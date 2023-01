Grbin: I ja imam srboljubno srce, Zeleno-lijevi: 'I mi isto'

To je HDZ. To je onaj isti pravi HDZ, koji kad se opusti i kada stega na trenutak popusti, probuja. Za njihovu mentalnu svijest je ne mrziti Srbe uvreda. E pa ja imam srboljubno srce i na to sam ponosan. I rusoljubno. Moramo napokon shvatiti da ako govorimo loše o, recimo Vučiću i onome što on radi, ne govorimo loše o srpskom narodu. Ako govorimo loše o stvarima koje provodi Orban, to ne znači da imamo nešto protiv mađarskog naroda. Ali očito je za neke u Hrvatskoj još uvijek ne mrziti Srbe, Ruse, Albance, koga god hoćete, uvreda, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin komentirajući jučerašnji sramotan istup HDZ-ove Majde Burić prema kolegici sa suprotne strane, Katarini Peović, kojoj je poručila da konstantno laže i napada Vladu jer ima rusoljubno pa možda čak i srboljubno srce.

Nakon što ju je šef Andrej Plenković pozvao da se ispriča istaknuvši da je u žaru replika otišla korak više i pogriješila, Burić je to ubrzo i učinila. Pismenim putem se ispričala ako je uvrijedila pripadnike srpske nacionalne manjine naglasivši da joj to nije bila namjera. No, zastupnici Peović se nije ispričala. Pred medije danas nije htjela.

- Sve smo jučer napisali - poručila je kratko novinarima na saborskim hodnicima.

Na pitanje novinara može li i se i njegovo pitanje premijera je li glup svrstati u istu neprikladnu komunikaciju u Saboru, Grbin je poručio kako je uvreda jedno, a govor mržnje drugo.

- Pitanje da li je netko glup je dovođenje u pitanje njegovog intelektualnog stupnja ako, primjerice, misli da se u Hrvatskoj neće dogoditi ono što jest u 20 država koje su uvodile euro, a to je povećanje cijena. Još Einstein je rekao čega je definicija ako radite istu stvar, a očekujete različite rezultate. Govoriti na ovaj način o cijelom jednom narodu je govor mržnje. Uvredljivo je jedno, a govor mržnje nešto ipak sasvim drugo - kazao je.

U Zeleno-lijevom bloku svi imaju srboljubno srce, poručuje njihova zastupnica Ivana Kekin.

- Ne samo da je užasno nego je i zabrinjavajuće da u 2023. saborski zastupnici većine u hrvatskom parlamentu drže da je uvreda poručiti nekome da ima srboljubno srce. To je doista duboko zabrinjavajuće. Mi svi imamo čovjekoljubna srca, imamo problema samo s onima koji drže da se ljude može diskvalificirati na temelju njihove nacionalne, vjerske, seksualne pripadnosti i boje kože jer ti ljudi imaju srca puna mržnje - rekla je naglasivši kako je upravo to jučer pokazala zastupnica Burić.

Njezina isprika, dodala je, nije isprika.

- Svaka isprika koja sadrži "ali", kao što njena sadržava, to se i djecu od tri godine uči, znači da nije preuzeta odgovornost i da se nije zaista ispričala za to što je rekla i držim da je to zaista problematično. Ta razina govora mržnje je nečuvena - poručila je.

Izjavu Grbina i Burić je, smatra, teško staviti u isti koš, ali slaže se da je razina komunikacije u Saboru izrazito niska.

- A tu komunikacijsku razinu, jučer smo vidjeli, predvodi premijer vrijeđanjem i apsolutnim ignoriranjem pitanja zastupnika - rekla je.

Istup zastupnice Burić ne podržava ni Mostov Nikola Grmoja.

- U cijeloj Europi sad imamo jednu antirusku histeriju. Ako osuđujemo rusku agresiju ili agresiju jednog režima, to ne znači da su svi Rusi odgovorni za to. Tako i u ovom smislu. Jedan dobar dio srpske nacionalnosti borio se na strani Hrvatske u Domovinskom ratu i u tom smislu niti jedan narod ne smije nositi krimen za bilo što. Histeriju protiv cijelog jednog naroda ja ne mogu nikako opravdati ni kada su u pitanju Rusi ni Srbi - rekao je.

