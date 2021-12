Ni ove godine ne očekuje nas bijeli Božić. Meteorolozi najavljuju zatopljenje i neugodnu promjenu vremena kojoj smo svjedočili i posljednjih nekoliko dana.

- Od srijede slijedi nestabilnije i toplije razdoblje, uz jugozapadnjak, na Jadranu umjereno i jako jugo, te uz povremenu kišu, na Jadranu i uz njega češću, lokalno moguće i obilniju, praćenu grmljavinom. Samo još u srijedu navečer u gorju ponegdje susnježica i snijeg - sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT napisala Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

- Nastavak vikenda bit će povoljan za boravak na otvorenome i uživanje u adventskom ugođaju. Ipak prikladno se odjenite jer će navečer biti razmjerno hladno. A priželjkujete li bijeli Božić, sve je vjerojatnije da vam se želja ni ove godine neće ispuniti. Naime, za blagdane jača južina s kojom dolazi i iznadprosječna toplina - dodaje.

U većini zemlje danas se očekuje sunčano i prohladno.

- Jutros je prevladavalo vedro uz jutarnji mraz. Na sjevernom Jadranu uz obalu Istre bilo je mjestimice magle. Jutarnje temperature zraka su u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti od -5 do 0ºC, u Slavoniji i Baranji od 2 do 4ºC, a na Jadranu od 5 do 10ºC. Danas će pod utjecajem anticiklone prevladavati vedro, ali prohladno vrijeme sa sjevernim vjetrom. Na Jadranu će puhati tramuntana i sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 5 do 10, na Jadranu od 8 do 14ºC - prognozira za N1 meteorolog Bojan Lipovšćak.

Idući tjedan očekuje se isto promjenjivo vrijeme, a anticiklona postepeno slabi.

Od utorak očekuje se dodatan pad temperature uz naoblačenje. U srijedu nas očekuje pretežno oblačno, a na Jadranu moguća i kiša. Vjetar u okretanju na jugo, a temperatura zraka u malom porastu.

Prognoza za četvrtak jugo, oblačno s kišom, a u unutrašnjosti iznad 1000 m susnježica i snijeg, a petak slično kao četvrtak hladno uz kišu.