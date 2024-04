Nino Raspudić: 'HDZ ne dolazi u obzir', HDZ: 'Ne bismo ga zvali ni da je posljedni na svijetu'

Ni da je posljednji zastupnik na svijetu #HDZ ne bi zvao Raspudića, koji pod krinkom “velikog desničara” igra za ljevicu. Koji je po nalogu kršitelja Ustava ušao u #MOST kako bi na desnici otimao glasove u korist komšićevske ljevice & Grupacije “Lex Perković”, objavila je na Facebooku Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), odgovarajući tako na prozivke bivšeg zastupnika Mosta, Nine Raspudića. On je, gostujući na N1 televiziji prozvao HDZ da je i prije izbora imao dogovor s Domovinskim pokretom (DP).

- Vrlo je jasno sve što smo govorili četiri godine, HDZ ne dolazi u obzir ni u kakvoj kombinaciji, smatramo da vrijedi sklopiti ovu antikorupcijsku opciju. Čini mi se da su vodeći dijelovi DP-a imali deal s HDZ-om i prije izbora - rekao je. Dodao je kako su sada tri aktera koji trguju – HDZ, DP i manjinci.

Foto: Patrik Macek/pixsell

- Sve mi ide u smjeru da će HDZ, DP i manjinci složiti većinu. Borit ćemo se do zadnjeg, ali izgledno je da će se ići u formiranje svačije cijene i na kraju do dogovora - smatra.

Komentirao je i kako za antikorupcijsku većinu njegova ruka nije upitna.

- Prije bih se poturčio pod stare dane nego dao potporu Plenkovićevom HDZ-u - kazao je Raspudić.

Iz HDZ-a dodaju: "Nimalo ne zavidimo političkoj opciji u koju će ga sada odlučiti ubaciti. Nastavlja se Projekt “Raspudić”.