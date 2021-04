Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u subotu u Rijeci da Predsjedniku Republike ne priliči najavljivati cirkuse na bilo kojim događanjima koja su bitna za hrvatsku povijest, a poručio je i kako ne stoji da je NPOO nedovoljno transparentno predstavljen.

Odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentira izjavu predsjednika Zorana Milanovića da će na obilježavanju obljetnice VRO "Bljesak" vjerojatno biti cirkus, Butković je rekao da "to sve govori o njemu samome."

- Mislim da predsjedniku Republike Hrvatske ne priliči najavljivati cirkuse na bilo kojim događanjima koja su bitna za hrvatsku povijest, koja su bitna da se ne zaborave neke stvari koje su se događale prije 20, 30 godina. To je ipak stvaranje Hrvatske, obrana Hrvatske. Najavljivati cirkus na takvim događajima, mislim da to ne priliči - rekao je Butković.

Predsjednik Zoran Milanović je u subotu pojasnio svoju jučerašnju izjavu da će na obilježavanju obljetnice VRO "Bljesak" biti cirkus, rekavši kako je mislio na protokol jer će se opet polagati vijenci u pet delegacija.

- To će trajati do Božića, umjesto da se to odradi sve odjednom - slikovito je opisao. Dodao je da će takav protokol dovesti u neugodnu situaciju neke od sudionika obilježavanja, primjerice vojne zapovjednike, kojima je on vrhovni zapovjednik i koji će s njim doći.

Ne stoji da je NPOO nedovoljno transparentno predstavljen

Na novinarsko pitanje o izjavi predsjednika RH Zorana Milanovića da je Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO) nedovoljno transparentno predstavljen, Butković je odgovorio da o netransparentnosti nema govora te da to ne stoji.

Butković je rekao da zna, kao i cijela hrvatska javnost, da su na tom planu počeli raditi u kolovozu lani, na razini Vlade i da su bili uključeni svi resori.

- Naravno, ovih posljednjih mjesec i pol dana, pa i raspravu u Hrvatskom saboru, sva javnost je bila uključena u izradu tog plana i o netransparentnosti sigurno nema govora. Može li se nekom to sviđati, može li reći da je trebalo biti bolje ili gore, to mogu razumjeti, ali da je netransparentnost prisutna u donošenju tog ključnog i krupnog dokumenta, koji nam je jako bitan za povlačenje svih sredstava koja su nam na raspolaganju, to ne stoji - istaknuo je Butković.

Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je u subotu da je Nacionalni program oporavka i otpornosti nedovoljno transparentno predstavljen što smatra problemom jer javnost nema pravu informaciju na što će se utrošiti novac koji će Hrvatska temeljem njega dobiti iz EU.