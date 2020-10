'Išao je svjedočiti u Haag pa se udružio s tužiteljstvom kako bi Hrvatskoj uvalio najveću bijedu'

<p>Nakon brojnih prepucavanja i rasprava u javnosti, predsjednik RH <strong>Zoran Milanović</strong> oglasio se na <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3901732/ekskluzivni-intervju-za-rtl-milanovic-se-pohvalio-sto-nije-spominjao-41-i-45/" target="_blank">RTL-u</a>.</p><p>Za početak, pohvalio se kako se nije spominjala ni 1941. ni 1945. godina u svim raspravama:</p><p>- Ovo je kuća i za moje kritičare. Ako niste primijetili jednu stvar da u ovim danima povišenih tonova nije se govorilo ni o 1941. ili 1945. teme su bile žestoke, ali aktualne. Ovo nije planirani odmak, meni nije u interesu da se s bilo kim svađam. Treba još dosta stvari reći, ali ja nisam u kampanji, moj mandat je počeo i već sam jako dugo sam u politici i pročitana sam knjiga, u pozitivnom ili manje pozitivnom smislu. Ako sam 15 godina imao određeni gard i vrijednosti koje su vrlo jasno iscrtane u nijansama, ali teškim bojama, onda se ništa nije promijenilo ni u ova dva tjedna - rekao je Milanović pa otkrio kako ne smatra da doprinosi skretanju problema s bitnih problema:</p><p>- Ne pridonosim ja, doprinose oni koji ometaju fokus, a to je njihovo pravo, a moje je pravo da procijenim hoću li na to reagirati, kako ću i kada ću reagirati i to napravio. </p><p>Imao je i raspravu sa<strong> Žarkom Puhovskim</strong>, a tu je prozvao i RTL jer je Puhovski čest gost tog medija:</p><p>- Taj gospodin Puhovski je vaš kućni komentator. Kad netko predstavljen kao odvjetnik, neurokirurg to je vrlo jasno, kad nekom dajete tako mistični status. a da govori o društvu i problemima, moralu i etici, radi se o jednoj nedostojnoj osobi.</p><p>Na pitanje želi li uređivati emisije, rekao je da ne želi, ali da je na njemu da kaže o kome se radi. Ranije ga je prozvalo i Hrvatsko novinarsko društvo da ne radi pritiske, a potom je rekao da nisu svi novinari:</p><p>- Ja sam se obratio vlasnicima i urednicima. Oni koji pišu u Indexu nisu novinari, bit novinar je nekad bio kompliment, danas je svatko tko ima platformu za galamu novinar, to nije istina. </p><p>Rekao je da svi znaju tko je on te da ovo što radi nije lustracija te da ljudi moraju znati biografiju tog čovjeka (Puhovskog, op. a), a iako su neki demantirali dio Milanovićevih ranijih tvrdnji, on smatra da je istina oko uloge Puhovskog na suđenju zapravo još i gora:</p><p>- Ona je puno gora, ja nisam rekao sve! Da, za njegovo svjedočenje na Haaškom tribunalu na koje ga uopće nije dovela nikakva Udba ili tužiteljstvo jugoslavensko, u Haag je otišao sam i tamo svjedočio na način koji je za Hrvatsku mogao biti fatalan. Uopće nije trebao ići.</p><h2>'Jako je loše ako Plenković pokušava prodati tu zabludu'</h2><p>Dotakao se i afere Janaf gdje je i dalje uvjeren da je premijer morao znati za istragu. Plenković pak tvrdi da je jako loše ako je Milanović u svom premijerskom mandatu znao takve stvari:</p><p>- To je jako loše ako netko tu vrstu zablude pokušava prodati hrvatskim ljudima. Tko treba znati? Pa valjda postoji neka centralna točka povjerenja u izvršnom sustavu, valjda je to premijer. Što ako premijer treba nekog državnog odvjetnika predložiti za glavnog državnog odvjetnika? A ta osoba je pod tajnom istragom? Tko će to premijeru reći? Ili će se čekati da premijer izblamira sebe, stranku, državu, da bi saznao da je osoba njemu došla na razgovor u lisicama. Razumijete li apsurdnost te situacije? Da. Ali postoji tvrdnja da cijela situacija nije ugrozila nacionalnu sigurnost, zbog toga nije bilo te informacije, nije uključena SOA. Joj. SOA s tim nema veze. SOA ne provodi kaznene postupke. Ne petlja se u to, nema tu vrstu informacije, može doći do nje doći teoretski, nekim operativnim radom sa strane, ona u tome ne sudjeluje. Jesam li jasan?