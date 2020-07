'Nisam likvidirao Pajkića, niti propucao Čabraju': Našli 20-ak čahura, pištolj, pušku...

<p>Produljen je istražni zatvor osumnjičenima u slučaju pravog revolveraškog obračuna koji se odigrao 14. lipnja u večernjim satima u Kaštel Kambelovcu. U međuvremenu je pred tužiteljstvom ispitan <strong>Jakov Šimić</strong> (33) zvani <strong>Jale</strong>, prijavljen zbog teškog ubojstva iz bezobzirne osvete <strong>Marija Boljata </strong>(36) zvanog Pajkić te pokušaja ubojstva <strong>Joze Čabraje</strong> (29). Sam Šimić je u sukobu dviju skupina lakše ranjen pa je nekoliko dana nakon zločina proveo u splitskoj bolnici da bi je potom zamijenio istražnim zatvorom na Bilicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obračun u Kaštel Kambelovcu </strong></p><p>Šimić je iznio obranu i tvrdi da nije likvidirao Pajkića niti propucao Čabraju. Istražitelji u međuvremenu prikupljaju forenzičke dokaze, zasad su pronađeni pištolj i puška koji su izuzeti te se pretpostavlja da su korišteni u ovom šokantnom zločinu jer je na ulici prikupljeno najmanje 20-ak čahura. Tek će vještačenja pokazati tko je sve pucao i iz kojeg oružja, još uvijek se čekaju nalazi tzv. “parafinskih rukavica” čiji su odljevi napravljeni od svih osumnjičenih.</p><p>Ispituju se očevici. Neki od njih govore kako su čuli rafalnu paljbu, dok će se možda ključni dokaz pokazati snimka tučnjave i pucnjave u kojoj je Boljat izgubio život. Koliko se na toj snimci koju posjeduju istražitelji mogu razaznati lica te još važnije, dokazati tijekom sudskog postupka, pitanje je za vještake, no sigurno će pomoći u utvrđivanju dinamike cijelog razračunavanja. Na snimci se doista vidi kako skupina “cipelari” jednu osobu na tlu...</p><p>Koliko je dosad poznato, skupina u kojoj se nalazio Šimić je tog dana bila na krštenju na području Marine kod Trogira te su navodno navečer krenuli tražiti upravo Boljata po cijelim Kaštelima. Došli su s tri automobila, tvrde naši izvori, te je sve započelo oko 22,40 sati u Kaštel Kambelovcu. Prvo je došlo do tučnjave u kojoj je teško nastradao Pajkić, dugogodišnji boksač kojem se u sukobu pancirka “na čičak” djelomično odvojila. Iako je već imao teške ozljede glave, u njega su ispaljena tri metka u leđa, pogodila su vitalne organe te je 36-godišnjak na mjestu preminuo.</p><p>Čabraja je također ozlijeđen u tučnjavi, a potom je pogođen streljivima desetak puta! Još uvijek je u bolnici no nije životno ugrožen – ovo je već treći pokušaj atentata koji je preživio! Policija ga i dalje čuva, dao je iskaz inspektorima, a noć nakon zločina u Kaštel Lukšiću je zapaljen BMW “trojka” kupe kojeg je koristio upravo Čabraja.</p><p>Još uvijek nema osumnjičenih za ranjavanje Šimića koji je dobio metak u prepone, još uvijek se sklapa mozaik. Uhićeni su Mate Šuker (35) i Josip Šuker (30), koji su prijavljeni zbog sudjelovanja u tučnjavi te se nalaze na Bilicama. Za isto nedjelo se sumnjiči Ivan Radović (29), priveden koji dan kasnije, no nije zadržan u istražnom zatvoru – izrečena mu je mjera opreza nepribližavanja i nekontaktiranja Čabraji, ali i svjedocima u ovom postupku. Konačno, zbog tučnjave je prijavljen Toni Vitaljić (40) zvani Kubura, no u bijegu je od hrvatskog pravosuđa od te nedjelje navečer...</p>