'Nismo svjesni da je korupcija i kad se doktoru nosi čokolada'

Korupcija je ugrađena u hrvatsko društvo, i u škole gdje djeca varaju na ispitima i onda ih slave kao heroje, a one koji dobro napišu tekst nazivaju štreberima, rekla je Kolinda Grabar Kitarović, a prenosi britanski Guardian.

Predsjednica je izjavila da se korupcija može naći svugdje u hrvatskom društvu, ali je naglasila da počinje s djecom.

- Oni traže način kako zaobići sustav, ali to se ne odnosi samo na politiku. Ipak, bolje je nego što je bilo, ali nije stvar samo u politici - nastavila je.

Guardian podjseća da je prošli mjesec Ivo Sanader osuđen na šest godina zatvora, a da je Kolinda Grabar Kitarović bila ministrica u njegovoj Vladi.

- Bila sam isključena iz donošenja svih važnih odluka u njegovo vrijeme i nisam znala ništa o njegovoj korumpiranosti - rekla je Grabar Kitarović-

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Predsjednica je, nastavlja Guardian, rekla da i svakodnevni običaji u hrvatskom društvu podržavaju korupciju.

- Često uopće nismo svjesni što korupcija zapravo jest. Kad odete doktoru, svi očekuju da donesete barem cvijeće, čokoladu ili slične stvari. To je običaj. Moja majka je nedavno bila u bolnici i prijatelji su me pitali zašto sestrama nisam ništa odnijela, jer one to očekuju. Odgovorila sam da ne želim sudjelovati u takvoj vrsti korupcije - nastavila je predsjednica.

Razgovor s novinarima je zaključila konstatacijom da su svjetla točka Hrvatske mladi ljudi koji su otišli iz Hrvatske u razne zemlje i koji će se vratiti i otamo donijeti različite etičke i radne standarde od kojih Hrvatska može profitirati.