'Nisam predložio da me stave na Rushmore, ali ideja je dobra'

Američki predsjednik Donald Trump zanijekao je izvješća CNN-a i New York Timesa da se interesirao za mogućnost dodavanja svog lika na poznati spomenik američkim predsjednicima na planini Rushmore

<p>Planina Rushmore u Južnoj Dakoti predstavlja jednu od najvećih i najpoznatijih svjetskih skulptura koja je ikada uklesana na površini jedne granitne klisure.</p><p>Prikazuje četiri bivša američka predsjednika: <strong>Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodorea Roosevelta i Abrahama Lincolna.</strong></p><p>U nedjelju navečer <strong>Donald Trump </strong>je na Twitteru postavio fotografiju na kojoj stoji ispred planine Rushmore tako da djeluje da je on peti lik na tom spomeniku.</p><p>Trenutak kasnije je demantirao izvješće New York Timesa da je razgovarao s guvernerkom Južne Dakote <strong>Kristi Noem</strong> o mogućnosti da se i on nađe uz bivše predsjednike.</p><p> - Nikada to nisam predložio, mada na temelju velikog broja stvari koje sam postigao tijekom posljednje tri i po godine, možda više nego ijedan predsjednik, meni to zvuči kao dobra ideja - napisao je Trump.</p>