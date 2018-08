'Nismo imali pojma da će oteti avion. Ponašao se normalno'

Zaposlenik zračne luke Seattle koji je u petak navečer ukrao je zrakoplov, letio sat vremena, izvodio akrobacije i na kraju se strmoglavio na otok Ketron u američkoj saveznoj državi Washington je Richard Russell (29). U padu je poginuo, a u zrakoplovu nije bilo nikoga osim njega. Američke vlasti kazale su kako se ne radi o terorizmu, već je otmičar aviona bio suicidalan.

Avion je oteo Russell koji je za kompaniju Horizon Air radio tri godine. Kao djelatnik zračne luke imao je sve sigurnosne dozvole i tako se domogao aviona. Ubrzo nakon uzlijetanja uz njega su letjela i dva borbena zrakoplova F-15 američkih zračnih snaga. Piloti su cijelo vrijeme pokušavali Richarda nagovoriti da sleti te ga usmjeravali dalje od naseljenih područja.

Rusellova obitelj objavila je priopćenje za javnost u kojem kažu da su potpuno šokirani i slomljeni. Richard je bio vjeran muž, brižan sin i dobar prijatelj, dodali su, prenosi CNN.

- Nismo imali pojma da će ovo napraviti. Zvučao je normalno. Nije se ponašao čudno. Samo ga neko vrijeme nije bilo online - rekao nam je Richardov prijatelj s kojim je održavao kontakte videopozivima.

I Richardovi kolege iz zračne luke za američke medije imali su samo riječi hvale, kazali su da je bio radišan, drag, pristupačan i veseo.

Richard je pilotirati naučio igrajući simulacijske videoigre. U razgovoru s pilotima F-15, koji su pratili njegov avion, kazao je kako je on samo 'slomljen tip' te da će razočarati puno ljudi koji ga vole pa im se ispričava. S kontrolom leta i pilotima razgovarao je o ljepotama krajolika i tražio ih koordinate kita koji pliva s mrtvim mladunčetom uz zapadnu obalu SAD-a i Kanade.

