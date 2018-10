Nisam ni krala ni ubila. Primila sam tek pare za svoje usluge... Knjiga manekenke i sponzoruše Izabele D. navodi niz anegdota, dogodovština ili možda tračeva čiji su akteri ljudi koje dosad nismo viđali u dijelovima crne kronike rezerviranima za prostituciju

Jedan krak afere SMS, koja potresa hrvatsku politiku, povezan je sa slučajem elitne prostitucije koji je prije sedam godina izazvao sablazan u javnosti.

U knjizi "Seks skandal" bivša manekenka Izabela D. tada je opisala što se krije iza paravana visoke mode - svijet seksa, prostitucije, droge i bogatih i poznatih sudionika hrvatske društvene scene.

4. DIO

Koliko bi morala rintati u ovoj lopovskoj državi gdje se premijer pere u Remetincu samo ako ostane tople vode? Gdje “padaju” poduzetnici i njihove debele pomoćnice svakoga dana? Gdje do sad omiljenog gradonačelnika vode u lisičinama, a on daje ostavku na mjesto predsjednika stranke iz pritvora? Ej! Iz pritvora!

Izabela D.

Bože Blagi, ima li pilota u avionu?

Bože blagi ima li lexaurina na frižideru? Je Bizon, super, mamine kolegice misle, ili bolje reći znaju, da sam kurva, Antonio mi se ne javlja, o ostalima još nisam ni razmišljala. Ajde ne pizdi, ne zamaraj svoju glavicu time i kaže ono što je rekao i Pjer- svi gledaju slike, nitko ne čita tekst. A ima očito nešto i u tome ako dva dijametralno suprotna lika koja malo bolje od mene poznaju situaciju kažu isto.

– Ajde požuri, čekam te u Buldogu. Ok. Tuširam se, kosa je ok od snimanja, šminka, u pičku nemam za taksi. Zovem s kućnog, molim vas na American, frajer traži cijelu vječnost, pizde neće vozit na karticu jer im odlazi famoznih tri posto. A ja jebeno teško zarađujem pare za vaše usrane aute.

Konačno, neki jado pristao. Silazim, čeka me neki Fiat pred kućom. Massarykova-Teslina, kažem i zavalim se. Radio Antena. Retardirana Antena. Ovom maloumniku ne smeta što se jedna pjesma izvrti tri puta dok dođemo do centra. Ispegla karticu, idem prema Buldogu.

Bizon sjedi s tri đikana koji se uzjebu kad me vide, kao odmah žure nekud. Prešutim cijelu glupu situaciju - moram na sastanak, moram ženi, rođo me čeka i sjednem. Inače bi konobara ovdje čekala pol sata, al goveđa prisutnost to rješava- dupli Jackie colu.

O mala, pa tebe zaista uzrujala Sneki.

Kakva sad Sneki? Bizon me gleda.

- Pa Stars Sneki, zato pizdiš jel je?

Kakve jebene veze Stars ima s tom kučkom, pitam dok mi lagano sviće. Bizon potvrđuje- dječja posla- ona se jebala s Antonijem, pa ti. Nejde to tako. Saće Sneki tebi pokazat tko je gazda. Očekuj da će te zajebat za neke revije, negdje nećeš hostesirat, al to ti je otprilike kraj njezinog utjecaja. Onda će nać novog boy toya pa će te zaboravit. A mi ćemo tebe već smjestiti, ne boj se.

Gledam mobitel, Dina piše da je u gradu, zovem je. Dina dođi u Buldog, s Bizonom sam tu.

Puhne, al kaže da će doć.

Pijem viski kolu, slušam Bizona kako trkelja i razmišljam o Antoniu. Di je pička?

Evo Dine, nova haljina, smješka se Bizonu. Dvolična krava, al ipak mi je bolje s njih dvoje nego da razbijam glavu dal se ovaj jebe sa Sneki trenutno.

Haha Dina, šta ti kažeš na patnje naše lijepe prijateljice, melje Bizon. Dina odmahuje rukom- a šta očekivati od novina koje svi gledaju, a ne čitaju. Dobro, jesam li ja jedina glupa? Šta se živciram- Dina, Pjer, Bizon- kažu isto- glavno da si dobro ispala.

Cure, večeras smo u hacijendi, melje debeli i dalje. Dina me gleda, mislim šta gledaš tuko, sasvim se dobro slažeš s Bezvratim.

- A ne znam, zavlači.

– Ajde Dina, sto godina nismo skupa bile vani, ovo nije čak ni van, ove je štala skoro mi izleti, al kažem- sigurna okolina, poznati ljudi, jel tak Bizon?

-Takvu te volim zaključi govedo, a ne namrštenu, kad izmarišem tog Antonija neće mu više ni do muških ni do ženskih bit. Neće on tebe tužnom pravit.

E, Zaključim.

Ok, kaže Dina, vidimo se, Bizon nas poljubi obje, naručim još dupli viski..

Totalni tulom kod Biziona

Hacijenda, trešti glazba, vrt, parkirani auti na prilazu. Tu su mercedesi, bembure, jeepovi, nema čega nema. Jebeni auto show.

Od Bizona sam očekivala seljaviju atmosferu, al ovo je dobro. Stupid Girl pjeva Shirley Manson, aj sjaši Shirley, point taken.

Dina izlazi iz starinog suzukija, parkiram, sve mi je bed ostavit ovu kantu između dva sportska auta.

