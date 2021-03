Hrvatskom se šire brazilski, britanski, južnoafrički i njujorški sojevi virusa koje do prije nekoliko tjedana nismo imali. Djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar” govore kako je brazilskim sojem zaraženo oko 20 posto od ukupnog broja trenutno zaraženih u zemlji.



- Svatko tko je bio već zaražen, može se ponovno zaraziti bilo kojim sojem korone pa tako i brazilskim, ali ne prije nego prođe četiri do šest mjeseci od prebolijevanja Covida. Sve je više mutiranih sojeva i bit će ih još više no ono što za sada sigurno možemo reći jest da cjepiva u dosadašnjim sojevima koji kruže Hrvatskom štite od težih oblika bolesti i smrtnih ishoda - kaže nam pulmolog Saša Srića. Od svih do sada poznatih sojeva virusa, liječnike i znanstvenike zabrinjava najnoviji njujorški soj.



- I on se već pojavio u Hrvatskoj, a imamo tek nekoliko potvrđenih slučajeva. O njemu zaista ništa ne znamo. Ne znamo ni u kojem će postotku cjepiva djelovati na njega, ali nemam informacije da su simptomi drugačiji nego kod drugih sojeva ili da izaziva teže oblike bolesti - kaže nam Srića. Na pitanje kakve simptome imaju naši pacijenti s njujorškim soje, jesu li hospitalizirani ili se liječe kod kuće kaže: “Za sada nemam su informaciju.”

S obzirom na to da je Srića do sada bio zagovornik strogih mjera pojasnio je zbog čega smatra da je popuštanje ipak dobrodošlo: ”Situacija u bolnicama je trenutno povoljna, no rastu nam opet brojevi zaraženih. To naravno nema veze s otvaranjem terasa kafića nego s popuštenim mjerama od prije deset dana. Iako sam zagovarao strože mjere, trenutačna situacija dozvoljava ovakav mekši pristup mjerama no samo ako će se građani nastaviti pridržavati svih uputa jer opustimo li se do proljeća ćemo imati treći val” Lijepo vrijeme, terase i naoko normalizacija života ne smiju nas zavarati da je pandemiji došao kraj.



- Procjepljivanje ide sporo jer dobivamo jako malo cjepiva što nije naša greška već greška EU koja se nije tvrđe postavila - kaže Srića, a bez procijepljenosti nema povratka na staro normalno. Maske, distanca, dezinficijensi će barem još dvije godine biti naš modni dodatak ako je suditi prema procjeni šefa HZJZ-a Krunoslava Capaka koji kaže da misli da se toliko još nećemo riješiti pandemije.