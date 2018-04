'Nisam rekao kad ću napasti Siriju, ne mora to biti ubrzo...'

Nakon što je jučer izazvao uznemirenost u svijetu rekavši da će na Siriju poslati "pametne i lijepe rakete", Donald Trump danas, čini se, spušta loptu. U svom najnovijem Tweetu, koji je napisao u rano jutro po američkom vremenu, kaže da nikad nije rekao kad će napasti Siriju.

- To može biti vrlo brzo, ali i ne mora biti brzo. SAD pod mojim vodstvom napravile su veliki posao u oslobađanja regije od ISIL-a. Gdje je naše "Hvala ti Amerika?".

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”