Ulazimo, s vrata vidim Debelu, Silvija Marića, Štefu, Sisu Srečko, Maminja Seniora, par ljudi s Dnevnika, vjerojatno bi ih Boris znao, Bizon&com.

Govedo mi pažljivo nosi cugu-dupli viski s kolom, kao, zapamtio je što pijem, Dini isto. Sav se uživio u ulogu domaćina, čak je i hlače zakopčao.

-I cure, jel vam se sviđa moja hacijendica, skromno, al da se živit, hohoho.

Zatvorila bih te ja na Srednjake, mislim si, da ždereš leću, al samo dignem čašu kako bi se kucnula.

Jebemumater, jebemu nije takvo govno da bi to napravio. Je. Moj dragi Antonio, moj plavi anđeo s Folke dolazi s masnom, tankokosom, sisatom Sneki! Zagrljen.

Njezine ručetine grabe ga cijelo vrijeme, smije se kravetina nezgrapna u Cavalliju, koji na toj tjelesini izgleda poput New Yorkera na sniženju, ona visi s njega. Kreten je s druge strane prekrasan. Opet kao ležerno izdanje, traperice, bijele patike, stara Fubu majica i naočale.

Zuji mi u glavi i okrećem se prema Bizonu i Dini koja me zabrinuto gleda.

-Izabela, pusti debila, pa jebote frajer je mala drolja, mala sponza, Debela mu nije do koljena, babojebac, sve će napraviti za posao. Pa sjeti se kad se pretvarao da je peder i išao s modnim Mišem na skijanje, kad je jebo Vlatku radi Flashove naslovnice, šta si očekivala.

Bizon ovaj put ne ismijava, samo kaže - dobrodošla draga. Još bolje vas našla jebovamjamater, prolazi mi kroz glavu. Isuse, mene Govedo i Štrepsa tješe zato što mister s Folke jebe masnu poduzetnicu. Bizonu prilaze ostala goveda, Najružniji od njih kaže.

- Ja sam Siniša Tošo, a ti si lijepa.

“Hvala ti živote”, prođe mi automatski Bare kroz glavu.

Tošo, Tošo, otkud mi je to poznato.

Razmišljam, a moj ćelavi novopečeni prijatelj pita:

- Srećo, hoćeš se popravit malo?

Idemo prema wc-u, debeli traži iznad vrata. Upalo je unutra. Gurnem ga, penjem se na stolicu, ne mogu izvaditi. Pičku materinu, dva grama će propast, osim ako netko to ne sruši. Ćelavac se ne nervira, viče Lola prema sobi. Dolazi mlađi tip, za promjenu s kosom, Lola, drago mi je. Vadi iz džepa, slažemo, odlično je.

Lola skida jaknu, bilo je i vrijeme, šta je opće nosi, aha pištolj. Pištolj. Ma boli me kurac i ja bih sama rado nečije silikone propucala trenutno. Ova dvojica seru li ga seru, ćelavi više, Lola od Pištolja ga svako malo umiruje pokazujući na mene. Sjetim se ko je.

- E Tošo, jesi ti onaj što fura ljude u gepeku? Loli se faca smrzne. Pomislim na sekundu koliko imam do vrata i kako me jezičina uvijek u sranja dovede.

Tošo milo kaže

- Jesam, ja sam, pa šta sad?

-Pa ništa, samo pitam.

Lola i dalje gleda, osjećam, ne usudim se okrenut prema njemu. Zato Gepek spašava- ajde Lola složi još, dok nas mala nije podvrgnula petom stupnju. Vučemo, vučem, vučemo, pa opet vučem..

Spominju dvoje troje iz Lokničine ekipe, menadžeriraju nogometom. Dogovaraju tekmu sa Zadrom i smiju se nedavnoj akciji Ofsajd.

-Opsajd, cereka se Lola.

U Opsajdu smo bili. Lola se opustio pa shvaćam da on i buraz iz Remetinca vode biznis kao da jedan nije iza rešetaka. Povezujem tko je Lola, bila sam mala al sjećam se suđenja tzv. Zločinačkoj- mojim susjedima s Knežije. Baš mi je milo da sam konačno naletjela na nekog od njih.

Grizem se da opet ne izvalim nešto. Ulazi Bizon.

-Šta je Tošo, znaš prepoznat kvalitetu jel, al vratite mi malu da je pokažem okolo.

Vučem još, Lola me prezrivo gleda, ma puši mi kitu mafijozo jadni hrvatski, dok se Ružni smješka s odobravanjem.

-Dobro Izabela, kakvo lijepo ime, potražit ćemo se malo kasnije srećo.

Bizon me odvodi prema terasi - jel ti privačiš nevolje ili šta? Koji ti je kurac? Ovaj kreten Lola mi je sms poslao da te sklonim dok te on nije sklonio. Smijem se..

-- Nije smiješno Izabela, nemoj se zajebavat, nisu to tvoji prištavci s faksa ili babojebac Antonio. U pičku, taman sam ga spremila na dno podsvijesti, evo ga natrag. I tu je. Eksam dupli viski. Dolazi mi džoint. Mrzim to, al mi frajer objašnjava da je riječ o hašišu, ne travi. Šta je ovo, Ivin jebeni soulmate?

-Da ih spojim?, razmišljam dok uvlačim.

- Aaaa, jako.

Tip se smije, ostavljam ga dok blebeće:

-Marokanac je najbolji stara, Afganistanac tu negdje.. da, da spojit ću ih, bio bi grijeh da ne.

