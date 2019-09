'Nisam radio za državne jasle, ostali detalji su porezna tajna'

Bivši premijer i predsjednički kandidat Zoran Milanović gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2', što je vrlo zanimljivo jer se, dok je obnašao dužnost premijera, nije odazivao na pozive Aleksandra Stankovića.

Prvo pitanje Stankovića za predsjedničkog kandidata bilo je vezano za nedavno preminulog Milanovićevog oca.

Otac je, kako kaže, imao lijepu ulogu u njegovom životu, ali je on svoje odluke donosio sam. U kući se, dodao je - puno pričalo o politici.

Upitan o tome kada je ranije prekorio kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović te joj rekao da bi trebala biti u izvršnoj vlasti, što bi sada sebi rekao u toj poziciji, Milanović kaže:

- Ja sam bio tada predsjednik Vlade i predsjednik stranke. Biti predsjednik stranke je na neki način teže nego biti predsjednik Vlade. On ima konkretne ovlasti u dosta segmenata. Više iscrpljuje biti predsjednik velike stranke, kaže Milanović.

Bivši premijer je rekao da je cijela njegova politička i javna karijera obilježena time da 'nije davao prevelika javna obećanja, ali što se tiče javne sfere, govorio je istinu'.

- Nisam nikad rekao da predsjednik ne smije govoriti istinu, moje riječi su namjerno krivo interpretirane - predsjednik može prešutjeti istinu. Do kraja stranačke karijere sam radio što sam radio, sad kao kandidat za predsjednika pričam sa stavom, integritetom - poručio je.

- Ja sam bio predsjednik velike stranke i to je teže od biti predsjednik Vlade, ograničen si, nemaš instrumenata. Recimo, s Tadićem sam još uvijek u kontaktu. Danas u Srbiji gledamo tu perverziju gdje je objedinjena funkcija predsjednika Republike i predsjednika velike stranke. Da dopunim knjižicu grijehova, predsjednika treba birati nekim neizravnijim putem - dodao je Milanović.

Nije dobro ni kad je dobro, odgovorio je Milanović na pitanje zašto se odlučio kandidirati za predsjednika države. Smatra da na funkciji predsjednika može pomoći u suprostavljanju nasilju i mržnji te da vezu novca i predsjednika treba prerezati. - Treba birati prijatelje, birati partnere, birati orijentaciju zemlje prema zapadu, ali da se ne srami Balkana - poručio je. Između ostalog, opet je ponovio kako on ima integritet što predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nema.

Foto: Screenshot (HRT)

Pošto će njegov protukandidat Miroslav Škoro tražiti veće ovlasti, Stanković ga je pitao misli li da treba povećati ovlasti predsjednika.

- Predsjednika treba higijenski, sanitarno odvojiti. Košer, kao u židovskoj kuhinji. Ne smiješ biti u situaciji da nekome moraš vratiti uslugu. Parlamentarna demokracija je najveći doseg liberane zapadne demokracije. Ono što smo imali za vrijeme Tuđmana je nepošteno jer izlažeš Vladu kao tepih za klofanje, a ti ustvari upravljaš državom. To je mutež i put u tiraniju i protiv toga ću se boriti - kaže Milanović i dodaje da mu ne pada na pamet pokretati inicijativu za ukidanje određenih političkih stranaka.

- Ne znam što bi se moralo dogoditi da ja kao predsjedik države to potičem. Moralo bi to biti nešto tako očito, dosad čak ni HDZ nije došao do tako nečega. Ustav nije sveto pismo i dok je na snazi treba ga se poštivati, ali nije zabranjeno pozivati na njegove izmjene prema proceduri. Stranka koja na to poziva uz poziv na nasilje, to su nekad radili komunisti, nacisti, ustaše - dodao je Milanović.

Na Škorine izjave da je cijeli život u državnim jaslama, Milanović je imao nešto za reći.

- To su gluposti. Čitao sam i da sam pripadnik crvene buržoazije, to je čista neistina, to sam pročitao negdje na portalima. Uopće neću ulaziti u polemiku sa Škorom - dodao je.

