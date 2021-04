Ministar prometa Oleg Butković izjavio je u petak kako ga ne zabrinjava to što je Povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo postupak protiv njega i još dvojice ministara zbog posjećivanja privatnog kluba Dragana Kovačevića jer nisu još osuđeni nego je riječ tek o pokretanju postupka.

Kazao je i kako konačno očekuje da će ga stručnjaci iz Povjerenstva pozvati kao i da do sada još nikada nije bio na njihovim sastancima.

Povjerenstvo je ranije danas pokrenulo postupak protiv ministara Tomislava Ćorića, Josipa Aladrovića i Olega Butkovića zbog kršenja članka zakona po kojem je dužnosnicima zabranjeno tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari ili utjecati na odluku nekog drugo tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. Za Ćorića je utvrđeno da je kako je kao ministar zaštite okoliša i čelnik povjerenstva sudjelovao u postupku predlaganja vladi Dragana Kovačevića za predsjednika uprave Janafa, dok su Butković i Aladrović uz Ćorića kao članovi vlade sudjelovali u procesu prijedloga nadzornom odboru za imenovanje Kovačevića.

"Tamo sam bio dva puta. Poslije nego što je gospodin Kovačević imenovan na Vladi RH. Vidim da spore to jesmo li mogli tamo pojesti. A gledajte, ja vam uvečer ne mogu pojesti do 500 kuna (kolika je zakonska granica do koje dužnosnici mogu primiti dar), uvečer ne jedem puno, alkohol ne koristim tako da to malo što sam gricnuo je daleko manje od tih 500 kuna, ali dobro. Rado ću se odazvati pozivu Povjerenstva", rekao je Butković odgovarajući na novinarska pitanja na proboju tunela Komorjak na omiškoj obilaznici.

Upitan smatra li da je pogriješio odlaskom u klub kazao je da kada zna ovo što danas zna, da će se protiv nekoga voditi postupci i da će biti optužen "naravno da ne bi tamo išao".

Išao je, rekao je, iz znatiželje. Naveo je i da je tamo bio dva puta, da se "o nikakvim stvarima tamo nije raspravljao", niti su govorili o imenovanju čovjeka koji je već bio imenovan, a Janaf, kaže, nije ni u njegovom resoru tako da nema nikakve dodirne točke s time. To je, tvrdi Butković, bilo neformalno druženje, a "bacili su i na karte".