Buljim u Antonija, navlači Masnu uz taktove 50 Centa. Prastare rime.

Krme se razbacuje na In da club.

Sad ću im pokazat kako se to radi, grabim prvog seronju meni slijeva i bacam se na njega.

”You can find me in da club, bottle full of bub, look Mami, i got the X, if you are into takin drugs, I'm into having sex, I'm im not into making love, So come and give me a hug if you are into getting rubbed- ma money!!”

Tip je oduševljen, spuštam se, kao plešući.

“We gonna party like it s your birthday, but it s not your birthday- we're gonna sip Bacardi like it s your birthday”- di je Antonio mamu mu?? Nema ih!

Guram tipa i tražim. Ej mala, ostala ti nedovršena posla, čujem seronju za sobom. Nalijećem na omiljeno mi govedo.

- Bizon, složi mi, loše mi je. Vodi me za ruku, slaže, samo čekam da mi i glavu gurne kako bi povukla. Jebeni domaćin.

- Domaćin, a di mi je jebač?

-Izzy, dosadna si, evo ti dva komada, ne jebi me više.

Zbunjena sam. Jel ovo večer odjebavanja? Odjebao me Antonio, a sad i Govedo.

Dolazi Dina, hoće kući, samo mi njeno cviljenje sad treba.

- Hoću kućiiii, tulim pijano, ova me gleda zbunjeno.

-Izzy, kak ću iz ove pripizdine doma.

-Kae, kaj gledaš majmune, viknem kad skužim ekipu okolo koja bulji prema nama. Dobro da je Bizon otišao, vjerojatno bi me u vrt među cherry rajčice il kupus svoje mame bacio.

Nasreću, tipovi su pristojni, ma cure, bez beda, samo smo načuli da smeđa treba doma, pa ako hoćeš mi te bacimo.

–Gdje idete, pita nadrkana Dina.

-Do Jabuke, ne bi vjerovala. Otvaranje ljetne terase.

–Super, ja sam odmah preko puta, kaže Smeđa, kako je ovi mandrili zovu.

–A ti – bolje drži mobitel uključen, kaže, -ne znam što bih ti rekla.

–Yes Sir, salutiram sve omamljenija.

Jebo Marokanac, da ga jebo.

–Ne ostavlja mi te se ovdje, dosadna je.

–Stara bježi, ne spava mi se, a pogotovo mi se ne spava sama, jasno??

Dina gleda mobitel, gura ga u torbu i stoji s tipovima.

Nice ass, pomislim za jednog i odmah se sjetim Antonijevog čvrstog dupeta.

Jebemu. Odlazim na wc, popravljam sebe, šminku, pa opet malo sebe.

Vučem vodu da bolje prođe i naravno zalijem se po faci, dekolteu i haljini.

Teturam unazad u Patrizia Pepe štiklama. Hvala ti Bože, očito su rađene za pijane budale jer održavam ravnotežu. Tapkam vodu, dodajem sjajilo, mission acomplieshed.

Izlazim, Dina i Drugovi su isparili, Bizon naslonjen na zid u svojoj košuljici s viskačem, ne, me gleda. Jesi dobro?

Traži te Tošo.

Tošo?

Aha- To-Šo.

–Moj ćelavi prijatelj

- Šta mu Lola više ne pravi društvo?

-Ne, zapričo s Maminjem, odi vidi, molim te.

Vodi me prema terasi opet, déja fakin vu, tamo Maminjo stoji i urla- ma jebem im mater retardiranu?

- Nova jebena tv?

- Rtl jebeni? Hž

HTV??- kulminira.

Sportske? Jebeni Židak? O čem mi pričamo, grmi ovaj wannabe Ćiro.

O čem mi pričamo ?

-Pa ti klošari su bili sretni kad su sjeli sa mnom u avion, uzeli sol i plastične vilice iz Croatia Airlinesa, i takva će sad stoka mene jebat!! Krali su jebeni pribor iz aviona, dere se ovaj, dupe brisali s katalozima i oni će srat o mojoj prvoj postavi?

- O Mandžukiću?? “repaš za kurac frustrirana gljivo”

– Eto, što je dopušteno Jupiteru, nije volu, kažem Bizonu, misleći kako se Maminjo može derat, a ja ne, al on me samo zbunjeno gleda. Glup si mislim, aha “ulična inteligencija” je u pitanju. – grad mira, staloženosti i tolerancije.. ej , pederu?? Vrijeme: Pretežito oblačno, ima tuča i pizdarija..

Kako da mu objasnim? Ma ne da mi se. Boli me. Da njega pojebem?

On me očito još nije odjebao, a da ovo depiliranje ne padne u vodu.

–Biizonn..Bizzooon …imamo još

-Imamo beba, ne brini za pizdarije. Ti bi odmorila?

Koji kurac njemu znači odmorila? Pušila? Jebala se? U dupe?

Ma libo me tuki, Bizon idemo, mislim, šta ću sad, gledat Maminjov šou, raspričat se s Tošom pa da da me Lola razbije u komade i pokopa ispod Bizonovih rajčica, bolje da me ovaj sredi. Kako si samo tako promoćurna, stara daleko ćeš dogurat, mislim.

Bizon me vodi u jednu od petfakinšest spavaćih. Slaže. Želim dodat karticu, al majstor ima žilet.. vučem, vučem još, ovaj slini, al nekako normalno slini, ne smeta me previše, neš valjda jebe, čujem Velu kako urla…

I goooool. Golčina samo takva…Mamu ti makarsku!!

