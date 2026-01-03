Legendarni hrvatski medijski znalac, osnivač koncerna EPH i pokretač Globusa, najvažnijeg i najutjecajnijeg novinskog proizvoda u neovisnoj Hrvatskoj, piše o konačnom kraju tog tjednika
ESEJ OSNIVAČA PLUS+
Ninoslav Pavić: Globus je umro, a trebao je i prije. Nikom više nije bio potreban
Čitanje članka: 5 min
Kao i sve tiskane novine ili magazini, kako u svijetu tako i kod nas, u ovih 35 godina imao je Globus nekoliko prijelomnih trenutaka.
