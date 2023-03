'Nisam za reviziju posvojenja, i ja sam posvojitelj, ali bih ovaj slučaj završio i vratio djecu'

Mislim da imam puni legitimitet progovoriti o ovome, do sada sam šutio obzirom da sam i sam posvojitelj. Polazište cijele ove priče mora biti dijete i duša i srce me bole jer sukus nisu djeca, koja su predmet ovog spora, istaknuo je Mostov saborski zastupnik Ante Kujundžić govoreći o slučaju Zambija i uhićenim Hrvatima u pokušaju posvajanja djece iz DR Konda.

Iz svega u medijima, podvlači nekoliko činjenica i pitanja.

- Prvo - zašto je šef sirotišta u bijegu ako je sve bilo kako je trebalo, drugo - kako se preko noći izgasila određena udruga s riječkog područja u čijoj domeni su bili predmeti ovakvog tipa, treće - zašto je netko toliko dugo u istražnom zatvoru i na koncu možemo postaviti upitnik nad ozbiljnost mentalnog zdravlja našeg ministra vanjskih poslova, koji tvrdi da je netko nevin. Evidentno je da se trgovalo s nečime s čime se nikada niti u jednom društvu ne bi trebalo trgovati. Nisam za revidiranje dosadašnjih posvojenja, ne pada mi to na pamet, ali bih s ovom pričom, ovakvom procedurom, stavio točku i ovo četvero djece bih vratio tamo gdje ona pripadaju - kazao je.

U slučaju revidiranja posvojenja, Kujundžić ističe kako ne treba ići daleko van naše zemlje.

- Možemo mi zaviriti i u naše priče, možda se i šokiramo. Ovo jest specifična situacija, ali ako imate s jedne strane tumačenje kongoanskih vlasti da su dokumenti krivotvoreni, a s druge strane netko te dokumente izvadi u Hrvatskoj na potpuno normalan način, onda je tu pitanje ili vjerodostojnosti onoga što netko govori u Kongu ili onoga što netko govori u Hrvatskoj. Ako nam je fokus dijete pa nećemo ga sad iščupati iz obitelji u Hrvatskoj u kojoj je godinama. Ali u ovom slučaju bih stavio točku - rekao je.

Na pitanje zašto bismo se mogli šokirati i u slučajevima domaćih posvojenja, Kujundžić nije želio odgovoriti.

Šef Mosta Božo Petrov naglasio je kako je ključno u ovom slučaju da netko laže.

- Ili hrvatske vlasti ili zambijske ili kongoanske. Otvara se puno pitanja zbog kojih mislim da ministar Grlić Radman na ovakav način izlazi u javnost. Ne štiti on ljude koji su pritvoreni u Zambiji nego sebe i koga zna još po ministarstvima. Samo je pitanje što će se otkriti dalje. Ministar Grlić Radman štiti sustav kojem pripada. I gubimo iz fokusa djecu. Nitko nije pitao do nedavno gdje su. Ako se dogodio kriminal, to se treba znati, a ne da se zataškava. Ključno je da se ovakve stvari više nikada ne dogode - poručio je.

Nikola Grmoja, govoreći o reakcijama ministra Gordana Grlića Radmana, ističe kako se otvaraju pitanja je li netko u njegovu Ministarstvu lažirao dokumentaciju, jesu li naši sudovi ili MUP zakazali.

- Koga se štiti? Imam osjećaj kao da nisu članovi Možemo upleteni u ovu aferu nego HDZ-a, tako se HDZ, MVEP i Plenković ponašaju. Ne znam je li sve što je rečeno od strane kongoanskih vlasti točno, ali neke izjave MVEP su u najmanju ruku čudno i imam dojam kao da se prikrivaju propusti hrvatskih institucija - kazao je.

Najčitaniji članci