Pucnjava za pamćenje…

Lom

Protrljala sam oči - hacienda.

Zon-bi i ja, strašno, jebote. Prestrašno. Jutro briše tragove, nitko ništa ne razumije… Ni ja ne razumijem. Da zna Dina, uh… još kako tako, ali majka bi fras dobila da zna da se uopće družim s ćelavim govedom i njegovim smiješnim prijateljima. I da sam bila s njim, majke ti. Onaj Maminjo, svi ti nogometaši, mislim da se njoj tlak automatski diže na samu sliku tih ljudi, a kamoli mene s njima.

Štico. Dolazio je stalno potajice kod Ane Horvat, rekao mi je Antonio, to su svi znali. A ženska se sad mingla sa onim nogometnim sucem s telke- s okom šitom zatvorenim. Oblačim se, tražim plavu kupaonicu, znam da mi je torbica tamo. Roza. Ne roza, plava, plava, treba mi torba. Evo je. Sjetim se da mi je prišao nekakav poluretardinjo sinoć, ljakse živi. Kad je progovorio skužila sam da je valjda iz Beograda ili tamo negdje. BinSr. Kao, sestro, ja sam Kalinić, Sretko Kalinić- Đems Bond fore, u pičku materinu, to više ni maloljetnicama ne možeš prodavat. Tip se preserava neviđeno. Kao, on je zastupnik Boša za jugoistočnu Evropu. Ne znam, ali da sam ja Gospodin Boš ne bih angažirala takve papke. Mora da je taj Boš očajnik. Odjebala sam ga, nadam se da nije neki Lola. Pa onaj političar, dosadni, pa Ava, ta riječ nije progovorila, uostalom bolje da nije, valjda čeka priliku da brilijira na talijanskom, sa onim svojim red district glasom, hahaha, jebote komisiju su formirali da ustanovi otkud curi petica iz talijanskog, beknuti ne zna. Dobro, možda zna reći „gradiska“, izvolite, to bi ziher znala. Io forgetto- žena engleski direkt prevodi.. Bizon je briljirao. Kad je vidio Avu, rekao je da takve curice vodaju ljeti po jahtama sa strancima kao vanpansionsku ponudu.

U sobi nema nikog. Bauljam, navlačim hlače, majicu, sandale, to bi bilo to stara moja, ali, kad bi to bilo samo to…

S Bizonom, jebote. Brejvhart iz Samobora.

Njegove stube veće su od Šloserovih. Duže su od Becićevih. Bizon je ponosan na haciendu. Ja nisam ponosna na sebe.

Sjetila sam se da su na megatulumu bila i dva zanimljiva lika koja nisam upoznala. Morat ću, mislim dok gledam dolje. Goran, kako mi je Boris rekao, političar srednjeg ranga – zašto je onda često na telki? - , s dobrim vezama u vladajućoj stranci čiji nije član. Član je neke manje jebene stranke koja dobro kotira kada se grade koalicije, voli živjeti na tuđi račun i misli da će ševiti na račun svoje političke slave…. Pa i hoće, valjda, ako ja ovako nastavim, možda i mene poševi. A bio je i onaj Goran, crni, nogometaš…drago mi je ja sam Goran.

Neka, doći će oni opet kod Bizona na vatrenu vodu i druge stvarčice.

Govedo sjedi dolje, i po običaju gleda snimku neke tekme od sinoć. Ne jebe me dva posto. Kad sam mu ušla u radar, samo mi je prstom pokazao na kuhinju. Bacila sam oko, bilo je neke hrane, ali nisam bila gladna, kava, sok..

U dubini sobe čistačica je spremala kaos koji je ostao iza sinoćnjeg ludila. Jadnica, mora da se već dugo muči na tom Jakuševcu.

-Bizone…

Ne osvrće se, gleda tekmu.

Malo sam glasnija.

-Događa se. Ja ti to inače baš ne radim.

Sve, sve zaboravi sve, pljuni laž, progutaj poruke, mislim u sebi.

Gle mene, zbunjena.

Stara, budem te odveo na kliniku za odvikavanje od seksa. Znaš kak se zove klinika? „Nemoj jebat“ ahahahahaah, razvaljuje se.

Ne želi me povrijediti, pa prestaje sa zajebancijom.

-Kaj stara, jebote, kaj cviliš. Smiri se. Pa ne bum te ženil. Imam ženu.

Još duhovitosti.- Nisam to mislila, neugodno mi je.

- Daj se sredi, stara. Nema beda.

Sređeno.

-Mobitel ti je zvrdnao cijelo jutro, zagasil sam ga. Išel mi je na nerve opako. Kaj te toliko zovu jebote. Možda te Antonio zvao. Otišel je s onom celulozom, opaka je kao zmija u pičku, samo nema račvast jezik…

Antonio. Leptirići.

Snejk. Mrzim je. Ptičje strašilo. Napravit ću tvornicu celuloze od nje. Džepna venera. Nadam se da će Antonio, ako je spavao s njom, dobit džepnu veneričnu bolest, mamu mu jebem ubogu. On se hoće izvući iz te Folke jer ga to jebe. Pa nećeš valjda na Snejki spasti. Samo, je li to njemu pad. Snejki je prošlo ljeto, cijelo, provela na jahti čiji najam košta 20 000 eura. Pa se ti misli. Loknica ne škrtari. Pa jebote za njega je dulji red nego za mamografiju. Moraš čekati. Kad se Loknica smiluje, baci te pod jaja. Ali tad ne škrtari. Jednom frajeru, koji je rekao da mu se sviđa njegov sat, rekao je – evo ti, uzmi, na, i dao mu ga. Rolex. Jebote.