</p><p>Smatra kako je Plenkovića trebao upozoriti ministar unutarnjih poslova, odnosno ravnatelj policije koji je sve znao u realnom vremenu. Misli da se tu radi o nesnalaženju:</p><p>- Jednako kao u slučaju afere Borg, kada je grupa privatnika pisala zakon kojim se uzima imovina jednom poduzetniku u čiju sudbinu, lik i djelo ne želim ulaziti – tu je Plenković bio novi premijer koji se nije snalazio. Onda su mu digli osobnu tajnicu u aferi Dnevnica, u kojoj je optužen i moj bivši predsjednik ureda.</p><h2>'Borim se za zdrav razum'</h2><p>Tvrdi da nije znao za tu aferu:</p><p><b>-</b> Ta afera je došla u javnost sasvim slučajno, nije bila predmet tajne istrage nego naprosto toga što su novinari čitali izvješća državne revizije, nekome je zapelo za oko, nije moralo nikada, što su neki ljudi išli na putovanja, nije bilo tajnog praćenja. G Saucha je završio u istražnom zatvoru u roku od nekoliko dana. Ali je Plenković štitio svoje suradnike, svoju tajnicu, a onda kad su i nju pokupili, jer je bilo jasno da tu nešto ne štima, onda je pozvao, g. Cvitana u svoj ured. Prvi puta u povijesti hrvatske države, tamo ga je postrojio i onda su imali presicu.</p><h2>'Možda se popila koja rakijica ujutro, ali Šeks je to rekao'</h2><p>Dotakao se i situacije s <strong>Draganom Lozančićem i Kolindom Grabar-Kitarović</strong>:</p><p>- U tom slučaju se radilo o nesporazumu. Nema šanse da bi Dragan Lozančić kojeg je kasnije Plenković angažirao u Vladi manipulirao s gospođom Kitarović, kojoj je, usput, bio na svadbi. Tu postoji i privatni odnos, koji ja nemam s tim ljudima. Naprosto je došlo do nesporazuma u kojem su neki ljudi napunili glavu predsjednici da joj se radilo nešto što se ne smije. Krivo. I to nije paralela jer je SOA imala tu informaciju. A sada je nije imala. </p><p>- Razmišljam što bih ja učinio da sam premijer, a na frustraciju ljudi koji pričaju potpune besmislice. Ja sam to sve prošao. Ja bih ga pozvao i rekao, pazi na to. Ja bih to napravio. Postoje točke uporišta povjerenja. Danas imate dželata hrvatskog pravosuđa, Vladimira Šeksa zvanog Kolega koji mrtav hladan kaže novinaru da sam ja davao naloge i upravljao istragom. Možda se popila koja rakijica ujutro, ali on je to rekao. To je inače Plenkovićev mentor. Govorimo o Sovi. I novinar ga pita jeste li to čuli, jer nitko nije, ali Šeks mirno kaže, da ja sam to čuo. Kakvi su to ljudi? Oni koji svjedoče protiv sveučilištaraca, koji im pakiraju, koji odlaze u Haag, ne zato da bi rekli da su svjedoci ratnog zločina, koji je počinio Hrvat. Ja bih svjedočio u tom slučaju i to što je počinitelj Hrvat ne bi bila zapreka da svjedočim. Ali se utališ i udružiš sa tužiteljstvom da im poslužiš da Hrvatskoj natovare najveću moguću bijedu. Ostaješ kući, praviš se lud, ne sudjeluješ, ne kolaboriraš. Ne mogu svi biti antifašisti, partizani ili ona druga stvar. Većina ljudi su domobrani i to je dobro, ali neki postoje egzibicionisti kojima vaša kuća daje poseban status. Biografija tog čovjeka je toksična. Etika i biografija su sve u politici…</p><h2>'Nisam bio u Klubu da bih kartao i pio'</h2><p>Progovorio je i o svojim odlascima u famozni 'Klub' <strong>Dragana Kovačevića:</strong></p><p><strong>- </strong>Ja sam predsjednik države, ja se tamo nisam našao da bi kartao, pio <strong>i </strong>družio se. Bio sam dva puta. Jednom sa svojim ocem koji je sad pokojni kada je bio Kovačević i jedan moj prijatelj i drugi put s jednom akademkinjom. Tamo su dolazili ljudi koji nisu ni prostitutke ni kriminalci. Nekome je dopušteno reći da su tamo prostitutke i kriminalci. Imate deset razloga da reagiraju feministkinje - kazao je Milanović dotaknuvši se ponovno riječi Dalije Orešković. Na komentar novinara RTL-a da se Orešković ispričala, Milanović je kazao: </p><p>- Recite mi kako se ta gospođa ispričala. To narod kaže da je to trljanje soli na ranu, to je provokacija, to je cinizam. Nisam pretjerao u svojim izjavama.</p><p>Za kraj, za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3901732/ekskluzivni-intervju-za-rtl-milanovic-se-pohvalio-sto-nije-spominjao-41-i-45/" target="_blank">RTL</a> se dotakao i hita na društvenim mrežama, slike koja se zove 'Saznaj kako bi te Zoki zvao pomoću datuma rođenja', gdje ovisno o danu i mjesecu rođenja postoje različite uvrede, a Milanović se nasmijao i rekao kako je on po tome - 'nasilni konjokradica'.<br/> </p>