Ništa od radova u Kustošiji: 90 građana izborilo se za potok

Državni inspektorat je, kako doznajemo, privremeno zaustavio građevinske radove na potoku Kustošak u zagrebačkoj Kustošiji, gdje je oko 90 građana u nedjelju prosvjedovalo zbog rušenja stabala i namjere da se korito potoka zabetonira.

Prosvjed protiv radova Hrvatskih voda pokrenula je violinistica i kompozitorica Tena Novak Vincek (33), nakon što su izvođači Hrvatskih voda uz potok pored njenog dvorišta htjeli porušiti stoljetno stablo klena, i ostalo raslinje uz potok.

Vodopravna inspekcija je Hrvatskim vodama naložila da radove zaustavi dok ne prouči svu dokumentaciju, a neslužbeno se može čuti kako će Hrvatske vode na životu ipak ostaviti "Tenino" stablo. Prosvjednici su u nedjelju, međutim, potpisali peticiju protiv rušenja svih stabala uz potok, na dijelu gdje su planirani radovi. Traže prestanak rušenja drveća i uništavanja staništa, kao i vraćanje terena u prvobitno stanje, tamo gdje je do sječe već došlo.

U Hrvatskim vodama kažu da se prije početka radova na Kustošaku nitko nije bunio, i da je o svemu provedena "javna rasprava". Tena i njena obitelj za javnu raspravu nisu čuli. Na upit što kažu zaključci javne rasprave, koliko joj se ljudi odazvalo, i koliko ih je bilo složno s radovima, u Hrvatskim vodama odgovaraju kako je za to bio nadležan Grad. A iz Grada stiže oprečna informacija od one Hrvatskih voda. Javne rasprave nije bilo, ona se ne provodi nego se "zainteresirana javnost informira". A informiranje znači da je u kolovozu na internetsku stranicu Grada Zagreba, i to još u rubrici "energetika i zaštita okoliša", kao i u glasniku Grada i na oglasnoj ploči Poglavarstva, stavljena obavijest o radovima. Građani bi, čini se, morali te stranice uvrstiti u svoje svakodnevno štivo, kako bi se onda mogli i žaliti. Žalbi nije bilo.

- Ne vičemo samo zbog jednog stabla i potoka, vičemo protiv sustavnog uništavanja prirode, Medvednice. A ovo je stablo moja ljubav, moje svetište, moj mir, jednako tako i ovaj potok uz koji sam odrasla, kaže Tena Novak Vincek. Kako kaže, sve je počelo prošli tjedan, kad su joj se u vrtu, s motornim pilama u rukama, pojavili ljudi iz Hrvatskih voda.

-Tvrdili su da moraju rušiti klen, i da će betonirati potok, uz koji moraju sve 'očistiti'. Počela sam plakati i vikati da to ne smiju učiniti, a onda je počela padati i kiša pa su se povukli neobavljena posla. Bude li trebalo, ako se vrate, popet ću se na svoje stablo i ostati tamo koliko god treba, meni ne mogu ništa!, najavljuje Tena.

Klen je posadio njezin djed, uz drvo je odrastala, ali na njemu snimala i prizore za glazbeni projekt koji je radila pod umjetničkim imenom Anette Canon. Baš je u tom projektu, vizionarski, predstavila duh one borbe i ljubavi prema svome vrtu, što ga sad i jasno demonstrira.

Kako svjedoči i njena majka Dunja Vincek, nitko ovamo nikad, koliko one pamte, potok nije došao ni očistiti, a sad ga odjednom treba „urediti“ sječom i betoniranjem. To će uništiti cijeli ovaj mali eko-sustav, kaže Tena, jer ovdje žive, i gnijezde se ptice, vjeverice i ježevi, nikad nema poplava niti potrebe da se potok betonira. On se, precizna je Tena, sam pročišćava kroz svoj prirodni meandar, pročišćavaju ga biljke, i tek će betoniranjem korita postati prljav. Osim toga, uzvodno se nalaze dvije brane. Tena upozorava kako Kustošak nastanjuju i zaštićene vrste riječnih rakova. U potoku se njezin otac kao dijete i kupao, no čist je, kaže, i danas. Kad ga zabetoniraju, više neće biti, zaključuje.

- Radi se što god se hoće, bez ikakvog smisla. Ovakav slučaj je, među mnogim drugima, ekološka katastrofa, zajedno sa svakodnevnom eksploatacijom šume Medvednice. Svaki dan ovuda prolaze kamioni s trupcima, dokad? - pitaju se Tena i njena obitelj. A Hrvatske vode, dodaju, samo trebaju očistiti potok, napraviti šetnicu i postaviti klupice, posaditi još bilja.

Rušenje i betoniranje nisu rješenje. Iako su uzvodno dvije brane, i iz Hrvatskih voda poručuju kako poplava ovdje nema, ipak tvrde da moraju izvesti radove jer će, zbog klimatskih promjena, poplava možda biti. Potok je, zaključuju, obrastao u gusto raslinje, a u koritu je veća količina građevinskog i glomaznog otpada. Sve je, kažu, po zakonu, dok Tena i njena obitelj tvrde da nije, zbog čega su se obratili i Državnom inspektoratu.

Do kraja će se, najavljuju, boriti za jedan potok, i stabla uz njega.

Tema: Hrvatska