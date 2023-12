'Nisam imao napadaj 12 godina. Otkad nema lijeka, zadnjih mjesec dana, imao sam čak tri!'

Dvanaest godina nisam imao niti jedan epileptični napadaj, a u zadnji mjesec dana, otkad nema lijeka na hrvatskom tržištu, imao sam ih čak tri! Moji su napadaji teški, traju po pet minuta, ničeg nisam svjestan, tijelo mi se jako trese, pjena izlazi na usta... Netko mora biti sa mnom, da me okrene na bok kad taj 'potres' krene, i da mi nešto stavi u usta kako si ne bih pregrizao jezik, rekao nam je Igor Pintarić (48) iz Varaždina, koji od epilepsije boluje od 1995., otkad uzima i lijek Phemiton, koji ga spašava od napadaja.

U proteklih mjesec dana, međutim, Phemitona u Hrvatskoj nema, iako je riječ o domaćem, Plivinu lijeku. Pliva je ostala bez sastojka za lijek koji joj dolazi iz Indije, o potencijalnoj nestašici je mjesec dana prije obavijestila Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a veletrgovci lijekovima kažu nam kako je obavijest došla prekasno da bi išli na interventni uvoz. Riječ je o narkotiku, pa uvoz u Hrvatsku traži dulju proceduru. HALMED odgovara kako u Hrvatskoj nisu dostupni drugi lijekovi s istom djelatnom tvari, ali jesu lijekovi iz iste terapijske skupine, namijenjeni liječenju epilepsije. Igor odgovara kako se organizam mora priviknuti na druge antiepileptike, što opet potencira epi-napadaje.

Igor Pintarić iz Varaždina boluje od epilepsije

- I tako smo svi koji koristimo Phemiton ostali bez njega, s rizikom od tko zna koliko napadaja dok lijek ne dođe. Oboljelih od epilepsije u Hrvatskoj ima oko 40.000, moguće nas i pola koristi ovaj lijek - kaže Pintarić. Dodaje kako je po lijek otišao u Sloveniju, no kad je to pokušao ponovno, u Sloveniji su mu rekli da više nije moguće, očito čuvaju lijek samo za svoje pacijente.

Trideset godina Phemiton uzima i žena iz Zagreba, ogorčena što još nije bilo interventnog uvoza.

- Pa to nije klavocin, da u nestašici popijemo klimicin. Ne bi li HZZO trebao intervenirati i uvesti lijek? Cjepivo protiv COVIDA dijelili su s drugim državama naveliko, a ovaj lijek, narkotik, proizvodi Pliva, ali mi ga nemamo, a Slovenija ima - kaže nam žena uz uvjet anonimnosti.

HZZO odgovara kako je za praćenje opskrbe lijekovima nadležan HALMED, a da su Ministarstvo zdravstva i HALMED "institucije koje poduzimaju mjere radi osiguranja redovite opskrbe neophodnim lijekovima". HALMED procjenjuje da će lijek opet biti dostupan između Božića i Nove godine, kako je i Pliva navela.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igor je, priča nam, preko prijatelja lijek pokušao nabaviti i u Austriji, bezuspješno, odgovoreno mu je isto - za strance ga nema.

- Za taj lijek u Hrvatskoj zamjene nema, to nije žvakaća guma ili sprej za začepljen nos, to je ozbiljan lijek s kojim nema šale. U pitanju je narkotik, i doziranje je jako važno. Bez lijeka sam izložen, međutim, napadajima koji mogu biti i fatalni. Srećom, svaki put u ovih mjesec dana sam bio kod kuće, majka mi je pomogla, okrene me na bok, stavi mi nešto u usta..., govori Igor. Jednom je davno, prisjeća se, stavio palac u usta na početku napada, i kad je sve završilo, palac je bio cijeli raskrvaren.

- To je ogromna sila, kao veliki potres u tijelu, od glave do pete. Potpuno izgubite kontrolu, ničeg niste svjesni, i tako pet minuta otprilike. Nakon napada mi treba i pola sata da uopće dođem k sebi, i ničeg se ne sjećam. Srećom, nakon ova tri sam ostao živ, priča Igor.

