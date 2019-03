'Nisam ološ, uličar i razbojnik, sve je to bio jedan ružan san...'

U nastavku suđenja Senjaninu Ivanu Tomljanoviću (57), optuženom za ubojstvo Tomislava Lopca te dvostruki pokušaj ubojstva Josipa Mesića (27) i Tina Rončevića (28) u rujnu 2017. u noćnom klubu Konoba u Senju, optuženi je danas iznio svoju obranu.

- Najprije bi htio izraziti svoje duboko kajanje. Najiskrenije mi je žao za sve što se dogodilo. Nisam nikada vjerovao i mislio da bih mogao ovako nešto učiniti. Kada bih u najkraćim crtama morao opisati što se dogodilo, rekao bih da je to jedan ružan san, no kada sam se razbudio i rastrijeznio shvatio sam da nije. Žao mi je što sam učinio pokojnom Lopcu, ma kakav on bio, on to nije zaslužio, žao mi je za njegovu obitelj, za ranjene, za vlastitu obitelj. Što se mene samoga tiče, više ništa mi nije bitno osim da su mi žena i sin dobro. Želim istaknuti da ja nisam huligan, ološ, razbojnik ni uličar, radni sam čovjek koji je radio i po 16 sati dnevno, praznicima i vikendima i reklo bi se da sam izgorio na poslu. Sada mi je žao što nisam više vremena posvetio ženi i sinu, što si nikad nisam priuštio godišnji. Da mogu vratio bih vrijeme i ne bi to napravio, ali nažalost ne mogu - započeo je svoju obranu Tomljanović, koji se bavio pčelarstvom.

Nastavio je opisivati događaje koji su prethodili krvoproliću kobnog jutra u navedenom disco-u.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Tog dana puhala je jaka bura pa nisam mogao raditi kod pčela. Otišao sam sa suprugom u šetnju pri kojoj smo sreli susjeda koji nas je pozvao na piće. Prihvatio sam poziv i u lokalu smo popili četiri vlahova te potom otišli u njegov stan. Ja sam donio medicu, a on iznio kruškovac i tu sam popio pola litre, a zatim nastavio sa šljivovicom. Bio sam već jako pijan kada sam otišao u jedan, pa drugi kafić, a zatim u Konobu. Tu sam najveći dio vremena proveo naslonjen na pult DJ-a, koji mi je onako pijanom bio potpora. U jednom trenu prišao mi je neki muškarac, unio mi se u lice, govorio da smetam djevojkama iz njegovog društva i bez ikakvog razloga tjerao me van. Ništa mi nije bilo jasno. Pomaknuo sam se dalje, a kada sam prošao pored redara Lopca on je, ne pogledavši me, odmahnuo rukom dajući mi na znanje da produžim dalje. Zaustavio sam se kod ulaza kada mi je prišao drugi dečko, kasnije sam iz spisa saznao da je to Mesić. Isto tako se počeo derat na mene. Jednom rukom uhvatio me za mišku, drugom mi istrgnuo pivu iz ruke, pljunuo mi u lice, nazvao pedofilom i gurnuo tako da sam pao na pod. Dok sam se ustajao udario me nogom u stražnjicu, a kada sam krenuo prema izlazu vidio sam kako je još nekoliko puta zamahnuo nogom i udario me po stražnjici. Doživio sam poniženje i šok i otišao u WC. S vrata sam tad vidio kako mi se Lopac i Mesić rugaju i smiju. Kada sam vidio da se Mesić udaljio od Lopca htio sam se redaru požaliti, no čim sam prekoračio prag on se prijeteći zatrčao prema meni. Doživio sam potpuni šok, naivno vjerujući da će mi Lopac pomoći, no tada sam shvatio da iza svog tog nereda stoji upravo on i to vjerujem i danas. Okrenuo sam se i pobjegao van - smireno se izjašnjavao Tomljanović.

