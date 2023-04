'Nismo dobivali informacije, a najgore je bilo profesoricama sa 64 učenika koji su tamo zapeli'

Zbog kvara dva zrakoplova Croatia Airlinesa, u petak navečer otkazan je let London - Zagreb na kojemu je trebalo biti i 60-ak učenika zagrebačke V. gimnazije.

- U petak tijekom dana došlo je do neplaniranih poremećaja u redu letenja Croatia Airlinesa, zbog što su dva zrakoplova bila prizemljena zbog tehničkog kvara. Jedan od zrakoplova trebao je ići na let za London i povratno za Zagreb. Tijekom dana kad samo vidjeli da će doći do poremećaja isplanirali smo da prebacimo dio putnika s leta za Zagreb, na let London-Split, no nismo mogli sve. O tome je naša kompanija obavijestila zastupnika Croatia Airlinesa u Londonu. Javili smo im da imamo poremećaj i da preusmjeri putnike, a ako ne može sve da im osigura hotelski smještaj. Istodobno smo zatražili od Zračne luke Heathrow koja ima ograničenje polijetanja do ponoći da nam produlji vrijeme polijetanja. No oni su to odbili. Zato je donesena operativna odluka da se let London-Zagreb otkaže jer da smo u tim trenucima poslali sa zakašnjenjem prvi idući slobodni avion, on ne bi mogao poletjeti natrag iz Londona za Zagreb. Morao bi ostati u Londonu zbog ograničenosti radnog vremena ZL London - rekao je za 24sata glasnogovornik Croatia Airlinesa Davor Janušić.

"Dio putnika prebacili smo na Split, drugi će danas u Zagreb"

Dio putnika su kaže, preusmjereni na let za Split, dok će ostali biti prebačeni za Zagreb tijekom subote.

- Vrlo važna stvar je da je naš zastupnik u Londonu trebao osigurati hotelski smještaj za putnike. No vrlo je teško u to doba dana naći raspoloživi smještaj za toliki broj putnika. U ovom trenu nemamo informacije je li im svima pronađen smještaj. Inače, u slučaju da su putnici sami osigurali neki hotelski smještaj, mogu se obratiti kompaniji radi refundacije troškova - kazao nam je Janušić.

Jedan od putnika koji je imao kartu za petak za večernji let London- Zagreb ispričao nam je što se sve događalo.

- Nismo dobili poruke prije, već sam čekao boarding i u 19.15 sati je pisalo koji će biti gate, onda je pisalo da pričekamo, potom je objavljeno da je otkazan let. Otišao samo do help do deska za CA, tamo sam vidio ostale putnike uključujući profesorice sa 64 učenika 5. gimnazije. Zaposlenici s Heathrowa su jasno komunicirali, rekli su nam da će nam osigurati hotel, da ćemo dobiti prtljagu, ali nije iskomunicirano što će biti sa zamjenskim letom. Pokupili smo prtljagu i rekli su nam da idemo do drugog šaltera i da ćemo dobiti broj CA - priča nam Zagrepčanin.

Dobili broj koji nije radio

Navodi da su dobili papir s brojem besplatnog info telefona Croatia Airlinesa, međutim on nije radio.

- Problem je bio što taj broj radi vikendom samo do 15 sati, nitko se ne javlja na broj kasnije već se javlja automat s porukom da nazovemo u 9 ujutro. Meni nije bila opcija ne znati kad ću letjeti, ja sam uzeo zamjenski let, puno me koštao, no nisam dobio informaciju kad bi mogao dobiti zamjenu. Međutim, najveći problem je bio za učenike zagrebačke V. gimnazije kojih je bilo 64 plus profesorice i da nije zagarantirano da će drugi dan svi oni stati na let za Zagreb. Ne znam koja je situacija s njima, mislim da im je osiguran hotel. Isto tako moram reći da su neki dobili informacije preko poruke od strane CA za zamjenski let, ja recimo i još jedna osoba do mene nismo. S moje strane je bilo dosta stresno, no kažem najveći problem je bio profesoricama. Pretpostavljam da su im riješili smještaj - rekao nam je Zagrepčanin koji je trebao biti na letu iz Londona za Zagreb.

Kontaktirali smo ravnatelja zagrebačke V. gimnazije, Tihomira Engelsfelda, no do objave članka nam nije odgovorio na pisani upit pa ne znamo jesu li učenici na kraju noć morali provesti na aerodromu.

