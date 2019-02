'Nisam odgovoran za spornu stavku u Izjavi o povjerljivosti'

Predsjednik HDZ-ovog Odbora za informiranje, informatizaciju, medije i digitalno društvo Rober Kopal, komentirao je u srijedu slučaj 'Izjave o povjerljivosti' članova HDZ-a prema kojoj bi oni morali kontaktirati stranku prije nego daju iskaz čak i sudu, rekavši kako mu je žao što se takvo što dogodilo, da on nije odgovoran za spornu stavku, da je dokument povučen, a novi je u proceduri.

Kopal je istaknuo da je sve riješeno te je dokument povučen. Rekao je da su poslali novi obrazac u kojem stoji kako je potrebno ažurirati podatke.

"Poštujemo GDP proceduru. To je papir koji pokazuje to da je HDZ transparentna stranka koja usklađuje i poštuje zakon. To je stranka koja usklađuje svoje poslovne procedure i političke procedure sa zaštitom osobnih podataka", rekao je Kopal na Markovom trgu.

Upitan o navodima da je on odgovoran za spornu stavku, da članovi moraju kontaktirati stranku prije nego daju iskaz na sudu, kazao je da mu je žao što je to itko pomislio.

"Žao mi je što je to itko pomislio. Ni na kraj pameti, apsolutno, nemoguće, nikad", rekao je.

Kopal je obrazložio kako je zbog nekoordinacije došlo do pogreške i istaknuo da su stari dokument povukli, da je nevažeći, a da je novi spreman.

"Stjecajem nesretnih okolnosti dokument je pušten. Dogodila se pogreška, tko god radi taj i griješi", ustvrdio je Kopal upitan kako je moguće da u dokumentu stoji kako se članovi stranke obvezuju da neće otkrivati nikakve informacije o HDZ-u bez odobrenja stranke, među ostalim, ni pred sudom, što je u suprotnosti sa Zakonom o kaznenom postupku.

Dodao je da pogreška nije bila namjerna, a tvrtka koja je poslala obrazac je prihvatila svoj dio odgovornosti. "Mi smo interno rekli da je došlo do određene nekoordinacije, da nam je žao", ponovio je.

Upitan jesu li točni medijski navodi da se na stranačkim skupovima HDZ-a ne smije pljeskati nikome osim predsjedniku stranke i domaćinu, Kopal je kazao kako ne zna ništa o tome. Kazavši da predsjednik stranke radi dobar posao, poručio je da jačina pljeska nije pokazatelj koliko netko dobro radi ili ne radi.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, HDZ je članovima poslao izjavu o povjerljivosti, kojom se, potpišu li je, obvezuju da neće otkrivati nikakve informacije o HDZ-u bez odobrenja stranke pa čak ni pred sudom, što je u suprotnosti sa Zakonom o kaznenom postupku.