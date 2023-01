'Nismo očekivali od Burić da barata tom vrstom šovinističkog jezika, koji je jezik mržnje'

Onoliko koliko poznajem kolegicu Majdu Burić, mogu reći da nisam od nje očekivao takav način izražavanja. Iznenađen sam njenim istupom i mislim da nije kotirala kao osoba koja barata tom vrstom šovinističkog jezika, poručio je predsjednik Kluba SDSS-a Boris Milošević referirajući se na sramotan istup HDZ-ove zastupnice tijekom aktualca u Saboru prema kolegici sa suprotne strane sabornice Katarini Peović.

Tada ju je, podsjetimo, verbalno izrešetala i, kako je i njezin šef Andrej Plenković ocijenio, prešla granicu kada joj je poručila da konstantno laže i napada Vladu jer ima rusoljubno pa možda čak i srboljubno srce. Zastupnica koja je istovremeno u koaliciji sa SDSS-om. No, tu se nije zaustavila pa je zašla i u privatnu sferu života zastupnice Peović zaderavši se i da je nasilnica koja je fizički napala svog partnera. Plenković je reagirao, ali tek kada su ga novinari pitali je li Burić pretjerala, složivši se da jest zbog čega ju je pozvao i da se ispriča. Burić je poslušala, putem priopćenja uputila ispriku pripadnicima srpske nacionalne manjine, ali ne i kolegici zastupnici.

'Govor kolegice Burić je sramotan, iznenađeni smo da je posegnula za šovinističkim jezikom, koji smatramo govorom mržnje'

SDSS.ovci su govor kolegice Burić ocijenili sramotnim i kao govor mržnje.

- Posebno je sramotna činjenica da su Srbi na neki način kroz gradaciju potvrđeni kao uvreda, svima je postalo prihvatljivo i samorazumljivo da srpstvo podrazumijeva uvredu. I nije nikakvo iznenađenje da kada nekog želiš uvrijediti da mu kažeš "Srbine." U našem društvu u podsvijest se uvukao taj antisrpski sentiment koji već dugo vremena traje i već 30-ak godina se Srbe označava isključivo kao sumnjiva lica, pobunjenike, agresore, a to se podvuče čak i onima koji smatraju da u sebi nemaju nikakvog nacionalističkog prizvuka, da su liberali, lijevo orijentirani. Ispravljamo to, ali jako teško - poručio je Milošević, koji neprihvatljivim smatra što je Burić, ne samo kao uvredu uplela srboljublje, nego i rusoljublje, ali i što je zašla u privatnu sferu.

- Osuđujemo rusku politiku, ali smatramo opasnim proglašavati ruski ili bilo koji drugi narod neprijateljima jer to uvijek netko može shvatiti kao pravo da presuđuje pripadniku tog naroda. Onaj dio govora o privatnom životu kolegice Peović, također, ne smatram u javnom govoru prihvatljivim i ne može se opravdati - kazao je.

SDSS-ovci su pohvalili reakciju premijera Plenkovića istaknuvši da je bila brza, opravdana i dobra.

- Tolerancija nije nešto što treba uzimati zdravo za gotovo, za nju se moramo boriti, borba protiv govora mržnje je zajednički zadatak svih nas. Izvještaji pučke pravobraniteljice zadnjih godina govore da diskriminacija temeljem rasne i etničke pripadnosti predstavlja najčešći oblik diskriminacije u našem društvu, a najpogođenije skupine su srpska i romska nacionalna manjina - poručio je Milošević.

'Imamo tu i djecu iz Splita pa i zastupnika Antu Prkačina'

U osudi izjave HDZ-ove zastupnice pridružio se i Milorad Pupovac, koji je također iznenađen da su takve riječi i stavovi izašli upravo od nje.

- Izjava kolegice Burić je sasvim sigurno nedopustiva, suprotna Ustavu, zakonima ove zemlje, a isto tako i Etičkom kodeksu kojeg smo, ne tako davno, usvojili u Saboru. Ni ja ju nisam doživljavao kao nekoga tko bi bio u stanju u polemici posegnuti za tom vrstom jezika, ali očito postoji neka razina u kojoj ljudi naprosto nisu više svoji gospodari, govore jezikom koji je uspostavljen, a to treba mijenjati, posebno treba biti oprezan s direktnim ili indirektnim oblicima političke konfrontacije koje se mogu prevesti u ovu vrstu jezika, koji smatramo jezikom mržnje - rekao je pa prozvao predsjednika Sabora što u tom trenutku nije reagirao.

- Nadam se da će ubuduće ovakve stvari biti razrješavane unutar Sabora od strane predsjedavajućeg u skladu s onim što imamo kao propisane mjere u Etičkom kodeksu pa da će svaka politička stranka za sebe, kao što je to u ovom slučaju predsjednik HDZ-a, napraviti ono što je nužno, a to je da kad se osjeti potreba za isprikom da se ona i napravi, bez obzira da li je riječ o etničkom, rodnom ili političkom motivu - poručio je naglasivši kako je govor mržnje postao vrsta endemskog fenomena u javnosti, ali i odnosima u kojima se to ne bi smjelo događati.

