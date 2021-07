Ne znam što da vam pametno kažem. A što ću reći, nema smisla od ikakve priče više. Boli me to previše, nisam još spreman, nemojte zamjeriti, tužnim nam je glasom jučer rekao Branko Bojić (50), udomitelj ubijene djevojčice Nikoll (2).

Rana mu je, kaže, još presvježa. Ne zna odakle mu uopće snaga za normalno funkcioniranje svakog dana. Nikoll mu ne izlazi iz misli. Nazvali smo ga da nam iskomentira odluku Visokog kaznenog suda na temelju kojeg tata (27) ubijene djevojčice ostaje u istražnom pritvoru. Ali Branko ne želi govoriti. U glasu mu se raspoznaje očaj. I tri mjeseca nakon tragične smrti djevojčice koja mu je u gotovo dvije godine, koliko je provela u kući s njim i suprugom, postala kao vlastita kći, Branko jedva suspreže suze. Njegovu malenu ljubimicu, kaže nam, više ništa ne može vratiti. Nikakva presuda, žalba ili pravda nisu dovoljni za suzbiti bol koju osjeća.

POGLEDAJTE VIDEO Sprovod male Nikoll

Prema već spomenutoj odluci Visokog kaznenog suda, tata malene Nikoll ostat će u pritvoru, dok su mamu nedavno pustili da se brani sa slobode. Obrazložili su to činjenicom kako je 27-godišnjak i prethodno osuđivan. Uz to, ima već nekoliko prekršajnih kazni za nasilje u obitelji. U istim postupcima zabranjeno mu je i približavanje žrtvi nasilja u obitelji. Visoki kazneni sud smatra da se jedino produljenjem istražnog zatvora može suzbiti mogućnost da 27-godišnjak ponovi zlostavljanje.

A detalji optužnice koja se roditeljima malene djevojčice koja je na Uskrs podlegla ozljedama koje joj je zadala mama uistinu su stravični i jezivi. Nikoll nije bila jedina na kojoj su se 27-godišnjak i 24-godišnjakinja iživljavali. Njen stariji brat (4) i djevojčica od studenog lani do kraja ožujka ove godine, kad je Nikoll pretučena do smrti, od mame i tate, umjesto ljubavi, sigurnosti i sreće, dobivali su samo salve uvreda, šamara, udaraca i boli. Sina su roditelji često šamarali i omalovažavali, a Nikoll, koja se tek vratila iz udomiteljske obitelji, nisu pružili sigurnost i topao dom, potporu i ljubav, minimum onoga što bi svaki roditelj trebao dati svom djetetu.

Drugim riječima, njeni roditelji bili su sve samo ne ono što su uistinu trebali biti - brižni roditelji. Grubo su je zanemarivali. Noću bi je ostavljali samu u dnevnom boravku, zbog čega je, dodao je sud, dvoipolgodišnja djevojčica bila u strahu. Malena Nikoll često je trpjela i fizičko kažnjavanje.

Mama i tata tukli su je šibom i šamarali je, dok sve nije eskaliralo 31. ožujka, kad je krhkom biću od nepune tri godine presudila vlastita mama. Optužnica navodi da je 24-godišnjakinja te kobne srijede ujutro snažno gurnula Nikoll, pri čemu je dijete palo i lupilo glavom o pod. Mama ju je tad dovela u novogradišku bolnicu, gdje je rekla da je dijete palo. Pretučenu djevojčicu iz bolnice u Novoj Gradiški hitno su prebacili u Klaićevu bolnicu u Zagrebu. Liječnici su bili šokirani težinom njenih ozljeda.

- Zgroženi smo i šokirani. Ovako nešto nikad nismo vidjeli u našoj bolnici - rekli su nam tad.

Četiri dana kasnije, unatoč nadljudskim naporima da je spase, liječnici su, nažalost, izgubili bitku za njen život. Uz Nikoll, roditelji su odgajali još troje djece. Nakon što ih je policija uhitila, mališane su im oduzeli i smjestili u udomiteljsku obitelj. Postavlja se pitanje što bi bilo s njima te bi li i oni doživjeli isti tragičan kraj kao Nikoll da se sve nije prelomilo preko leđa malene princeze s velikim smeđim očima. Obitelj je godinama bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, a socijalna radnica zadužena za slučaj male Nikoll nije vidjela nikakav propust u svom radu. Nakon smrti Nikoll, jedino što se konkretno dogodilo u sustavu je smjena ravnatelja novogradiškog CZSS-a.

Mama koja je batinama ubila malenu Nikoll sad je na slobodi, odakle se brani, a tata je u pritvoru. Njegova ravnodušnost seže tako daleko da nam se pismom javio u redakciju kako bi se požalio na činjenicu da je on u zatvoru, dok je njegova supruga, koja je, kako kaže, počinila taj gnjusan čin, slobodna. Slično je reagirala i njegova sestra koja nam je rekla kako joj uopće nije jasno tko je mogao odlučiti da njen brat ostaje u pritvoru, dok njena šogorica, žena odgovorna za smrt svoje dvoipolgodišnje kćeri, slobodno šeće.

Sestra optuženog smatra i kako je žalbu Visokom kaznenu sudu podnio odvjetnik obitelji po službenoj dužnosti jer, kako tvrdi, to nije napravio njen brat. On u istražnom zatvoru, prema zakonu, može ostati najdulje do 1. listopada.