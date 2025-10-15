Popularni restoran 60 metara od središnjice HDZ-a je pod povećalom inspekcije. Srušili su zid da se povežu s bespravno izgrađenom zgradom, nagrdili pročelje. Svi putevi vode do Nikole Petrača i Roberta Bukvića
Nikola Petrač i bivši košarkaš u problemu: Bušili i rušili bez dozvole u zaštićenoj jezgri
U centru Zagreba, na adresi Trg žrtava fašizma 1, nalazi se popularni restoran, kafić i coworking space SquareOne. Odnosno SquareOne experience bar&restaurant. To mjesto, svega 68 metara od središnjice HDZ-a, postalo je 'it' mjesto za brunch, kavu, partije i koncerte. No to mjesto je isto tako u zgradi koja je dio zaštićene gradske jezgre, spomenik kulture 'Kuća Brunner', a u njoj žive ljudi.
