Ako se apartman ili hotel puni bez problema, očito tržište prihvaća cijenu. Ako ostaje prazan, onda je poruka jasna: ili je cijena previsoka ili kvaliteta ne prati ono što se traži.
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK
Nikoga ne možete prisiliti da spušta cijenu ili gosta da je plati
Cijene u turizmu ne mogu se određivati pozivima političara niti preporukama ministara. Izjava ministra turizma Tončija Glavine da bi trebalo uvoditi popuste od 10 do 20 posto možda zvuči dobro u javnosti, ali tržište funkcionira drukčije. Nitko nikoga ne može prisiliti da spušta cijene ako za svoju uslugu smatra da vrijedi toliko koliko traži. Isto tako, nitko goste ne može prisiliti da takvu cijenu plate.
