Vrlo je čudno i zabrinjavajuće da 20 dana kasnije doznajemo kako smo 20. siječnja imali troje do osam pozitivnih ljudi na britanski soj virusa. Posebno je zabrinjavajuće ako je to otkriveno na oko 30 testiranih uzoraka što bi značilo da preko 20 posto zaraženih u Hrvatskoj od tada ima upravo ovaj soj. No sumnjam kao znanstvenik da su to realni i sveobuhvatni brojevi jer su vjerojatno na analizu slali uzorke za koje su posumnjali da bi mogli pokazati novi soj. Danas je situacija sigurno gora, a mi ne znamo koliko, kaže nam hrvatski znanstvenik sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu Ivan Đikić.

Kod nas brojevi padaju, a novi soj je do 50% zarazniji, kako?

Broj novozaraženih u Hrvatskoj i dalje pada unatoč prisutnosti soja koji je 30-50 posto zarazniji od dosadašnjih.

Kako je to moguće pitali smo znanstvenika Đikića:

"Koliko su hrvatske brojke realne teško je reći jer smo već trebali uvesti testove ne nove sojeve. Riječ je o dvostrukim testovima. S jedne strane imamo standardni PCR test koji može detektirati britanski soj jer ima mutaciju u jednom od primera koje koristimo pa se već tako može odvojiti pozitivni na novi soj (možda su već to napravili medu onih 30 pacijenata koje su slali na sekvencioniranje). Pri tome nema nikakvih posebnih financijskih izdataka. Druga metoda je sekvencioniranje dijelova genoma virusa izoliranih iz ljudi"

Što to Španjolska ima, a Hrvatska nema?

S obzirom na to da je Hrvatska zahvaljujući sekvencioniranju u Španjolskoj doznala da imamo britanski soj, pitali smo i što to Španjolska ima, a Hrvatska nema za takvo testiranje kada znamo da se sekvencioniranje može raditi na “Ruđeru Boškoviću”, Centru za forenzička ispitivanja “Ivan Vučetić” i Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

- U nedostatku organiziranosti sekvencioniranja u Hrvatskoj kolega Capak kaže da šalju uzorke na sekvencioniranje u Španjolsku. Mogu ih slati bilo gdje od Kine, EU do Indije jer danas ima puno kompanija koje vrše usluge sekvencioniranja. No Hrvatska je još na početku pandemije to radila na 'Ruđer Boškoviću' i ima svu potrebnu aparaturu i znanje za to. Dakle, sve se to može u Hrvatskoj odraditi – rekao je.

Prema obrađenim uzorcima koji su dokazali prisutnost novog soja ispada da se britanski soj uvelike proširio u Hrvatskoj.

'Treba zadržati ozbiljne mjere'

- Ako bismo imali preko 20 posto zaraženih novim sojem bila bi to uistinu ozbiljna epidemiološka situacija. Vjerujem da proširenost novih sojeva nije ni blizu tim brojevima, ali njihovo prisustvo i s par postotaka je i dalje vrlo ozbiljna situacija i zato Vlada ne popušta ozbiljne mjere. S obzirom na to da dosadašnje mjere djeluju, što se vidi u zadnjih mjesec dva dana, treba ih zadržati. Svakako treba naglasiti da su za djelovanje mjera prvenstveno zaslužni građani koji ih se pridržavaju. Bez njihove suradnje niti jedna mjera nije djelotvorna – kaže nam znanstvenik Đikić.

I dalje je prokuženost mala

Dio znanstvenika relativno male brojke u Hrvatskoj tumači kao veću prokuženost nego li to službeno bilježimo. Vjeruju da je puno više ljudi bilo u doticaju s virusom te ga je i preboljelo.

- Ja bih rado da već imamo prokuženost 20 do 30 posto no to nije istina. Oni koji govore da se već 40 posto nacije preboljelo virus plasiraju svoje Facebook objave kao “fake news' jer to nije znanstveno objavljeno niti dokazano na relevantnom uzorku. Povjerenje građana u znanstvenike postiže se prezentacijom točnih znanstvenih podataka, a ne uljepšanim izjavama koje građani žele čuti. Zato je i teško biti znanstvenik jer nekada morate reći stvari koje nisu optimistične - rekao je.

Ujedno je pojasnio i što nam slijedi s obzirom na današnju 'korona situaciju' u zemlji.

