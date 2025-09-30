Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko priznatog gola Hajduka: Po ovome je dobar, mora biti dobar

Tri dana trebalo je Sudačkoj komisiji da objavi analizu suđenja utakmica koja je podignula buru u hrvatskoj javnosti, no i dalje su mnogi odgovori ostali visjeti u zraku. Hajduk je u 8. kolu pobijedio Lokomotivu (2-0) golovima Rebića i Kalika, a sporan je bio prvi gol kojeg su domaćini zabili u 18. minuti.

Pokretanje videa... 00:52 Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Rokas Pukštas je u začetku akcije na desnoj strani uposlio Marka Livaju, koji je ubacio u šesnaesterac i asistirao Rebiću za njegov prvi gol u dresu Hajduka. Sporna situacija je pozicija Livaje uz aut-liniju u trenutku u kojem prima loptu. U prijenosu se prikazala pozicija Rebića koji je zabio gol i tu nema govora o zaleđu, ali nisu povučene crte kod primanja Livaje.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

I dok je javnost tri dana razglabala je li Livaja bio u zaleđu ili nije, jer tu situaciju na televiziji nismo imali priliku vidjeti, HNS se konačno oglasio i objavio cjelokupni audiozapis iz VAR sobe. U njoj su analizirali tri situacije, Livajinu poziciju, Rebićevu poziciju i potencijalno igranje rukom. Glavni sudac bio je Patrik Pavlešić, a nakon konzultacija s VAR sobom, u kojoj su bili Tihomir Pejin i Vedran Đurak, na kraju su procijenili kako su sve tri situacije ispravne i da je gol regularan. Donosimo vam transkript razgovora iz VAR sobe kojeg je objavio HNS.

POGLEDAJTE VIDEO OD 1:05

- Može prvo zaleđe, može drugo zaleđe. Kreni od PPI-ja.

- Da vidimo prvo zaleđe.

- Gledaj gore, polako.

- Pazite na Livaju, tu loptu.

- Samo polako, idi naprijed i nazad, da vidimo trenutak dodira s loptom.

- Posljednji igrač ne znamo koji je, tako?

- Možemo gledati drugo zaleđe, ako želiš?

- Hoćemo ovo ili ono?

- Ajmo ovo.

- VAR soba, morat ćemo crtati, morat ćete pričekati

- Idemo od obrambenog, je li ovaj, da

- Je li to njegova noga?

- Da, vidiš ga tu?

- Znači, po tome je dobar.

- Ajmo prema ovome gore.

- Ovaj?

- Da.

- Tu ne vidim nogu, a ovaj je tu.

- Okej, po ovome je dobar, onda mora biti dobar. Idemo naprijed u napad, da vidimo je li ovaj drugi u zaleđu. Da vidimo trenutak dodira. Povuci crtu 2D, mislim da će biti dovoljno.

- Evo, ovo je to, ako se slažeš.

- Pusti do kraja akciju da nije možda igrao rukom. Daj mi kameru osam.

- To je ova iza gola.

- Sve je čisto, nema ruke.

- To je to, bravo.

- VAR soba potvrđuje gol.

- To je to.

- Hoćeš mi i jednu i drugu crtati i poslati.

- Ne, mogu ti, što hoćeš da ti pošaljem?

- I jedno i drugo, da nema zaleđa u obje situacije.

- Pa zašto?

- Samo ovo? Dobro.

Bertrand Layec ovako je ocijenio tu situaciju:

"Tijekom napada domaće momčadi lopta je dodana domaćem napadaču br. 10. Taj je igrač uputio loptu u suparnički kazneni prostor gdje je njegov suigrač br. 9 postigao pogodak. U skladu s VAR protokolom, VAR je bio dužan provjeriti sve faze napada (potencijalno zaleđe).

Pregledom snimke iz VAR sobe utvrđeno je da je VAR sudac zatražio od tehničara da isporuči video snimku obje situacije iz kojih je vidljivo da nema kažnjivih zaleđa. Nažalost, tijekom utakmice objavljena je samo situacija postignutog pogotka s izvučenim crtama. Naknadna triangulacijska analiza dokazuje da je u prvoj situaciji stopalo i rame gostujućeg braniča br. 3 bilo u liniji sa stopalom napadača koji je inicirao dodavanje prema kaznenom prostoru, što znači da nije bilo zaleđa.

Bilo je pogrešno ne objaviti ovu triangulaciju i VAR je trebao inzistirati na tome da tehničar (operater) objavi ovu situaciju tijekom utakmice. Zaključno, možemo reći da Hajdukovom pogotku nisu prethodila kažnjiva zaleđa.

Iz toga je zaključak da je pogodak ispravno priznat."