'Pustimo Raspudića i lijevo-desno'

O izjavi Nine Raspudića da bi se trebalo dogoditi tko zna što da bi netko poput Milanovića pobijedio na izborma, jer je biračko tijelo pomaknuto udesno, Milanović kaže:

- Ja sam svoj kandidat uz podršku SDP-a i većeg broja stranaka, međutim, ja sam kandidat koji se zalaže za modernu, otvorenu, sretnu Hrvatsku. Ako je to nekome ljevica, da, ja baštinim tekovine onoga što je ljevica donijela Europi nakon 2. svjetskog rata. Ali tvrditi da je hrvatsko biračko tijelo udesno, treba definirati što je to desno, kako su onda tolerirali i nagrađivali Stipu Mesića, jednog partizana, kojeg i dan danas mnogi mrze? Kako to da su onda izabrali Josipovića koji je rekao da će cijela Hrvatska biti crvena? Ja to ne govorim... Kako to da je to desno biračko tijelo 2011. mojoj koaliciji dalo preko 40 posto glasova na odazivu od 65 posto upisanih birača?, upitao je Milanović.

Redakcija 'Nedjeljom u dva' upitala je kolege novinare iz drugih medija što misle o Milanovićevoj kandidaturi. Dok Iva Puljić Šego iz Večernjeg smatra da Milanoviću vjerodostojnost ne omogućava to da mu je prvi suradnik, bivši savjetnik pred sudom, ipak kaže da ima karakter, da nije mlitavac. Vojislav Mazzocco s Indexa smatra da Milanović može motivirati birače desnice da glasaju protiv njega, a Robert Bajruši iz Jutarnjeg smatra da on nije novi lik i da pretjerano ne privlači ljude.

Milanović: Nisam radio za državne jasle, a za koga jesam - ugovorna je tajna

Stanković ga je potom upitao što je radio posljednje dvije i pol godine dok ga nije bilo u politici, no bivši premijer odbio je iznijeti detalje o svojem poslovanju u konzultantskoj tvrtki koju je osnovao nakon povlačenja iz stranačke politike, a to je opravdao ugovornim obvezama i poreznom tajnom.

- Bez obzira što nemam nikakve zakonske obaveze, objasnit ću vam što sam radio zadnje dvije i pol godine. Nisam radio za javni sektor, državne firme ni na koji način, za Bandića ili Holding, za strane vlade. Ono malo što imam prometa (600 kuna) je u Poreznoj upravi. Ono što vam smijem reći - nećete nikad naći da sam radio nešto vezano za javne jasle! Sve drugo je javno u toj mjeri da onaj koji želi mi napakostiti može to iskopati i neće ništa naći - poručio je Milanović.

- Kad postanem predsjednik, ja se neću baviti lobiranjem i privatnim favoriziranjem. Ne mogu mi vratiti uslugu. Ne mogu vam govoriti jesam li radio poslove za Čermaka, Tedeschija jer su takve stvari ugovorom definirane da se ne pričaju. Što bi ja radio za Čermaka? Davao sam si minimalac od 3000 kn jer sam morao plaćati porez na dobit. Da sam prijavio na više, platio bi malo više doprinosa, a ovako sam platio porez na dobit i dividendu. I dalje su neki novci na računu firme - dodao je.

Foto: Screenshot (HRT)

Bivšim kolegama iz SDP-a je rekao da vrate mandate

Upitan o kadrovskoj politici te o SDP-ovcima koji su prešli Milanu Bandiću, Milanović kaže da im je rekao da vrate mandate.

Kada je riječ o Tomislavu Sauchi, kaže da mu je ta situacija teško pala.

- On je optužen za nešto u čemu će biti moja riječ protiv tvoje i nekakvo grafološko vještačenje. Meni je nepojmljivo da bi on to napravio. Da je grafologija nekakva znanost, ona bi se studirala na FER-u ili nekom drugom dobrom fakultetu. Rekao sam mu, stari, vrati mandat. Bio mi je blizak suradnik i drag, ali ovo ne mogu opravdati, rekao je i dodao da Plenković nema veze s HDZ-om.

