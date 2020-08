Nikad veći odaziv na izborima, predsjednik Đukanović očekuje pobjedu europskih snaga...

Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori u nedjelju do 13 sati glasalo je 54,1 posto upisanih birača, znatno više nego na izborima održanim 2016. godine i 2012. godine

<p> Na izborima održanim 2016. godine i 2012. godine do 13 sati glasalo 39,9 odnosno 33,3 posto birača. A na parlamentarnim izborima što se održavaju danas u Crnoj Gori glasovalo je 54,1 posto upisanih birača</p><p>Centar za monitoring (CEMI), koji s više od 1300 promatrača prati crnogorske izbore, priopćio je da im je prijavljeno više od 400 nepravilnosti.</p><p>Pravo glasa ima 540.026 građana koji biraju između šest koalicija i pet političkih stranaka.</p><p>Predsjednik Crne Gore <strong>Milo Đukanović</strong> nakon što je glasao priopćio je novinarima da očekuje da crnogorsko društvo i na ovim izborima pokaže zrelost i odgovornost i da oni proteknu u uvjetima apsolutne stabilnosti i demokratske kulture primjerene suvremenoj Crnoj Gori.</p><p>„Ne postoji opasnost po stabilnost države i sigurnost njenih građana“, poručio je crnogorski predsjednik dodajući da se tenzije pokušavaju izazvati sa adresa koje su izvan Crne Gore.</p><p>Upitan misli li, kada govori o stranom miješanju, i na službeni Beograd, odgovorio je da u tome sudjeluje kompletna medijska i politička scena Srbije.</p><p>Komentirajući veliku izlaznost birača, Đukanović je rekao da to nije iznenađenje, jer su kako je rekao i „i s jedne i s druge strane dali instrukcije biračima da pokušaju ispuniti svoju biračku obavezu do podne“.</p><p>On je izrazio uvjerenost ubjeđen da je demokratska volja građana na strani Crne Gore i njene europske budućnosti, „i onih političkih stranaka koje kreiraju i ostvaruju takav politički program“.</p><p>Nostelj liste Demokratske stranke socijalista i crnogorski premijer <strong>Duško Marković</strong> rekao je da će danas Crna Gora odlučiti da ide naprijed, snažno putem svog ekonomskog i ukupnog razvoja.</p><p>“Crna Gora kao buduća članica Europske unije, pouzdana članica NATO-a. Dakle Crna Gora koja će biti siguran dom za svakog njenog građanina i obitelj”, rekao je Marković poručujući da je sigurnosna situacija u Crnoj Gori stabilna.</p><p>“Ne očekujem incidente. Ne očekujem nestabilnost. Ako ih bude institucije znaju što trebaju učiniti u tom slučaju”, naveo je Marković.</p><p>Čelnik oporbenih Demokrata, <strong>Aleksa Bečić</strong>, poručio je nakon glasanja da svaki građanin Crne Gore, koji istinski želi promjene, ne može naći izgovor da ne izađe na izbore, pozivajući ih da masovno izađu na birališta i da, kako je naveo, mirno, dostojanstveno i sa olovkom u ruci „promijene lošu vlast“.</p><p>„Opozicija u susret današnjim izborima ima odličnu poziciju. Nije bilo međusobnog napadanja, bilo je poštovanja i solidarnosti“, priopćio je Bečić koji je nositelj liste „Mir je naša nacija“.</p><p>Čelnik oporbene koalicije“Crno na bijelo” <strong>Dritan Abazović</strong> također je pozvao na masovni izlazak na birališta.</p><p>„Da pokrenemo demokratski kotač i uđemo u red svih civiliziranih zemalja Europe i svijeta. Ja vjerujem u građane i njihov racionalan izbor, u njihovu većinsku volju da smijene tridesetogodišnju nefunkcionalnu vlast ogrezlu u kriminalu, korupciji i nepotizmu”, rekao je Abazović.</p>