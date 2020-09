'Nismo odustali od ukidanja poreza na promet nekretnina jer nismo ni odredili datum'

Ministar financija Zdravko Marić, nakon medijskih napisa da se odustalo od ukidanja poreza na promet nekretnina, ističe kako to nije točno. U programu stoji, naglašava Marić, da će to biti za vrijeme mandata

<p>Da ne bi bilo zabune, nije bilo nikakvog predomišljanja jer nikad nismo ni rekli da to ide s 1.siječnja. U programu stoji da će se taj porezni oblik ukinuti u mandatu, ne piše datum, poručio je u srijedu ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> nakon medijskih napisa da je Vlada odustala od ukidanja poreza na promet nekretnina. </p><p>- Mi smo najavili da ćemo s 1. siječnja 2021. ići s izmjenama poreza na dohodak, snižavanja stope s 24 na 20 i 36 na 30 posto, kao poreza na dobit s 12 na 10 za sve poduzetnike koji imaju promet do sedam i pol milijuna kuna - dodao je.</p><p>Koji su benefiti od ukidanja poreza na promet nekretnina, upitali su novinari, na što je Marić rekao kako će o tome razgovarati kad za to dođe vrijeme. </p><p>- Ona nije sad u ovom krugu ni originalno predviđena, a što se tiče samog benefita, u poreznom sustavu trebamo promišljati sveobuhvatno. I kroz poreznu reformu smo pokušavali napraviti nekakve promjene koje dovode do pravednije raspodjele poreznog tereta. Hrvatska i dalje, bez obzira na izmjene, je na vrhu po udjelu prihoda od PDV-a u BDP-u - rekao je. </p><p>Iz Udruge Glas poduzetnika upozoravaju na problem leasinga, a banke su ukinule svojevoljno moratorije na kredite. Na pitanje razmatra li se kakvo rješenje da dođe do odgode plaćanja leasinga, Marić poručuje kako su to odnosi između privatnih i poslovnih subjekata. </p><p>- Država tu ima određene mogućnosti i je ulazila u određene stvari, ali ne može baš u sve te odnose. Mi smo dali do znanja da smo u ovakvim okolnostima spremni na čitav niz mjera, koje su zaista bez presedana. Na isti način očekujemo da će i drugi posegnuti za tim mjerama kako bi jedni drugima olakšali - kaže Marić koji može samo apelirati na kreditne institucije da se vode primjerom Vlade.</p><p>Što se tiče moratorija na ovrhe, koji istječe za mjesec dana, Marić i za to <strong>poručuje da je to stvar vjerovnika i dužnika.</strong></p><p>- Država je sa svoje strane učinila što je učinila, produžila je bila za još tri mjeseca, ali moramo razmišljati i o pravima vjerovnika, ne samo dužnika. Vjerovnici, poglavito oni koji imaju te mogućnosti neka svakako slijede primjer onog što smo činili i mi kao država, da se i po isteku tog roka omogući obročna otplata ili nekakve druge mehanizme kojima će se olakšati da ne dođe instantno u isto vrijeme do velikog pritiska - kaže Marić. </p>