-Stara, moraš brisat, kaže govedo. Imam poslovnu delegaciju. Ugledni gosti. Al prije toga mi nađi Antonija.

-Zašto?

-Ne pitaj previše. Uglavnom, usrali ste oboje s binSrima, on pogotovo pa to moramo riješiti.

Pristiže i deelegacija. Srbin 1 i Srbin 2. Opa.

-Ćao ribo, šta ima? Hoćeš da se popraviš, kako si lepa pod ovim vašim ranojutarnjim zagrebačkim svetlom. Srbin 2 mu kaže da ne kenja, nego da složi.

-Nego, gde ti je lepotan? Onaj blondi tvoj šta se muvao oko one jače gospođe?

-Vjerojatno s njom, kažem vukući prvu jutarnju lajnu.

Bizon mi daje lovu za taksi pjevajući “Vrijeme je da se krene“. Da je Bare znao tko će i kada pjevati njegove stihove…

–Ustvari, odvest će te Vjeko doma. Bajdvej, možda uskoro bude i neki poslić za tebe. Javim ti. Vidimo se brzo, a?

-Vidimo se, Bizone i ekipa.

U autu uključujem mobitel. Pip, pip, pip,pip… Isuse, kakve su ovo mrtve poruke, jedna, dvije, tri, pet sedam, kaj je to? Propušteni pozivi. Dina. Mama. Opet rade dramu.

Zovem Dinu, ne javlja se, „dobili ste pretinac govorne pošte, bla bla…“

Majka.

Očajna. Glas mrtvaca.

-Dina je imala prometnu.

Osjetim optuživanje u njenom glasu.

-Nismo ništa znali do jutra. Disi bila. Nisam znala jesi bila s njom..

-Kako je?

-Slomljena joj je ruka.

Plače.

Grize me savjest. Ponovo zovem Dinu, ali opet se ne javlja.

Da nije što gore, jebote?

Majka se opet javlja.

-Dobro je, u Traumi je, ali nije tak grdo kak smo se bojali, auto je skroz slupan…

Dobro je.

U bolnici

Vidjet ću je. Brine me. Bizon me zove na sastanak. Kaže, važno za posao. Nalazimo se u centru grada. Ulazimo u nove poslovne prostorije gdje nas čeka mlada tajnica kojoj oko vrata leprša jeftina kopija Chanelove marame.

-Gospođa Štrljić vas očekuje. Jeste li za kavu?

-Ne hvala, odgovaramo uglas.

Ulazeći, Bizon mi šapne da je baba lezba. Savršen tajming, ma savršen. Šta ću je lizat unutra?

-Onda Mirjana, kako posao, smješka se Bizon dok ja sjedam preko puta “gospođe Štrljić”.

-Odobrenje još nije prošlo.

-Kako?, namršti se Bizon.

-Morali bi obaviti prvi dio dogovora.

-Smatraj to riješenim večeras u 9.

Ja se šetkam i sama se poslužujem viskijem iz vitrine. Osjećam njihove poglede na svom dupetu. Sve mi je žao što sam u uskim CK trapericama.

-Idemo mala, završava “sastanak” Bizon.

Mogla si biti malo srdačnija, otvorenija, ipak babu trebaš obraditi večeras u Sheratonu.

-Molim? Što je iduće? Jebanje s psima? S Karakaševim svinjama?

-Smiri se. Što misliš zašto? Tvoj anđelčić se dobrano uvalio sa Srbima. Uzeo je lovu, pa ćeš ti kao dobra devojka pomoći da im tetka odobri zajam. Jasno?

Vrti mi se u glavi. Na šta sam ja spala?

Ostavlja me samu u Buldogu. Zovem Antonija. Mater mu jebem ne javlja se. Zovem dok se ne javi.

-Antonio, i ja sam morala postati babojebac zbog tebe? O čemu je riječ? U koliki dug si se uvalio?

-Smiri se, nije veliko. Molim te mi to odradi pa radim tulum samo za nas dvoje

Nas dvoje. Razmišljam.

-Dobro, ali ovo je prvi i zadnji put.

Odlazim kući, stara šuti. U sobi navijam Eminema do daske, pušim jednu na drugu.

Zovem Željka, dilera, da mi donese gram, toliko si mogu priuštiti. Željko je super- kao da raznosi pizzu- dođe pred kuću, dam mu novce i to je to.

-Nakon dostave mi je bolje, idem do kuhinje popričati sa starom o faksu. Bolje je i obećavam joj da ću uskoro dati godinu.

U 8 se krećem spremati- suknju- tako da je samo podigne i top. I štikle naravno.

Idem Cameom do Sheratona- 30 kuna. Ostavljam pedeset usput pičkarajući Radio Taksi. Hoteli znaju biti problem. Najlakše je proći kroz garažu jer te tada nitko ne prepozna i ne zajebava. To je obično kad klijent ne zove preko recepcije, nego izravno. U Westin je problem ući kad te ne naručuju preko recepcije. Zaustavljaju te, pitaju kuda ideš. Zato radije biraš prolaz kroz garažu.