U Sloveniju je po lijek išao s hrvatskim receptom kod slovenskog liječnika, a onda, i sa hrvatskim i slovenskim receptom, u tamošnju ljekarnu. Zadnji put lijeka za strane državljane, međutim, više nije bilo.

- Mi epileptičari smo i inače etiketirani u društvu, znam ljude koji bolest prešućuju, poslodavcima prije svega, jer se boje otkaza. Sad, kad nema lijeka, i bolest ne možemo držati pod kontrolom, možemo očekivati još i goru segregaciju, zaključuje Igor.

PLIVA Hrvatska je, odgovaraju iz te kompanije, 13. listopada prijavila nestašicu lijeka Phemiton 200mg HALMED-u, i to za period od 13. studenog do 27. prosinca.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Kako HALMED ovakve obavijesti stavlja na svoju web stranicu, radi se o javnom podatku pa su tako upoznate i veledrogerije. PLIVA nema dodatne količine Phemiton 200mg za prodaju u Sloveniji. Napominjemo kako se za ovaj lijek koriste kontrolirane supstance za koje je potrebno dobiti posebne izvozne i uvozne dozvole, što dodatno otežava proces nabave lijeka s nekog drugog tržišta. Razlog nastanka prijavljene nestašice su problemi u globalnim lancima opskrbe prilikom nabave aktivne farmaceutske supstance metilfenobarbitala, koji se odražavaju i na proces proizvodnje lijeka, kažu u Plivi. Svjesni su, dodaju, ozbiljnosti i osjetljivosti situacije te sa svim odgovornim dionicima rade na što bržem otklanjaju uzroka nestašica.

Iz veledrogerija neslužbeno kažu kako su i ranije trebali biti obaviješteni o nadolazećoj nestašici lijeka da bi mogli pokrenuti uvoz narkotika, za što je procedura jako složena, i može dugo potrajati. Dodaju kako su procijenili da će na tržištu biti dovoljno lijeka te da hrvatski pacijenti mogu u Sloveniju po lijek, a da će im HZZO refundirati trošak.

Iz HALMED-a službeno odgovaraju kako je nestašica uzrokovana kašnjenjem u proizvodnji djelatne tvari metilfenobarbital predmetnog lijeka, koja se provodi u Indiji.

- Nakon zaprimanja djelatne tvari, što se očekuje sredinom prosinca, proizvodnja lijeka bit će prioritetno provedena te se procjenjuje da će lijek biti dostupan u prometu između Božića i Nove godine. Vezano uz unos lijekova istog sastava i namjene iz druge države članice, u slučaju predmetnog lijeka dozvolu za unos temeljem zahtjeva veleprodaje daje Ministarstvo zdravstva, s obzirom na to da se metilfenobarbital nalazi na Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, pojašnjava HALMED. Na uvoz, izvoz, prijevoz i provoz primjenjuju se zato odredbe Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga. HALMED pacijente usmjerava da se obrate liječniku koji jedini ima potpuni uvid u njihovo cjelokupno zdravstveno stanje "te može odrediti odgovarajuću zamjensku terapiju".

Ukratko, Pliva čeka sastojak za nastavak proizvodnje lijeka, veledrogerije koje trebaju potaknuti interventni uvoz kažu da je Pliva prekasno obavijestila o dolazećoj nestašici, Pliva odgovara kako je sve bilo na vrijeme. Nadalje, HALMED odgovara da će lijek doći između Božića i Nove godine, HZZO kaže da nije do njih, Ministarstvo zdravstva ne kaže pak ništa.

Nakon što smo svim tim institucijama poslali novinarski upit, i one nam poslale (ili ne) službene odgovore, dolazi neslužbena informacija od nekih od njih da će sa Slovenijom biti dogovoreno da u Hrvatsku pošalju lijeka dovoljno za petnaest dana, i to moguće već do kraja ovoga tjedna.