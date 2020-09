Jakov Kitarović: Bio sam taj dan u 'Klubu', ali nisam vidio ništa

<p>Suprug bivše predsjednice <strong>Jakov Kitarović</strong> potvrdio je u utorak kako je točna informacija da je lani u jesen bio u "klubu" u Slovenskoj ulici, koji mediji povezuju s osumnjičenim u aferi Janaf <strong>Draganom Kovačevićem</strong>, no napominje da tamo nije vidio ništa sumnjivo, te da on nije bio ni s kime u poslovnim odnosima.</p><p>- Točna je informacija kako sam u jesen prošle godine bio u navedenom prostoru u Slovenskoj ulici u Zagrebu, gdje se nalazio veći broj ljudi u druženju. Tamo sam se zadržao kraće vrijeme. Nisam primijetio bilo kakve sumnjive radnje, niti sam bio u poslovnim odnosima s bilo kime od prisutnih osoba - navodi se u priopćenju punomoćnika Jakova Kitarovića.</p><p>Dodaje da ako ga pravosudne institucije pozovu kao svjedoka da će se rado odazvati i dati svoj iskaz o svojim saznanjima.</p><p>Kako prenose mediji, "klub" u Slovenskoj ulici u Zagrebu prostor je, u vlasništvu Kovačevićeve tvrtke, u kojem je on priređivao druženja za gospodarstvenike, osobe iz javnog života i dužnosnike najvišeg ranga. </p><p>Istraga protiv predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića pokrenuta je, uz ostalo zbog primanja mita od 1,96 milijuna kuna u gotovini kao nagradu za osiguranje dodjele poslova čiji je investitor Janaf. Uz direktora Janafa istragom su obuhvaćeni prvookrivljeni Krešo Petek te gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić.</p>