Babac je na drugom katu, poprilično pijan, drhtav, malo razmazane maskare. Ništa od stamene direktorice jutros iz ureda. Zagrlim ju, a on brizne u plač.

-Nikad nisam ovo radila, kaže.

-Sve je u redu, nisam ni ja. Sad ćemo se malo opustiti, popričati, zapaliti. Složim joj crtu na njezin zabezeknuti pogled, nazovem recepciju za šampanjac. Nudim joj Marlboro.

Ona plače.

-Nemoj molim te. Ispuši nos i povuci ovo.

-Babac nespretno povlači, usput otpuhujući pola tako da joj slažem još jednu. Oči joj se počinju cakliti, smiješak dolazi na lice.

-Izabela ti si tako krasna djevojka, ja nikad nisam bila sa ženom, ne znam što mi je bilo da to Bizonu kažem. Toliko sam nesretna. Muž me vara od druge godine braka, djeca me mrze, zaposlenici me mrze, udebljala sam se pet kila- ide rafalna kokainska paljba iz Mirjaninih usta.

-Samo pričaj draga.

-Promijenio je već tri stalne fufe, i boktepita koliko sa strane. Djeca me mrze zbog toga, kao da sam ja kriva. Uz posao im se trudim osigurati tople obroke koje ostavljaju nedirnute. Starija kćer je na Fantazijima.

-Ekstazijima, ispravljam je.

-Eto vidiš, ne znam ni na kojim je sve drogama, ti mi nudiš droge…

-Nije to droga, to je samo malo za bolje raspoloženje, vidiš da si došla malo k sebi.

Šampanjac dolazi u pravo vrijeme. Otvaram ga, a Mirjana se prvi puta iskreno nasmije.

- Izabela, ti si super cura. Kako si skrenula s pravog puta?

Koliko bi morala rintati u ovoj lopovskoj državi gdje se premijer pere u Remetincu samo ako ostane tople vode? Gdje “padaju” poduzetnici i njihove debele pomoćnice svakoga dana? Gdje do sad omiljenog gradonačelnika vode u lisičinama, a on daje ostavku na mjesto predsjednika stranke iz pritvora? Ej! Iz pritvora! E pa i ja se pridružujem toj koloni na malo pošteniji način. Krala nisam. Ubila nisam. Primila sam pare za svoje usluge. Amen.

-U pravu si Izabela, u pravu si. U moje vrijeme nije tako bilo, kaže i gleda ostatak bijelog pa joj slažem i točim šampanjac.

Nastavlja.

- Radnici me mrze, nisam im ja kriva za rintanje, nezgodne mušterije i male plaće. Tapšem je po ramenu kao da sam u najmanju ruku Tony Soprano koji je Paulyiju riješio “teži problem”. I kažem- bit će sve u redu.

- Hvala ti Izabela. Znaš da neće biti ništa od onoga, samo mi je trebao razgovor.

- Znam Mirjana, kažem i gladim je po kosi.

Skidam joj cipele i pokrivam ju.

- Ja ću zalupiti vratima.

Odlazim, u prizemlju me portir upitno gleda kao da nije navikao na mlade djevojke koje izlaze nakon sat vremena pa mu dobacim da se vraćam uskoro.

Sjedam u smrdani Suzuki, otvaram prozor, kopam po kazetama. Kazetama! Zastarjeloj tehnologiji– model kog sam od Rujane vozila, malo đubre se cerekalo od centra do Jaruna. Spuštam se, idem prema Traumi, nije mi dobro. Ajme meni nije mi dobro.

Back to reality, ili po naški- najebala sam. Mislim kako sam sebična. Jadna moja Dina, dajem gas. Parkiram, trčim unutra, debela na porti me odmjerava. Pitam za Dinu, promrsi broj sobe. U hodniku s olakšanjem vidim da joj nema staraca. Doktor izlazi iz sobe.

- Kako je?

-Teži lom podlaktice, operirali smo, sad spava. Nije baš dobro reagirala na narkozu, pa je dobila dodatne sedative da se odmori. Vi ste sestra?

-Ne, prijateljica, kažem i mislim kakva kurčeva prijateljica, Dina je zbog tebe tu.

-Onda molim vas idite. Nisam smio ni ovo reći. Dođite za koji sat. I ode frajer mrmljajuću u bradu. Sve mi se srušilo odjednom. Sve iz zadnjih dana i kako je završilo. Starino živciranje oko Starsa, moje cmizdrenje nakon Antonija, kako sam se odvratno osjećala nakon Malog Jebenog Mate i Bizona i mislila da će proći.

Neće ništa proći, sve je gore, sad Dina koja se samo brinula za mene leži ovdje. Sjedam uza zid i plačem. Bizon, Sneki, onaj Lola šta me gleda kao zadnjeg džankija, bezimeni ćelavci mi prolaze kroz glavu. Ne znam koliko sam bila na podu, neka sestra mi je donijela maramice. Blago njoj. Ima normalan posao sigurno normalnu obitelj i ne zna koliko je sretna. Kupim se u Suzuki i vozim doma. Nema stare, uzimam lexaurine s frižedera i idem se tuširati. Malo mi je bolje. Stara sjedi u kuhinji.

-Di si ti bila? Najbolja prijateljica se s nekim nepoznatim tipom vozila, očito pijanim. Zašto niste išle skupa? Gdje si bila?