- Imamo djecu koja iz Splita odlaze u Sarajevo u dobi od 6-7 godina i prenose oblik navijanja za koji ih nije podučavao lokalni trener nego šira navijačka i politička kultura, a to je "ubij, ubij Srbina." To je naprosto postalo nešto što je endemsko, a ne incident - rekao je Pupovac osvrnuvši se i na zastupnika Domovinskog pokreta Antu Prkačina.

- Zastupnik Prkačin opetovano i bez ikakvog ograničenja i upozorenja sa saborske govornice širi mržnju prema srpskoj pravoslavnoj crkvi, jednoj manjinskoj crkvi kakav je i narod koji unutar nje živi, demonizira je i pretvara u objekt mržnje. No, to nije sve, ne tako davno sa saborske govornice je izjavio da su Srbi svedeni na podnošljivu mjeru nakon Popisa stanovništva pa nakon toga pjeva pjesme u slavu zločinaca iz Drugog svjetskog rata, u slavu Jure Francetića, Bobana i poglavnika Pavelića, koji su svojom mjerom sveli Srbe, Židove i Rome na prihvatljivu mjeru. To je nešto što predstavlja ozbiljan i sistemski problem u našem društvu - naglasio je.

'Bilo je razdoblja kada sam se osjećao neugodnije, ne trebam podsjećati na izjave nekih predsjednika HDZ-a o tome da je koalicija sa SDSS-om sramotna'

Niti "Za dom spremni" niti "ubij, ubij Srbina", poručuje Pupovac, ne bi smjeli imati pravo javnosti, a ako se i pojave morale bi biti sankcionirane jer je to u skladu s Ustavom.

Na opasku novinara da se Burić ispričala pripadnicima srpskog naroda, ali ne i samoj zastupnici Peović, Pupovac je rekao da bi i oni voljeli da se ispričala upravo i kolegici Peović jer bi to onda obuhvatilo ukupnu kulturu međusobnog komuniciranja neovisno o tome što, istaknuo je, ni Peović nije imala blag jezik u nekim ranijim polemikama s kolegama iz HDZ-a.

- Ali negdje se mora stati. Ovo vidimo kao moguću priliku da se stane i nađe mjera u kojoj se iz polemike i polemičkog žara neće prijeći u sferu žara uvreda, a pogotovo ne mržnje - kazao je.

Upitan kako se nakon tog ispada osjeća u koaliciji s HDZ-om, zastupnik SDSS-a poručio je kako osjeća kao čovjek koji treba postupati u skladu sa svojim uvjerenjima, političkim programom svoje stranke neovisno o razlikama koje mogu postojati između njih i onih s kojima surađuje.

- Razumijem legitimno pravo medija da ciljaju nas kao dio vladajuće većina, ali moram reći da je bilo razdoblja kada mi je bilo neugodnije. Ne znam koji je to premijer ili predsjednik HDZ-a tako promptno reagirao na tu vrstu izjave, neću vas podsjećati na neke predsjednike HDZ-a, premijere ili članove Vlade koji su govorili o tome da je za njih sramotna suradnja i ponižavajuća suradnja sa SDSS-om. Možda nismo dovoljno ambiciozni, ali nismo ljudi koji ne vidimo razlike - istaknuo je.

O Milanoviću: 'Volio bih da služi primarno interesima RH'

Na pitanje kako komentira pohvale koje su na račun predsjednika Zorana Milanovića došle iz Rusije, izravno od šefa diplomacije Sergeja Lavrova, Pupovac najprije nije bio upućen o čemu se radi, a kad mu se pojasnilo i citiralo izjave samo je uzdahnuo "ah."

- Ja bih volio da predsjednik RH, kao što on to sam često ističe, ne služi nikome kao sredstvo i da, kao što to sam ističe, služi primarno interesima Hrvatske i odnosima koje treba učvršćivati na prostoru bivše zajedničke zemlje koji su opterećeni ozbiljnim i teškim pitanjima, a isto tako bih volio kada bi odnosi između predsjednika i Vlade bili drugačiji nego što jesu. Tema rata u Ukrajini kao dodatna razdjelnica ljudi u političkom životu ili, u ovom trenutku, ključnih institucija u RH nije nešto što ćemo mi pozdraviti, ta podjela ne bi smjela biti takva kakva jeste, nipošto - poručio je.

Osvrnuo se i na današnji sastanak Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu.

- Pozdravljamo taj susret nakon dužeg vremena odsustva bilo kakvog dijaloga, od 2018. godine nikakvog ozbiljnog dijaloga nije bilo i nijedan značajan ugovor o međusobnim odnosima u tom razdoblju nije potpisan unatoč nekim važnim i u nekim aspektima bolnim i dramatičnim pitanjima koja opterećuju međusobne odnose. Vjerujem da međusobni odnosi neće stati na tom razgovoru i da će veoma brzo uslijediti neki drugi susreti, u Subotici na svečanosti „Velikog prela” koje organizira Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji gdje bi trebalo biti predstavnici dviju Vlada, kao i predstavnici dviju manjinskih zajednica koji su potpisali sporazum o suradnji. To će biti sljedeći korak koji će doprinijeti stvaranju atmosfere i pretpostavki za politički dijalog između dvije zemlje o otvorenim pitanjima - kazao je.

