Ništa od nove naplate otpada 1. srpnja u Zagrebu? U kvaru je 57 posto kamiona, nema vrećica...

Ništa nije spremno, nema vrećica i ne znamo kada će ih biti. Samo u zadnjih nekoliko mjeseci 25 vozača im je dalo otkaz. Nekada su ljudi plaćali da ih se zaposle u Čistoći, a danas im ljudi sami odlaze i ne žele doći raditi – kaže nam Renato Petek, SDP-ov zastupnik u Skupštini Grada Zagreba, koji očekuje da će gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u utorak na konferenciji za novinare odgoditi pompozno najavljivan novi sustav naplate komunalnog otpada.

Prošlo je više od deset dana otkako smo izvijestili o svim ključnim problemima u Čistoći o kojima svjedoče sami djelatnici i sindikalisti. Tada je 22 kamiona bilo u kvaru. Danas ujutro nisu vozila čak 36 kamiona i svakim danom sve je gore.

- Ovdje radim 40 godina i krenuo sam kao komunalni radnik, no nikada nije bilo ovako strašno. Nama je u funkciji 43 posto kamiona. Ujutro nije vozilo njih 36, kasnije su dva popravili. Na vrijeme smo upozoravali upravu, kada je dnevno bilo u kvaru 4 do 5 kamiona. To su naši djelatnici nadoknađivali tako što su timovi kojima su kamioni bili u funkciji odrađivali i odvoze za one kojima su bili u kvaru. Ovo je sada nenadoknadivo. Ma kakav novi sustav od 1. srpnja. Prvo to nije novi sustav gospodarenja otpadom nego stari sustav ali novi sustav naplate. Vrećica nema, ne zna se ni tko će ih proizvoditi ni koliko ni gdje će ih građani moći kupiti no ključ problema je što ni postojeći sustav ne funkcionira. Podijelili su otkaze, ljudi još i sami odlaze, vozni park je svakim danom sve oskudniji jer se kamioni rapidno kvare, a mehaničari nemaju dijelova da ih popravljaju jer odgovorni nisu osigurali, nabavu dijelova... - kaže nam Zdravko Stoilković glavni povjerenik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) koji i na godišnjem radi jer kaže 'nema tko'.

Veliki nedostatak radne snage Čistoća pokušava riješiti pa su obavili natječaj za 50 radnika.

- Od 50 ljudi koje traže na natječaju za komunalnog radnika, javilo se 38 ljudi od toga se 11 nije odazvalo pozivu, a 25 ih treba proći liječničke preglede. Čistoća nema izbora, ne može birati djelatnike već uzima sve koji se jave i prođu zdravstveni pregled. Oni koji i budu zaposleni, iskustvo nam kaže da, treba pričekati da prođe prvi tjedan pa da vide mogu li raditi taj posao. Među ljudima koji su se javili ima i starijih ljudi koji nisu fizički spremni na takav napor - pojasnio je Stoilković.

Kada kamioni ne rade, građanima kasni odvoz komunalnog otpada no gomilaju se problemi i s glomaznim otpadom.

- Evo danas sam provjerio, nema nikoga u uredu koji je zaprimao telefonske pozive građana za glomazni otpad. Dobili su otkaz. Sada se građanima nema tko javiti na telefon, ne mogu se požaliti, ne mogu telefonski javiti datum odvoza glomaznog otpada. A reciklažna dvorišta se prenatrpana. Uz to vozači danas na raspolaganju imaju svega 8 kamiona s utovarnom rukom s kojima se prevozi glomazni otpad od njih 15 i tako je stalno - dodaje Stoilković.

Nova uprava je svjesna problema pa su pokušali stimulirati djelatnike donijevši Odluku o nagradi za operativne radnike za razdoblje od 15.6. do 15.8. u iznosu od 750 kuna.

- Jesu donijeli su tu odluku no teško će djelatnici dobiti taj novac. Naime, postavili su uvjete gdje recimo mehaničari da bi dobili nagradu moraju osigurati da 75 posto voznog parka bude u funkciji. Pa nisu kamioni pokvareni jer oni ne rade, nego nemaju s čime. . Onda su naveli da će nagradu dobiti djelatnici ako nema prigovora građana. Znači svu odgovornost problema u Čistoći opet su svalili na leđa radnika. Po ovim njihovim kriterijima teško itko može dobiti tu nagradu - pojasnio je Stoilković.

Najčitaniji članci