Ne mogu se svađat, uzimam cigaretu, jedva upalim i slomljeno sjedam na fotelju.

–Pa reci, šta ti je, nemam veze s kim se družiš, gdje provodiš cijele dane i noći, ne pitam jer nikad nije bilo problema s tobom. Što ti je. Idem do frižidera po još lexaurina.

– I što ti je s tim lexaurinima? Prije bi mi kutija tri tjedna trajala, sad tri dana. Zašto piješ toliko toga? Što te muči, dijete?

Odlazim po mob, zovem Dinu, još je isključena. Sve mi je gore, vrti mi se, nisam jela od prekjučer valjda i zato. Jebena težina, kao da mi je slon sjeo na pluća. Oblačim se, idem u bolnicu, dok lupam vratima čujem kako stara plače. Trčim prema sobi, Dina je budna, blijeda, s infuzijom i rukom u longeti. Mislim da ću pasti u nesvijest, al dovučem se do nje, grlim je, oprosti, oprosti.

–Ej Izabela, smiri se, lezi kraj mene.

–Dina oprosti, ako me više ne želiš vidjeti shvatit ću.

–Mir Dina, bit će sve u redu, skrpali su mi ruku, ali mislim da to ionako nije bio problem. Nemoj misliti da te krivim, ja sam kriva što sam s tipom sjela u auto, ali gdje bih uopće naletjela na takvu situaciju bez tebe?

- Što se točno dogodilo?

- Pa odjednom je ispalo da “otvaranje ljetne terase Jabuke”, ako je ikad i zanimalo nekog, ne zanima više nikog od te ekipe pa smo

Toni i ja sami krenuli. Odmah sam trebala izaći, šta nisi čula alarm kad je pokupio retrovizor od Marićevog Ferrarija na izlazu. Da, onda dok smo izlazili nas je bus skoro pokupio što ga je rastrijeznilo malo. Taman da si lajnu u jebenoj vožnji složi. Držala sam volan, nevjerojatno, prah mu ne leti, a nemre ravno vozit. Pa po nozi, pa nisi ti loša, gurnula sam ga i iduće čega se sjećam je neka zbunjola od doktora šta mrmlja u bradu.

Mislim kako je Dina hrabra, ja bih vjerojatno samoj sebi pljunula u facu sad. Plačem, Dina me grli, pitam gdje je Toni.

–Ma zaboravi. Ne znaš kako se preziva? Sin od lokalnog hdzovca, ništa mu nije, sestra mi je sve ispričala - jebena murija ga nije ni alkotestirala.

Bjesnim, bio sin od hdzovca, kakve god veze tatica potezao, neće ti pomoć. Fiksiram se na tipa kako ne bih morala na svoje probleme i mislim šta ću mu napravit. Najebat će, smislit ću nešto, da svoje nove veze i vezice nekako iskoristim.

– Lijepa moja Dina bit će sve u redu.

– Bit će draga, jesi sad bar vidjela gdje druženje s tim polusvijetom završava?

U bolnici ili na groblju. Bavi se manekenstvom, al nemoj mi govoriti da je za taj posao potrebno samoborsko jebavanje nakon deset grama. Jesu li top modeli na drogama? Gisele? Ne, na drogama i sa takvim tipovima su labilne klinke šta ništa nisu napravile.

U pravu je potpuno. Mislim, kako sam se sjebala, kako sam sjebala sve okolo, i kažem joj da nema šanse da se ponovi Bizon, Antonio ili Samobor. Čim sam to rekla, osjećam jebeno olakšanje.

Ljubim Dinu, pitam kad da dođem sutra i što da joj donesem.

–Ništa, sve će starci riješit, samo molim te razmisli o ovom što smo pričali.

–Naravno, pusa. Idem doma. Dolazim do stare, kažem joj da je Dina dobro, da se više neću dovest u takvu situaciju, da idem sutra na faks po potpis, želim jesti i spavati, kažem svjesna kako glupo zvuči, al točno.

Stara me gleda, nasmije se - ima leće.

Blažena leća.

Hoćeš ostat doma večeras? Dašta da ću ostat, leća i Zločinački umovi i moja mamica, grlim je. Idem po pidžamu, isključujem mob, vraćam se u sobu gdje me čeka hrana, mama i tv..

Baš to što hoću.

Opatija bajna, biser našega mora

Budim se, u svom krevetu konačno.

Naspavala sam se, gledale smo telku do 11. Odlazim do kuhinje, stara je otišla, ostavila klopu. Doručkujem, super se vratiti normalnim stvarima, čitam novine. Vidim Tonijevog tatu, Boris ima intervju. Podjebava ga, al debeli kreten to ništa ne kuži. Deset je, moram požurit na faks. Oblačim se, tražim index i uključujem mobitel.

Opa! 31 poruka i 17 propuštenih poziva. Što ne bi trebalo biti obrnuto? Zašto svi drkaju smsmove? Izlazim van i malo đubre opet zvoni. Aretha. Antonio. Da, hladno se javljam.

–Izzy draga, kad se vidimo.

- Nikad, ak se mene pita.

–Draga što ti je?

- Nemam vremena Antonio, ajd bok.

–Okreni se ljubi..

-Što? Čujem trubljenje.

–Izzyyy, viče Antonio, evo ga.

Ispred mene, s ružom u zubima.

Nasmijem se ipak.

–Makni se s ceste, viče neki mandril i ulazim u auto.

