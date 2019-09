'Taj isti Pupovac HDZ-u je prije bio draži od od rođenoga brata'

Nadam se da nije pretjerao. Moram vidjeti svaki zarez, to je jako bitno, jer on uvijek kad govori hoda po jajima, svjestan koliko svaka njegova izjava može izazvati reakcije i koliko s njome može biti manipulirano, komentirao je za N1 Zoran Milanović izjavu Milorada Pupovca kojom je usporedio Hrvatsku s NDH.

- Inače, taj isti Pupovac je HDZ-u bio draži od rođenog brata kad je 1997. godine dolazio u Sabor i digao ruku za izmjene Ustava. Tada je doživio standing ovacije od HDZ-ovaca. Ne može u jednom trenutku biti brat, a u drugom tat. Dakle, HDZ mora odlučiti s kim i kako želi koalirati, kad im je netko prijatelj, taj ne može sljedeće jutro biti neprijatelj - rekao je Milanović.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Upitan za komentar na ideju da se djeci na početku svakoga tjedna u školi intonira himna, Milanović je rekao da se domoljublje i ljubav prema domovini dokazuje na druge načine.

- To klincima nećete utjerati na taj način. Kako to nikome nije palo na pamet prije trideset godina? To je jako zanimljivo. Hrvatska ima jednu himnu, znaju tu himnu, znaju riječi, tome ih se ne treba učiti - zaključio je Milanović.

'Pupovac je pretjerao, Hrvatsku se ne može usporediti s NDH'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ocijenio je u subotu da je čelnik SDSS-a Milorad Pupovac pretjerao u izjavama, misli i da se Hrvatsku ne može usporediti s NDH, ali i kako su, s druge strane, u Hrvatskoj "stvorila klima napada na druge i drugačije zahvaljujući djelovanju i ove Vlade".

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Prilikom posjeta 27. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu, Bernardić je novinarima izjavio kako je Pupovac, usporedivši Hrvatsku s NDH, pretjerao u svojim izjavama.

- Činjenica je da su izjave Milorada Pupovca takve da je on u svojim izjavama pretjerao. Svima je jasno da se Hrvatsku ne može usporediti s NDH, ali je s druge strane i činjenica apsolutno da se u Hrvatskoj stvorila jedna klima napada na druge i drugačije upravo zahvaljujući djelovanju i ove Vlade - smatra Bernardić.

Izjavio je i da su iz istog razloga u Hrvatskoj postali "normalni i napadi na Srbe". Spomenuo je i legaliziranje povremene upotrebe ustaškog pozdrava "Za dom spremni" te izbacivanje svjedočanstva holokausta Ane Frank iz lektire.

Bernardić je ocijenio da je "to nešto što ne smije stanovati u normalnoj uljuđenoj i civiliziranoj zemlji". Smatra i da je Pupovčeva pozicija u vladajućoj koalicija takva da ga mnogi koalicijski partneri ne žele, pa se zapitao što Pupovac uopće radi u njoj.

Kazao je i da je prijedlog predsjedničkog kandidata Miroslava Škore o zabrani SDSS-a nedopustiv.

- Očito je za bavljenje politikom potrebno puno više od samog dojma i osobnog osjećaja - izjavio je.

'Božinović i Plenković znali su od prvog dana za slučaj Škaro'

Komentirajući prijavu za silovanje bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Damira Škare, predsjednik SDP-a izrazio je zabrinutost jer je policija reagirala tek dvadeset i treći dan nakon što zaprimila prijavu.

- Zašto je Hrvatska policija reagirala tek nakon 23. dana, zašto je optuženi imao informaciju prije bilo kog drugog, tko iz policije štiti osobu optuženu za silovanje i koja je uloga u tome samog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića - pitao je Bernardić ustvrdivši da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović znao sve od prvoga dana.

- Samim time sve je znao i premijer Plenković - zaključio je dodavši da policija u Hrvatskoj mora štiti građane, slabije, one koji su izloženi nasilju, a ne smije štiti članove HDZ-a i nasilnike.

Predsjednik SDP-a osvrnuo se i na stanje u Hrvatskoj poljoprivredi, navodeći da je hrvatskih proizvoda sve manje na policama trgovina.

Ustvrdio je kako je došlo vrijeme da se to promijeni, te dodao kako SDP ima plan za poljoprivredu, kojemu je cilj, među ostalim, hrvatskim poljoprivrednicima osigurati 20 posto europskih poticaja više te transparentnu dodjelu poljoprivrednih zemljišta. (bs)