Novi sojevi kao okidač za treći val

- Sada moramo biti oprezni jer novi sojevi koji sada kruže u Hrvatskoj i drugim zemljama mogli bi biti laki okidač za treći val ako ne budemo imali kontrolu nad virusom. Zato moramo na pametan način primjenjivati mjere i govoriti istinu, a ne davati populistička obećanja. Vlada je svjesna opasnosti koja prijeti i vjerujem da će prvo puno više sekvencionirati pojavu novih sojeva, jer najveća opasnost leži u opuštanju jer dva do tri tjedna širenja virusa bez kontrole može dovesti do trećeg vala na proljeće – kaže nam znanstvenik.

'Nije još vrijeme za popuštanje ugostiteljima'

Na pitanje smatra li da je pametna odluka Vlade popuštanju mjera ugostiteljima te treba li im dopustiti korištenje barem terasa kaže:

"Bila bi velika greška da se zbog manjih političkih ustupaka napravi velika pogreška dopuštanja sirenja virusa kakvo smo imali u studenom. To bi nas na kraju puno više koštalo od cijene koju Vlada trebala platiti ugostiteljima da se održe mjere kako bi imali povoljnu situaciju u turističkoj sezoni. Dakle, Vlada treba platiti ugostiteljima gubitke za naredni period, jer je to pametno ulaganje da cijela država bude bolje pripremljena dočekati turističku sezonu."

Tek smo u iščekivanju proljeća no i ljeto će brzo doći. A evo koliko će ono biti različito od prethodnoga:

"Bit će drugačije od prethodnoga iz dva razloga. Jedan je to što imamo cjepivo koje lani nismo imali i do ljeta će veliki dio rizične populacije biti procijepljen. Drugo je da imamo bolja testiranja i globalno smo uspješniji u reagiranju. Negativno je što imamo nove sojeve koji su već uvelike prošireni pa će turizma u tom smislu biti jedan od većih opasnosti. Najbolji dokaz za to nam je Portugal kojem su turisti iz Britanije srušili dotadašnji zdravstvenu sliku. Hrvatska ne može igrati istu igru kao prošlo ljeto kada smo najavili pobjedu nad virusom i bili potpuno otvoreni za sve turiste. Ovo ljeto turisti će prije svega tražiti sigurnost i visoku kvalitetu turizma."

Do ljeta ćemo imati sedam cjepiva

Cijepljenje u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama ne ide tempom kakvim je planirano zbog smanjenih količina cjepiva od dogovorenih doza. Koliko će nam trebati da procijepimo naciju ovim tempom pitali smo znanstvenika Đikića.

- Nepotrebno je raditi projekcije s obzirom na današnje trendove cijepljenja jer smo na početku imali problema s brojem doza. To će biti riješeno unutar mjesec, dva. Uostalom do ljeta ćemo u primjeni imati barem sedam cjepiva – kaže nam Đikić nabrajajući : "Imamo sada Pfizer, Modernu i AstraZenecu, ubrzo ćemo imati i Sputnik V, Johnson i najvjerojatnije Novavax cjepivo iz Amerike. I Kina ima već dva u upotrebi Sinovac i Sinofarm."

Pojasnio je i da kada budemo imali dovoljno cjepiva, sve će se ubrzati.

- Tada ćemo imati drugi problem, a to je infrastruktura te volja građana o kojoj će ovisiti tko se sve hoće cijepiti. Određeni postotak ljudi i dalje to ne želi. Uglavnom do kraja ljeta i početka jeseni mogli bismo procijepiti do 60 posto populacije ako budemo nabavljali dovoljne količine cjepiva. Tada ćemo moći puno mirnije ulaziti u zimu s koronom jer ćemo kontrolirati situaciju, imati standardne respiratorne bolesni no ne i ovaj strah koji proživljavamo zadnjih godinu dana – rekao je.

Mnogi građani i dalje nisu sigurni zašto se cijepiti i riskirati moguće nuspojave kada i nakon cjepiva mogu biti pozitivni na koronu.

Profesor Đikić pojašnjava što je ključ cijepljenja:

"Glavno je pitanje koliko će trajati imunost da ne doživimo teže oblike bolesti. Cjepivo osigurava da oko osam mjeseci osoba ne može teže oboljeti, ali u realnosti za neke će to biti nekoliko godina, a za neke će procjepljivanje značiti i zaštitu za cijeli život."