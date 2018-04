Sukob Rusije i SAD-a bi mogao 'lako zapaliti cijeli Bliski istok'

Ruska vojska pozorno prati stanje u vezi sa Sirijom i upoznata je s kretanjima američkih ratnih brodova koji su na putu prema Zaljevu, objavila je u srijedu pošto je američki predsjednik najavio napade na Siriju zbog uporabe kemijskog oružja, što Sirija i njezini saveznici opovrgavaju kao laž smišljenu kao povod za napad.

Američka mornarica objavila je u utorak da će borbena skupina, predvođena nosačem zrakoplova USS Harryjem S. Trumanom, krenuti u srijedu prema Bliskom istoku i Europi.

"Pozorno pratimo razvoj situacije u vezi sa Sirijom i u cijeloj regiji", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Reagiralo je također na upozorenje američkog predsjednika Donalda Trumpa da uskoro slijedi vojna akcija u Siriji.

"Umjesto da govori o spremnosti koalicije da ispali projektile na Siriju, SAD-u bi bilo bolje da obnovi uništeni grad Raku i pruži razne oblike pomoći njegovim napaćenim stanovnicima."

Ponovilo je da je navodni kemijski napad na Dumu bio lažan i da su za to krive Bijele kacige, odbacivši tvrdnje Zapada da su odgovorne sirijske vladine snage.

Ruska vojna policija ući će u četvrtak u Dumu, najavilo je ministarstvo.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u srijedu da je SAD izmislio izvješća o kemijskom napadu u Dumi i poručio da se to ne smije iskoristiti kao opravdanje za američke napade na mete sirijske vlade.

U međuvremenu, Iran je ponovno izrazio potporu Siriji.

Visoki savjetnik vrhovnog iranskog vođe rekao je u srijedu da će Teheran pružati potporu Damasku protiv bilo kakve strane agresije, prenijela je iranska državna televizija.

"Stajat ćemo uz sirijsku vladu protiv bilo kakve strane agresije... Iran podržava Siriju u njezinoj borbi protiv Amerike i cionističkog režima (Izraela)", rekao je Ali Akbar Velajati tijekom posjeta istočnoj Guti u Siriji.

Donald Trump u srijedu je napisao na svom Twitteru kako je "odnos s Rusijom gori nego ikad, uključujući i Hladni rat".

- Nema razloga za ovime. Rusija treba našu pomoć oko ekonomije, nešto što bi bilo vrlo lako za napraviti, a trebamo sve nacije da rade zajedno - napisao je.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?