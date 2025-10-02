Obavijesti

News

Komentari 17
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
Foto: PIXSELL/

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti

Nikica Jelavić stariji bit će pozvan ovih dana na ispitivanje u Državno odvjetništvo i to zbog rečenica koje je izrekao nakon utakmice Hajduka i Lokomotive i koje se mogu shvatiti kao prijetnja. 24sata doznaju da su tužitelji ozbiljno shvatili njegove riječi da će učiniti sve da suci koji su sudili budu kažnjeni i reagirali su po službenoj dužnosti. 

Hajduk je u osmom kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu 2-0 na Poljudu uz kontroverzan prvi gol koji je u 18. minuti zabio Ante Rebić nakon onog što se sumnjalo da je zaleđe Marka Livaje. Sudačka komisija je pak u utorak objavila analizu spornih situacija i zaključila da Livaja nije bio u zaleđu.

ANALIZA OSMOG KOLA Sudačka komisija: Hajdukov gol protiv Lokomotive je regularan!
Sudačka komisija: Hajdukov gol protiv Lokomotive je regularan!

Dok su glave još bile vruće nakon nakon dvoboja, trener Lokomotive Nikica Jelavić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, opleo je po sudačkoj ekipi kojoj je na čelu bio mladi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok je u VAR sobi bio Tihomir Pejin. Nakon toga se u ponedjeljak javio i igračev stric Nikica Jelavić (koji nije nogometaš) i poslao poruku sudačkoj organizaciji.

- Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni. Ovo je uvreda za inteligenciju - izjavio je tada Jelavić stariji za Večernji list.

POTVRDILI DA JE GOL REGULARAN Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko priznatog gola Hajduka: 'Po ovom je dobar, mora biti dobar'
Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko priznatog gola Hajduka: 'Po ovom je dobar, mora biti dobar'

Na pitanje kako to misli provesti, kratko je dodao:

- Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni. Postoje metode.

Jelavić je u zadnje vrijeme bio najpoznatiji po trakavici s Miletom Kekinom i kavi, ali je prije toga bio terećen za niz kaznenih dijela u kojima je oslobođen, poput optužbi za pokušaje ubojstva i iznude.  Danas je etiketiran kao kontroverzni poduzetnik. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju
Bombe zatvorile Oktoberfest!
OPSADNO STANJE

Bombe zatvorile Oktoberfest!

Duge cijevi raspoređene su diljem grada, a zbog prijetnji da je jedna od bombi i na svjetski poznatom festivalu piva, Oktoberfestu, vrata su iz sigurnosnih razloga privremeno zatvorena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025