Gotovo šest sati trajalo je izuzimanje dokumentacije i razgovor predstavnika Komore socijalnih radnika sa socijalnom radnicom koja je vodila obitelj tragično preminule dvogodišnje curice iz Nove Gradiške. Konačni nalaz nadzora Ministarstvo rada i socijalne politike dobit će sljedeći tjedan. U Komori i dalje stoje pri stavu da nije bilo grubog kršenja procedura, prenosi N1.

Predstavnica Komore, Štefica Karačić, smatra da Ministarstvo nije trebalo objaviti nalaz Upravnog nadzora. Naime, oni su zaključili kako Centar djevojčicu nije trebao vratiti biološkoj obitelji dok god nisu završili s nalazima stručne komore.

Socijalna radnica, koja je vodila obitelj djevojčice, jučer se vratila na posao nakon što je preboljela korona virus. Više neće raditi na odjelu za djecu, mlade i obitelj. Sama je tražila premještaj.

'U 43 godine rada nikoga nisam uvrijedila'

Karačić se osvrnula na kaznenu prijavu zbog govora mržnje koja je u ponedjeljak podignuta protiv Nataše Janjić Medančić i Jelene Veljače. Rekla je kako se usuglasila s pokretanjem kaznenog postupka jer ona "nije ubojica."

- Nisam smrad. Nisam niškoristi, da ne ponavljam sve one prostote koje su objavljene na njihovim platformama. To nije jezik koji je po mom stručnom kodu i profesionalnom i ljudskom, dopušten. I mislim da se na taj način ne smije komunicirati javno pa čak ni u ostrašćenim stanjima kada se borimo za prava najranjivijih. Ja se 43 godine kao socijalna radnica borim za prava najranjivijih, ali nikada nisam nikog uvrijedila pa čak ni one koji su mene vrijeđali - rekla je Karačić, prenosi N1.