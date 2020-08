Donald Trump: Moje lice na Mount Rushmoreu? Zašto ne? Pa zvuči kao dobra ideja...

S obzirom na to što sam sve postigao u tri i pol godine, ideja da moje lice bude na Mount Rushmoreu uopće nije loša, rekao je Donald Trump o ideji da njegovo lice bude uz velikane na planini u Južnoj Dakoti

<p>Kolosalno zdanje četvorice američkih velikana <strong>Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodorea Roosevelta i Abrahama Lincolna</strong> u Južnoj Dakoti radilo je preko 400 ljudi punih 14 godina (1927-1941). </p><h2>Trump: Zvuči kao dobra ideja</h2><p>Njima bi se, na zgražanje mnogih, volio pridružiti <strong>Donald Trump</strong>, aktualni američki predsjednik, čiju je vladavinu i ostavštinu teško uopće staviti u istu rečenicu s i jednom crticom onoga što su napravila četvorica velikana čija lica krase Mount Rushmore.</p><h2>Trumpshmore</h2><p>- Zašto ne, zvuči kao dobra ideja - rekao je <strong>Donald Trump</strong> o mogućnosti da završi na planinama Black Hills, ali i dodao kako nije istina da je Bijela kuća to tražila od guvernera Južne Dakote.</p><p>- To je fake news, kao i ankete CNN-a o tome kako stojim na predsjedničkim izborima - rekao je Trump, ali i dodao:</p><p>- S obzirom na to što sam sve postigao u tri i pol godine, ideja da moje lice bude na Mount Rushmoreu uopće nije loša.</p><p>Kad smo kod fake newsa, Trump je u tome pravi majstor. </p><p>Nedavno mu je Facebook uklonio video o koronavirusu jer je u njemu bila hrpa izmišljotina i laži. </p><p>Nakon što su izašla istraživanja javnog mijenja, za koje Trump kažu da su laž, a koja govore da je Joe Biden u prednosti pred njim uoči predsjedničkih izbora, Trump je napao Bidena rekavši kako je on protiv Boga i oružja. </p><p>Kao i u većini svojih tvrdnji, tako ni ovaj put nije imao niti jedan dokaz niti je tu svoju tvrdnju ikako mogao potkrijepiti.</p><p>Nakon eksplozije u Bejrutu, Trump je rekao kako misli da to nije slučajno te da se radi o napadu bombom.<br/> Naravno, ni tu nije dao nikakav dokaz kojim bi potkrijepio tu svoju tvrdnju.</p><p>Posljednji u nizu gafova bio je neki dan, kad je pobjegao s presice suočen s neugodnim pitanjem.</p><h2>Zbrisao s presice nakon neugodnog pitanja</h2><p>Veterans Choice' je program o zdravstvenoj skrbi za veterane. Zakonski ga je odobrio bivši američki predsjednik Barack Obama 2014. godine, a Donald Trump je u 2018. potpisao zakon u kojem su prošireni kriteriji za prihvat u taj program.</p><p>No unatoč činjenici da je program pokrenuo Obama, Trump uporno tvrdi da je on i samo on zaslužan za to.</p><p>- Ma taj program pokušavaju progurati desetljećima, desetljećima i desetljećima. Niti jedan predsjednik to nije uspio srediti. Osim mene - hvalio se Trump, na što ga je dopisnica CBS-a Paula Reid prekinula i pitala zašto uporno tvrdi da je odobrio program.</p><p>Trump je pokušao ignorirati pitanje, ali novinarka nije odustajala.</p><p>- Rekli ste da ste odobrili Veterans Choice, on je odobren 2014. godine. Ovo što govorite je lažna izjava - rekla mu je novinarka.<br/> Trump je nakon toga malo zastao, rekao 'U redu, puno hvala'.<br/> I pobjegao...</p><p><br/> </p>