. Jabuka koju je on uzgojio, a koja je još drži rekord, bila je teška čak 1849 grama. Gigantska jabuka plod je sorte Hokuto, čije su jabuke krupne, crvene boje, hrskave teksture s visokim udjelom šećera i dozrijevaju u listopadu.