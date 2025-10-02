Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Nikica Jelavić stariji bit će pozvan ovih dana na ispitivanje u Državno odvjetništvo i to zbog rečenica koje je izrekao nakon utakmice Hajduka i Lokomotive i koje se mogu shvatiti kao prijetnja. 24sata doznaju da su tužitelji ozbiljno shvatili njegove riječi da će učiniti sve da suci koji su sudili budu kažnjeni i reagirali su po službenoj dužnosti.

Hajduk je u osmom kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu 2-0 na Poljudu uz kontroverzan prvi gol koji je u 18. minuti zabio Ante Rebić nakon onog što se sumnjalo da je zaleđe Marka Livaje. Sudačka komisija je pak u utorak objavila analizu spornih situacija i zaključila da Livaja nije bio u zaleđu.

Dok su glave još bile vruće nakon nakon dvoboja, trener Lokomotive Nikica Jelavić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, opleo je po sudačkoj ekipi kojoj je na čelu bio mladi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok je u VAR sobi bio Tihomir Pejin. Nakon toga se u ponedjeljak javio i igračev stric Nikica Jelavić (koji nije nogometaš) i poslao poruku sudačkoj organizaciji.

- Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni. Ovo je uvreda za inteligenciju - izjavio je tada Jelavić stariji za Večernji list.

Na pitanje kako to misli provesti, kratko je dodao:

- Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni. Postoje metode.

Jelavić je u zadnje vrijeme bio najpoznatiji po trakavici s Miletom Kekinom i kavi, ali je prije toga bio terećen za niz kaznenih dijela u kojima je oslobođen, poput optužbi za pokušaje ubojstva i iznude. Danas je etiketiran kao kontroverzni poduzetnik.