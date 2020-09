'Nisam bio u klubu, nisam imao tu čast. Očito sam nitko i ništa'

<p>Saborski zastupnik Mosta <strong>Nino Raspudić </strong>za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a556676/Raspudic-DORH-je-najveci-problem-Sabor-treba-istraziti-curenje-informacija.html" target="_blank">N1 </a>je komentirao kako je iz afere s Janafom vidljivo da u Hrvatskoj postoji duboka država koja seže daleko ispod površinskih svađa na relaciji HDZ-SDP. Po njemu je DORH najveći problem Hrvatske.</p><p>Pozvao je sve koji imaju informacije o ljudima koji onemogućavaju istrage unutar institucija da ga o tome izvijeste, a na pitanje je li on bio u sad već famoznom "klubu" u Slovenskoj ulici u Zagrebu sa smiješkom kaže: "Nisam nažalost, očito sam nitko i ništa u Zagrebu i Hrvatskoj pa nisam imao čast boraviti u tom klubu."</p><p>Kaže kako nije iznenađenje što sve više političkih aktera priznaje da su bili u klubu. Raspudić to vidi kao dokaz tzv. duboke države koja je na djelu u Hrvatskoj, a koja je dublja od površinskih svađa na razini HDZ-SDP.</p><p>Raspudić je komentirao kako je Dragan Kovačević prvo bio u SDP-u gdje se kandidirao i za predsjednika stranke, zatim je otišao u HNS, pa ga je SDP postavio na čelo Janafa, a HDZ ostavio na tom mjestu.</p><p>- Otkud u klubu i HDZ-ovci i SDP-ovci i HNS-ovci kada su oni tobože politički protivnici? - zapitao se.</p><p>Oko postupanja DORH-a kaže da bi priča bila zabavna i mogli bismo se šaliti na račun kluba kada se ne bi radilo o najozbiljnijoj krizi institucija do sada.</p><p>- Predsjednik Republike izravno optužuje premijera i ministra unutarnjih poslova i govori o kriminalnom curenju informacija iz DORH-a. Svjedočimo u aferama da netko praćenim osumnjičenicima dojavi da se provodi istraga pa Josipa Rimac uništava bubice, a Dragan Kovačević baca mobitel u Savu - poručio je.</p><h2>'DORH je najveći problem Hrvatske'</h2><p>Na pitanje misli li da je na nedjelovanje policije prošle godine utjecala činjenica da je u klubu bio i Jakov Kitarović, kaže da su mogli i tada upasti u klub, a iz nekog razloga to nisu učinili.</p><p>- Iz DORH-a bi rekli da su htjeli vidjeti dokle ide hobotnica, a netko drugi može interpretirati kada su vidjeli da je tu suprug predsjednice da im je to bilo politički neoportuno pa su odlučili zažmiriti i čekati da prođu izbori - kazao je Raspudić.</p><p>- Institucije su ugrožene i u toj situaciji sabor ostaje zadnja brana spasa i zato nam je potrebno saborsko istražno povjerenstvo. Odavno to govorim, po meni je DORH najveći problem Hrvatske. Pozvao bih insajdere i ljude iz DORH-a koji imaju saznanje o ljudima u institucijama koji onemogućavaju istrage da s time izađu u javnost ili barem prijave nama zastupnicima i mogu reći, što se tiče Mosta, da će imati našu zaštitu. Ovo može biti prilika za čišćenje institucija - ustvrdio je.</p>