- Ima li aspiracija za SDP? To pitajte njega. Bolje mu je da ja šutim - rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na prosvjede branitelja i sastanak s njima.

- Mogao sam reći da je to fejk, a nisam rekao. Primio sam ih, a više nisam bio premijer tada. Išao sam u još jedan izborni ciklus, oni su molili sastanak. Primio sam ih u, za njih, krilu sotone, u sjedištu SDP-a. Nikada u 30 godina im to ne bi palo na pamet. Netko je snimao tamo, pa neka je snimao - kazao je Milanović upitan za činjenicu da je na tom sastanku spomenuo majku Andreja Plenkovića.

- To ne bih nikada rekao za nekoga tko je bio desničar od početka, a ne pretrčao karijerno - dodao je.

- Klemm je to što je od početka, ali Plenković... Njegova mama nema veze s tim, ona je dobar doktor i časna žena, radi se o njemu, pobogu. Ovo su fejkeri, ljudi koji se stalno okreću prema vjetru. Jako je bitno da ljudi shvate kako ih se vuče za nos. Ako će mene netko nakon svih godina nabacivati na nos da sam šovinist i desničar, onda mi nema spasa. Ali ovo su bitni elementi da se dokaže koliko je netko fejker', rekao je.

Na kraju je komentirao sporne izjave Milorada Pupovca. Rekao je da Pupovac takvo što nije smio reći izvan Hrvatske.

- To da je rekao u RH, ne bi bilo nikome ništa, ali to ne možeš govoriti izvan Hrvatske. Je li se trebao ograditi? To je njegova stvar. On mora hodati po jajima cijelo vrijeme. On je ovdje proveo cijeli rat, kad je biti Srbin ovdje bilo jako riskantno. Onda je nakon Oluje i nakon svega, bio taj o kojem je ovisilo hoće li biti usvojene one bizarne ustavne promjene. Prešao je preko dosta stvari... Moj savjet mu je, što imaš za reći, reci u Hrvatskoj, iako se to prenese istog trena, ali nije svejedno gdje je rečeno - kaže Milanović.

Predsjednici zamjerio i ponašanje u vrijeme krize s migrantima...

Govorio je i o aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, za koju kaže da ne radi svoj posao.

- Ona je osoba bez integriteta koja je tu došla zahvaljujući jakoj stranačkoj mašineriji. To nije karijera. U NATO savezu nije sudjelovala u procesu donošenja odluka osim što joj je sjedala plaća. Ja imam daleko najveće državničko iskustvo, čak i veće od nje koja taj posao radi pet godina. Ja sam vodio vladu koja je nasljedila groznu situaciju - rekao je Milanović i dodao da je predsjednici zamjerio ponašanje u vrijeme izbjegličke krize.

- To ima elemente izdaje. U tom trenutku ona je stajala u kožnom mantilu Hebranga, išla u Budimpeštu i pokazivala razumijevanje za te ljude... Ja nemam nimalo razumijevanja za Orbana. Sva sreća pa je to mala i neznačajna država. To neće biti moje društvo kad budem predsjednik, moje će društvo biti u Parizu. To što je predsjednica napravila je bijedno. Zemlja se nalazila pred nečim što se ne može naučiti u Sanaderovom kabinetu, za to moraš biti street smart - kaže Milanović.

Upitan o reformi školstva koja nominalno započinje sutra, kada počinje nova školska godina, Milanović kaže:

- Dobro je, treba uvesti građanski odgoj, ustavnu kulturu u Hrvatskoj, da naša djeca uče o pravima i dužnostima građana.

Na kraju emisije je na pitanju o sve većem iseljavanju stanovništva iz Hrvatske odgovorio da je prva odluka za vrijeme njegova mandata bila ukidanje privatnih ovršitelja u Hrvatskoj, dok je zadnja bila Zakon o švicarcima.