Nikolina ima svoj satelit: 'Drago mi je da su ga nazvali po meni!'

TEK JOJ JE OSAM GODINA Crtež Nikoline Rudić iz Ražanca na temu svemira pobijedio je na natječaju Europske komisije

<p>To je svemir. Tu su planeti, zvijezde i raketa. Napravila sam ih od kolaža i šljokica, pokazuje nam <strong>Nikolina Rudić</strong>, osmogodišnja djevojčica iz Ražanca kraj Zadra, svoj pobjednički crtež.</p><p>Europska komisija koncem lanjske i početkom ove godine organizirala je natječaj za djecu iz Hrvatske, Norveške i Švicarske. Trebalo je nacrtati sliku onoga što ti prvo padne na pamet kada razmišljaš o svemiru. Nikolina je pobijedila u oštroj konkurencije nadarene dječice, među njih 1544 iz Hrvatske.</p><p>Po imenu svakog od tri mala pobjednika nazvan je satelit iz europskoga sustava satelitske navigacije Galileo. Jedan se umjetni nebeski objekt iznad naših glava tako zove <strong>Nikolina Rudić</strong>! Dobila je diplomu i model "svojeg" satelita u mjerilu 1:25.</p><h2>Tata joj je pomorac </h2><p>- Drago mi je da se satelit zove po meni - kaže djevojčica čije ime nosi jedan od 30 satelita u sklopu neovisnog globalnog navigacijskog satelitskog sustava Europske unije. Služi za upravljanje prijevozom, traganje i spašavanje, poljoprivredu i za usluge koje se temelje na određivanju lokacije.</p><p>- Moj tata je pomorac. Njegov brod možda plovi baš prema tom satelitu. To bih baš voljela - kazuje nam draga djevojčica dok pogledom tražimo po nebu gdje bi se njezin satelit mogao skriti.</p><p>Nikolinina mama <strong>Barbara Rudić</strong> (41) nam kaže da razrednica potiče klince na umjetničko izražavanje i da često šalje njihove radove na natječaje.</p><h2>Nagrada za životno djelo </h2><p>- Rekla mi je da je ovaj rad poslala u zadnji tren, nekoliko minuta prije isteka roka u ponoć. Nikolina jako voli crtati i slikati, stvarno uživa u tome. I ranije je osvajala prva mjesta i dobivala nagrade. Nikolina je jednostavno dijete, voli se igrati s prijateljima, istraživati, umjetnički se izražavati, a najviše roniti u moru. Jako smo sretni što smo se vratili iz Njemačke prije tri godine. Nismo požalili i nikad se ne bi vratili. Tu je život puno opušteniji, prihvaćeni smo i svi su uvijek spremni pomoći i osjećamo se dobrodošlo. A to što se ne bojimo pustiti djecu da se igraju vani je neprocjenjivo. Kupala se i uživala cijelo ljeto. Istina, malo manje imamo nego što bismo imali da smo vani, ali sreća je u sitnicama - kaže mama, sretna što je svakog jutra čeka pogled na more i Velebit.</p><p>Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Ražanca, Nikolina je dobila nagradu za životno djelo! A ima samo osam godina i tek počinje živjeti.</p><p>- Za Dan općine dobila je nagradu za životno djelo i zahvalnicu. Time su htjeli potaknuti mlade da dobiju volju da dalje rade i trude se - kaže mama Barbara.</p>