–Idemo do Down Towna na lavazzu. Mislim, kavu, tako zove kavu. Novica na terasi klimne Antoniju. Naručujem sok i pitam Antonija zašto me zvao.

–Ma mislim da si zabrijala oko Snejk. Šta ti je?

–Jebeš je?

–Daj Izzy, ne budi takvo dijete. Pa imam skoro 30! Kad ću raditi ako ne sad.

Ugrize se za usnu svjestan što je rekao.

– Radit, ha? Jebanje celulitnjače je rad? Pitam se što bi Todorićevi šljakeri na tu definiciju rekli.

–Ma Izzy, čekaj. Isti smo, jesi s Bizonom čovječe ne ljuti se igrala cijelu noć? Tako i ja s ovom- al tvoj je jebač jači - ja debelu opalim tu i tamo samo što je Bizon puši. Opalio bih i Bizona kad bi htio i kad bi znao šta mi može donijet. Drugo je ovo- ti i ja na kavi, pričamo, onaj svijet se odradi da bi mogli imati ovakve trenutke.

Jel me zajebava?? Tužno me gleda, ako glumi, zbilja je dobar.

-Vjeruj mi Izabela, da razmišljam o svojim postupcima već bih u Vrapču završio.

Vjerojatno točno, mislim.

–Treba sad zgrabiti priliku, nastavlja, šta ću s 80 nosit revije? Jesi se javila Bizonu?

-Ne.

Izabela ti jesi potvrdila reviju.

–Kakvu reviju?

–Opatija, večeras, poslije je party u Hemingveju. Pa kad si mob uključila?

- E pa Antonio, Dina je u bolnici, to me malo onak jebe kužiš, ne revije. Spizdila se s onim idiotom Tonijem na Samoborskoj, slomljena joj je ruka, operirana je.

-Isuse Bože, pa jel dobro?

-Dobro koliko može biti, ići će na rehabilitaciju.

–Hoćeš da je posjetimo skupa?

Mislim, samo bi joj u bolničkom krevetu sad trebalo da vidi Antonia.

–Ne, kažem.

–Dobro, kad ćemo za Opatiju, za dva sata? Da još sunce ulovimo.

–Nejdem u Opatiju.

–Nećeš biti ni zaštitno lice VIP-a? Ha?

-A da- ne uključuješ mob?

–Bizon je stisnuo jednog iz uprave, frajer dužan ko Grčka, Bizon uzeo otplatu na sebe, da te stavi u reklamu ljetnu kampanju.

-Vip? Vip, jesi siguran? Nazovi ga i provjeri.

Vadim mobitel, zovem govedo.

–Pa di si mala, zabrinuo sam se, skoro sam Tošin gepek protresao. Večeras dolaziš u Opatiju, babojebac te vozi.

Kažem- tu je kraj mene. Ovaj grmi s druge strane di si babojebac!!

Antonio je hvala Bogu prišao Novici i s njim melje o tati u zatvoru.

Pozdravi tatu, čujem Antonia.

–Kakav je to VIP pitam. Pa VIP, VIP, mobiteli, šta kakav je to VIP, kakvo ti je to pitanje?

–Ma ne, samo mislim oni fakat imaju super reklame, jesam li ja dorasla tome.

–Aj mala ne pizdi, ne pecaj komplimente, kampanja je tvoja, osim ako je nećeš. Vidimo se večeras, ostat će ti obleka nakon snimanja.

Ok, kaže da je kampanja sigurna.

Kad idemo, pita Antonio. Mislim na Dinu, na staru, na faks, na moja usrana obećanja i opet mi je slon na prsima.

Izzy, blijeda si, uzmi ovo, dao mi je Novica, odi se sabrat na wc. Hvala Novica!!!

Odlazim, grizem se dok slažem, prolazi dok povučem.

U jebote. Srce mi počinje lupati, ovo je jebeno jako.

Ok, ok, umivam se, odvajam malo za kasnije, letim prema Antoniu i dam mu ostatak.

-Plati lepi idemo u Opatiju, moram još do Dine u bolnicu skočit.

–Antonio se nasmije, mahne Novici- kurva mala sponzorska gle i za lavazze se grebe, i odlazimo. Ostavlja me na Traumi, srce mi ne lupa tako više i koncentriram se da Dina ništa ne primijeti.

Vadim malo ogledalo, ok je sve, nos je na mjestu.

–Dina ljubavi, kako si mi?

Ostavlja Cosmo, skida naočale, dođi Izabela, grlim je, kaže da je ok, jedino joj je zajebano s tom longetom spavat.

-Jel ti se javio Toni pitam.

- Šta ti je, kakav Toni, zaboravi debila. Mislim kako moram zvat Borisa da mi da kontakt. Pa Tošu.

–Gdje si bila?

-Na faksu, lažem.

-Jesi dobila potpis, daj da vidim!!

- Nije je bilo, al moraš me pohvalit što sam išla, muljam.



Dina se smije, ništa ne sumnja jer je fakat odvratno muljat ženu koja je u bolnici zbog tebe. Dobro da sam si ostavila za kasnije.

-Sad ću doma, popodne idem još po nekakve skripte, nastavljam.

–Dobro draga nemoj se pretrgat sad. Da, da u Opatiji ću se pretrgat, hohoho kako bi Govedo reklo. Izlazim, odlazim do wca za invalide- kako jebeno prigodno i vučem. Bolje mi je. Trebam požuriti, Antonio me čeka za 45 minuta.