Dodaje kako je Lopca poznavao, no nikad s njim nije komunicirao, ali ga se bojao budući da je jednom svjedočio kako je starijeg čovjeka, koji bi njemu mogao biti otac, izvukao iz auta i udario šakom u glavu. Smatrao ga je čovjekom koji ne preza od ničega.

Kaže kako je u njemu buknula neka erupcija i eksplozija, koja ga je dovela do krajnje razdražljivosti i bijesa. Otišao je, kući, uzeo oružje (revolver i pištolj), vratio se u konobu i uperio ga prema Lopcu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/Privatni album

- Ne znam da li ste vi ikada držali revolver u ruci, ali on ima udarač, koji kad se zategne potpuno olabavi obarač i po navici iz lova sam valjda nategnuo taj obarač čim sam ga primio u ruke. Nisam ciljao prema Lopcu, ruke su mi se tresle. Kada sam vidio da Lopac ustaje, bojao sam se što je kadar učiniti, revolver je opalio i ja sam tu izgubio svijest. Ništa nisam vidio ni čuo i ne znam koliko je to stanje trajalo, a kada mi se slika nekako vratila vidio sam da je sve prazno, da nigdje nema nikoga te u jednom trenu ugledao Lopca koji je stajao kraj ulaza. Tada sam, ne ciljajući, i ispucao ostatak metaka. Iza toga se sjećam da sam još nešto pucao, ali svijest mi je bila sužena. Vjerojatno, da sam poslije toga otišao spavati ne bih ni znao da sam pucao, a ne zaboravite i da sam bio jako pijan - kazao je Tomljanović, koji se dalje toga, kaže, ne sjeća da je pucao i u druga dva dečka.

Prvo čega se sjeća, kaže, je da je ležao na cesti kada je na sebi osjetio neki teret, referirajući na zaštitara iz obližnjeg hotela koji ga je nedaleko konobe svladao i zadržao do dolaska policije. Tek u postaji su mu se, kaže, počele "slagati kockice".

- Jedan policajac ušao je i rekao kako je Lopac mrtav, a dvoje ranjeno. Tada sam rekao kako nisam pucao u tri osobe i kako to nije moguće, na što je on rekao da se možda radi o rikošetu. Nisam znao što sam sve učinio, ali sam shvatio da nije dobro i već tada sam izrazio kajanje - kazao je optuženi naglašavajući kako je cijelu tu večer bio miran, nikom nije prilazio, s nikim komunicirao, a pogotovo ne s pokojnim Lopcem s kojim nije progovorio ni riječ nit je on njega, a ni ovaj njega takao.

Kazao je i kako ranjene dečke ne poznaje te nebrojeno puta ponovio kako ne zna zašto je to učinio niti išao po oružje.

- Bio sam toliko ponižen da sam valjda htio da me se poštuje. Ne mogu to sebi objasniti. Bio sam toliko pijan - kazao je senjski ubojica koji je u ranijem iskazu ŽDO-u izjavio kako mu se od tog dana 'gadi alkohol, oružje i kafići'.

Zgrozio se na upit tužitelja da li se ikada znao nabacivati mladim djevojkama kako su to izjavili mnogi svjedoci.

- Jadno je, nisko, mizerno i bolesno prikazivati me kao nastranog čovjeka samo da bi me se optužilo i opravdao napad na mene. Cijenim i poštujem svoju ženu, a i kada sam bio slobodan nisam okolo lovio cure po Senju, a najmanje pijan u nekoj konobi - insistirao je.

Na upit kako tumači svjedočenje Tina Rončevića koji je rekao da se ubojica kobne noći nadvio nad njega i pucao mu u glavu, kao i izjave svjedoka da je Lopcu pucao u glavu dok ga je on na koljenima molio za život, kazao je da je to sve laž.

- Svi ti iskazi su čista laž. To su sve isti prijatelji iz istog društva - zaključio je optuženi Tomljanović.