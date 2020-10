'Nisam ja inicirao aferu Janaf, želite me pitati jesam li lopov?'

'Nisam ja otvorio aferu, ona traje već neko vrijeme. Ja sam samo prvi o tome počeo govoriti, a neki se prave da se ništa nije dogodilo', poručio je Milanović kod Bolkovića

<p>Predsjednik RH Zoran Milanović za HRT je s Romanom Bolkovićem razgovarao o aferi Janaf, sporu s Puhovskim, optužbama koje je iznio prema vrhu Vlade i mnogim drugim temama. Iako je emisija snimljena prije nekoliko dana, u njoj bi trebalo biti govora i o napadu na Markovom trgu. </p><p><strong>Zašto se inicirali aferu Janaf?</strong></p><p>'Nisam ja otvorio aferu, ona traje već neko vrijeme. Ja sam samo prvi o tome počeo govoriti, a neki se prave da se ništa nije dogodilo', poručio je Milanović.</p><p>Dodao je kako mjere traju godinu dana, što je, kako smatra van svake pameti. Traži odgovor na pitanje 'kako mediji imaju sve podatke, a mogla im je dati samo jedna institucija'.</p><p><strong>Koja institucija im je to mogla dati?</strong></p><p>Onaj tko je vodio istragu, policija ili USKOK? Policija nema interes da to radi, a instituacije imaju metodu rada koja je mimo zakona i neprihvatljiva. Ako je istraga tajna, onda ne možeš kao jedna strana u postupku. Imam puno iskustva, nagledao sam se svega i svačega i rekao sam da je sad stvarno dosta. Meni je to s one strane amaterskog.</p><p><strong>Postoji li ikakva vaša osobna upletenost u aferu? Želite li vi osobno nešto prikriti? Smatrate li to spinom?</strong></p><p>Dugim riječima, pitate me jesam li lopov?</p><p><strong>Ne, ja vas predugo znam. </strong></p><p>Aha, pa zašto me onda pitate?</p><p><strong>Pitam vas jer je premijer rekao kako postoji neki kamenčić koji vas žulja.</strong></p><p>On je svašta rekao. Da se moram stabilizirati, da imam bjesnoću. Pa možda da njega to pitati jel' njega žulja? Što bi mene žuljalo kao osobu koja ne odlučuje o tokovima novca, o postupku javne nabave, što?</p><p>Jedna novina je pisala, pazite pameti, zašto je moja bivša firma prijavljena na adresi kao Janaf. Kao i 700 firmi. Uvijek trebate pogledati tko piše. Što? To da sam radio kao odvjetnik za Janaf? Kao što se ispostavila da je radila bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, što smatram da je najveći sukob interesa u zadnjih 10 godina. I onda šuti o tome i ulovljena je. Ili da sam bio konzultant za Janaf? Nikad nisam radio ni za koga u javnom sektoru. Čak i da mi je netko htio ponuditi, nisam prihvatio. Vidim da odvjetnici i njihove obitelji imaju finu zlatnu žetvu tamo. Gospođa Orešković. Mene tamo nigdje nema. Savjetujem da ne gubite vrijeme na to.</p><p><strong>Zbog čega ste ušli u spor sa Puhovskim koji je rekao i da ste formalno u krivu, a realno u pravu.</strong></p><p>Ne, ja sam samo podsjetio javnost tko je taj čovjek, to je jena nečasna figura. Nisam ušao u spor s tim gospodinom o kojem bi samo rečenicu-dvije jer je to po meni apsolvirano. Rekao sam što sam rekao, a prije je on rekao o meni kao i o svima drugima rekao, jer on to može, svakakve riječi, grube riječi. Gospodin Puhovski je nečasna javna osoba, mora biti u svakom trenutku odgovoriti na pitanje o svojoj biografiji. Netko tko je stalno na televiziji i može reći svašta o svakome je jedno, ali postoji i biografija. </p><p>Nije mi više zanimljiv da o njemu toliko pričao. Rekao sam što sam imao prije tjedan dana. Ljudima je jasno tko je ta osoba. Ako će komentirati ljude ad hominem, onda da se ljude podsjeti tko je. </p>